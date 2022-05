No se anularán resultados de las Elecciones Generales 2021, afirma presidente del JNE

Jorge Luis Salas Arenas, presidente de JNE.

Pese a las recientes versiones sobre un supuesto fraude electoral en las Elecciones Generales del 2021, el triunfo de Pedro Castillo, ahora presidente del Perú, no será anulado. Así lo confirmó el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, quien se manifestó ante los intentos de querer deslegitimar la institución que preside a puertas de los comicios municipales.

De acuerdo a Salas Arenas, el JNE no ha cometido ningún delito electoral, como acusó esta semana el encarcelado empresario, Zamir Villaverde, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

“En el Jurado Nacional de Elecciones no se ha obrado con irregularidad ni se ha cometido delito electoral alguno […] Es probable (que haya sectores que busquen que las elecciones municipales se hagan con un JNE deslegitimado) Lo que no puede ocurrir es que se anulen los resultados electorales. Eso no va a pasar”, señaló Salas Arenas en Ideeleradio.

Por último, indicó que existe un grupo de poder que busca “armar un tinglado con piezas sueltas, raras, para poder involucrar a (alguien) y decir: ‘aquí hay sospecha’”.

¿QUÉ DIJO ZAMIR VILLAVERDE?

En sus declaraciones a dicho grupo de trabajo, Zamir Villaverde, quien cumple una prisión preventiva de 24 meses por el presunto delito de tráfico de influencias en el casto Puente Tarata, denunció que el presidente Castillo planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones para obtener el triunfo electoral en las elecciones presidenciales del 2021.

“Pedro Castillo Terrones (...) lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular”, mencionó.

“Tengo toda la predisposición y voluntad de decir la verdad en el esclarecimiento de su investigación además de declarar ante el Ministerio Público”, aseguró en su testimonio.

Empresario Zamir Villaverde asegura que Pedro Castillo manipuló las elecciones presidenciales. | Video: Canal N

Días después, el empresario señaló al exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza Villarreal, como el responsable de planificar dicho fraude entre el JNE y el actual jefe de Estado.

“Luego de haber coordinado con mi abogado, solo les puedo decir en este momento que la persona que lideró, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones al más alto nivel, logrando que el señor Pedro Castillo sea hoy presidente de la República, perjudicando así al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, es el señor Vladimir Meza Villarreal”, dijo.

Ante ello, Meza Villarreal negó tales acciones a través de un comunicado, en donde también expresó su voluntad de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

“El señor Villaverde, sin prueba idónea alguna, de manera irresponsable, temeraria y con el claro propósito de beneficiarse con algún mecanismo premial procesal que mejore su situación jurídica, viene realizando falsas acusaciones en contra de mi persona; por lo que exijo que el señor acredite, a través del material probatorio pertinente, las difamaciones vertidas en mi contra”, expresó y recordó que tanto el JNE como la ONPE también han rechazado los comentarios hechos por el empresario.

Anunció que está dispuesto a “colaborar activamente con toda investigación fiscal y/o proceso judicial que pueda instaurarse en virtud de las falsas declaraciones vertidas por el ciudadano Zamir Villaverde”, con la finalidad de ayudar a futuras investigaciones y esclarecer los hechos.

