Pedro Castillo pidió disculpas a América Latina y el resto del mundo por actuación de congresistas

Pedro Castillo, presidente de la república. Foto: Andina.

El presidente del Perú, Pedro Castillo, se refirió a la penosa actuación que tuvieron ayer algunos miembros del Congreso de la República con los ministros de Estado, quienes fueron citados al pleno para responder pliegos interpelatorios, con acusaciones y cuestionamientos en su contra.

Durante su participación en el XI Consejo de Ministros Descentralizado, que se realizó en el Coliseo Municipal de Chaupimarca, en la región Pasco, Castillo Terrones pidió disculpas al mundo entero por la clase de políticos que representan al país, en alusión al trato que recibieron, en el Palacio Legislativo, el premier Aníbal Torres; la titular del Ministerio de Trabajo, Betssy Chávez; y el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.

“Desde acá, vengo a decirles, con mucho fervor patriótico, que rechazo rotundamente las actitudes mal intencionadas y malcriadas en el hemiciclo del Parlamento peruano. Pido disculpas a América Latina y el mundo por la clase política que se vio ayer. No voy a permitir que se le falte el respeto al premier y a los hombres y mujeres que dan la vida por el país”, manifestó el jefe de Estado.

“En los Consejos de Ministros regionales, en donde ha habido dirigentes, alcaldes y alcaldesas, jamás se ha dado escenarios como se da en el hemiciclo. Hombres humildes, maestros o dirigentes, que se dirigen con respeto. Mi profunda lealtad y respeto al pueblo peruano. Esta es la forma de como conducirse ante una mesa abierta y lo seguiremos haciendo así”, continuó.

En ese sentir, el mandatario indicó que este tipo de actitudes avergüenzan al país, al igual que a América Latina, por lo que expresó su respaldo a todos los congresistas que se hayan sentido afectados por lo vivido ayer, jueves 12 de mayo, en el hemiciclo.

“No vamos a permitir más estas palabras, formas e inconductas, que dan vergüenza al país, que dan vergüenza a América Latina y al mundo. Por eso llamo a los congresistas de la república, que son la mayoría provincianos, que también se sienten incomodos, para darles mi respaldo”, expresó.

“Pero hay excepciones en este Parlamento y si lo quieren decir de otra forma, que lo digan en otro escenario, pero no de esa forma. El pueblo sabe ver quien está poniendo el pecho por el país”, agregó.

Por último, el presidente afirmó que “es necesario hacer un acuerdo conjunto para la gobernabilidad” con el Parlamento. Por lo que invocó a las comisiones del Congreso que han expresado interés por trabajar a favor de los sectores a los que están abocados.

El mandatario expresó que actitud de “políticos que representan a la población” avergüenzan al país.

MINISTRA DE TRABAJO NO ACEPTA DISCULPAS

La parlamentaria Patricia Chirinos utilizó su cuenta de Twitter para justificarse y pedir disculpas por los comentarios despectivos que vertió ayer en contra de la ministra Betssy Chávez, a quien se refirió a su peso durante su intervención en el pleno del Congreso de la República.

“Ciertamente el hartazgo por la incompetencia de este gobierno no nos debe conducir a acciones que puedan ir más allá de la confrontración de ideas. Por ello mis disculpas con la ministra Betssy Chávez, los colegas y con todos los que se han sentido ofendidos con parte de mi discurso”, escribió en su cuenta de la red social.

Sin embargo, la titular de la cartera de Trabajo comentó a RPP hizo caso omiso a sus lamentos y precisó que las disculpas no la deberían eximir de una sanción. “Tengo la fortaleza psíquica y espiritual para que los desdenes no me afecten de manera personal. Tomé conocimiento por parte de la prensa que la citada colega ha emitido un tuit de disculpas pero no sé si pide disculpas por presión de los medios o por una razón de conciencia... pero las disculpas no nos eximen de sanción”, expresó.

Patricia Chirinos y su discurso en doble sentido que generó indignación. VIDEO: Congreso TV

