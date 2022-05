María del Carmen Alva: “Si hay alguien que respeta la libertad de prensa, soy yo”

María del Carmen Alva en el frontis del Parlamento.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, manifestó que no hay persona que respete más la libertad de prensa y de expresión que ella. De acuerdo a sus declaraciones en el frontis del Parlamento, la legisladora de Acción Popular sabe lo que es vivir bajo la opresión de una dictadura militar que confiscó los medios de difusión del país.

En ese sentir, les contó a los medios de comunicación presentes que fue su padre, el periodista y político Miguel Alva Orlandini, junto al expresidente Fernando Belaunde Terry, quienes se encargaron de devolver, en los años 80, los medios a sus propietarios, después de 12 años de dictadura.

“Si hay alguien que respeta la libertad de prensa, soy yo. Es más, mi padre, en 1974, por salir a defender a los medios de comunicación, fue preso político por la dictadura”, dijo.

La titular del Poder Legislativo desmintió que en la víspera haya existido una orden suya de no permitir el ingreso de representantes de gremios periodísticos al Palacio Legislativo. “Les pido paciencia. Nadie ha ordenado que no los dejen entrar (…). Jamás se les ha negado nada a ustedes”, dijo Alva Prieto.

Reafirmó que la sala de cronistas parlamentarios será reabierta el 31 de mayo próximo, después de que culminen los trabajos de acondicionamiento.

En otro momento aseguró que los periodistas que acuden al Parlamento siempre han recibido la información de las diferentes actividades de los órganos del Poder Legislativo, así como el mejor trato posible, a pesar de la coyuntura de la pandemia de la COVID-19.

“Lo que queremos es transparencia, aquí nadie esconde nada, jamás, por lo menos en mi Mesa Directiva y en mi presidencia. Vengo de Acción Popular, que va a cumplir 66 años, el primer partido que ha respetado la libertad de prensa y de expresión (…)”, concluyó.

MEA CULPA

La mañana de ayer, 12 de mayo, el Congreso fue escenario de un plantón de periodistas, quienes exigían que se les vuelva a permitir el acceso a las instalaciones del Palacio Legislativo para poder relatar a la ciudadanía todas las incidencias que se viven en el día a día entre los parlamentarios.

Mientras los representantes de la prensa peruana se encontraban protestando para lograr el tan ansiado reingreso al hemiciclo, llegó Alva, quien pasó apresuradamente sin responder preguntas al estar resguardada por un gran cordón de seguridad.

Antes de ingresar, se detuvo un momento para responderle al periodista de Canal N, Jimmy Chinchay. Fue en esa entrevista que Alva llamó mentirosos a la prensa que exigían una respuesta del Parlamento al no poder ingresar a las sesiones del Pleno.

“Yo ya les he dicho, he anunciado el 3 de mayo que se está acondicionando la sala. Va a haber una Junta de Portavoces para ver ese tema porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema”, señaló antes de ingresar al Parlamento.

Tras estas declaraciones, la titular del Parlamento hizo un mea culpa y reflexionó sobre la criticada actitud que tuvo. Ella sostuvo que es “una persona de carne y hueso. Me molesto, río, lloro, grito. Soy una persona igual que cualquiera”.

“Todos tenemos nuestras emociones, nuestros días y creo que tenemos derecho a pasar por todo ello. Yo les agradezco mucho su paciencia”, dijo a los periodistas con una actitud más pausada y conciliadora tras la tensa situación que se vivió ayer.

María del Carmen Alva hace mea culpa por trato a periodistas