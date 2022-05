Rafael López Aliaga señaló que Renovación Popular pedirá la vacancia cuando Zamir Villaverde presente pruebas

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y excandidato presidencial. | Foto: Britanie Arroyo / GEC

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, señaló que la bancada parlamentaria de su partido solo presentará una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo cuando Zamir Villaverde presente pruebas de su presunto fraude electoral.

El excandidato presidencial se refirió sobre el anuncio del congresista Jorge Montoya sobre la elaboración de una nueva moción de vacancia contra el mandatario y aclaró que no cree en la versión del empresario hasta que no presente “algo valedero”.

“Yo no creo en nada. Ya estoy viejo para patinar. Yo quiero ver que el señor (Zamir) Villaverde presente algo. Ayer escuché una grabación, que todavía no llega a nada. Llega a una aproximación, pero si hay ocho horas de grabación. Pero se está jugando su libertad. Tan bruto no va a ser, de decir algo que no puede probar”, dijo a RPP Noticias.

“Una vez que haya pruebas, escritas, visuales, audios o algo valedero y se tenga 87 firmas por escrito, nada oral. Ahí se presenta (una moción de vacancia presidencial)”, agregó.

Se recuerda que el empresario denunció que el presidente, Pedro Castillo, planificó y coordinó con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para obtener el triunfo electoral en las elecciones presidenciales del 2021.

“Pedro Castillo Terrones (...) lideró, planificó y coordinó al más alto nivel este trabajo con el Jurado Nacional de Elecciones, mellando así la democracia, perjudicando al señor Rafael López Aliaga y a la señora Keiko Sofía Fujimori, manipulando la voluntad popular”, mencionó.

Villaverde también había señalado al exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza Villarreal, de planificar y coordinar el presunto fraude. Sobre ello, Rafael López Aliaga afirmó que tiene información de que este sí mantenía una vinculación con “el brazo derecho” del presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas.

“No te puedo dar la fuente, pero tengo la información que este señor Meza ha sido el hombre vinculado a Sanjinez, ¿quién es Sanjinez? El brazo derecho de Salas Arenas. Y que la transacción esa de 80 mil dólares o soles, no sé, se transó en un punto medio, cuando el señor Sanjinez ha trabajado, me informan, en la Universidad Sanchéz Carrión, que está en el norte chico”, dijo en la entrevista.

El líder de Renovación Popular, además, consideró que las declaraciones de Villaverde ya son un tema de denuncia penal, como el presunto plagio de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo.

Sobre este segundo tema, López Aliaga señaló que a la Universidad César Vallejo no le convenía indicar que la “tesis era falsa” porque podría incluso a recibir una sanción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Por ello, la comisión de la UCV encargada de analizar el trabajo de investigación concluyó que la tesis “mantiene un aporte de originalidad”.

“A la señora (Lilia Paredes) también la han metido en un problema, la señora ha hecho la tesis con el marido, el señor Castillo, la han medito en un problemón, no creo que sea consciente de esto. La han arrastrado”, aseguró.

Se recuerda que el día de ayer, la primera dama fue citada al Ministerio Público para declarar justamente sobre este tema, ya que la empresaria Karelim López afirmó que existía un pacto entre Pedro Castillo y César Acuña. Pero Paredes se negó a responder a las personas de la fiscal y ahora se ha presentado una denuncia en su contra por ello.

