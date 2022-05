Aldo Miyashiro: Usuarios indignados con su regreso a La Banda del Chino pese a escándalo de infidelidad

Tras ser ampayado con Fiorella Retiz, Aldo Miyashiro recuperó su puesto de conductor en La Banda del Chino. (Foto: Composición Infobae)

Desapareció, pero volvió en menos de un mes. La noche del viernes 13 de mayo, Aldo Miyashiro sorprendió al público peruano al regresar a la conducción de La Banda del Chino. Como se recuerda, la última vez que pisó el set de América Televisión fue el miércoles 20 de abril, edición en la que admitió que sí le fue infiel a su esposa Érika Villalobos con Fiorella Retiz, una de sus exreporteras del programa.

“He decidido asumir como hombre mi responsabilidad, sin escaparle a este momento tan duro. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura, ni merezco todo lo que ella hizo por mí”, declaró el actor, quien sostuvo también que no sabía cuándo volvería al espacio, pero que estaba dispuesto a acatar una sanción por parte de su casa televisiva.

Aunque se especuló que había sido sancionado por América TV debido al escándalo de infidelidad, lo cierto es que Aldo Miyashiro recuperó su puesto más pronto de lo pensado. En su retorno a la pantalla chica, envió un contundente mensaje, asegurando que no volverá a hablar sobre el ampay difundido por Magaly Medina, el mismo que hizo que Fiorella Retiz perdiera su trabajo.

“Este tiempo que he estado ausente es porque estoy intentando reparar el daño que le cometí a mi familia, y es lo que seguiré haciendo mientras tenga vida. Tengo que trabajar, y tengo que salir a la calle como cualquiera de ustedes. Es la última vez que hablaré sobre este episodio tan doloroso para toda mi familia”, sostuvo.

Aldo Miyashiro regresó a la conducción de La Banda del Chino y se refirió al ampay con Fiorella Retiz por última vez | VIDEO: América TV / LBDC

REACCIÓN EN REDES

La reaparición de Aldo Miyashiro en La Banda del Chino no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales. En Twitter, los internautas se mostraron sorprendidos por la decisión del canal de Pachacamac, ya que no ha pasado siquiera un mes desde que Magaly Medina evidenció la infidelidad del artista nacional.

“Aldo Miyashiro entró un viernes en la noche, como rata escondida que va con cuidado para no levantar sospecha. Un canal que premia al hombre infiel pero sepulta a una mujer infiel, no hay sentido ni ética. A la Retiz la botaron de su canal” , comentó un usuario.

Incluso, otro internauta comparó el caso de Miyashiro con el de Melissa Paredes, quien también fue ampayada por la ‘Urraca’ besando a Anthony Aranda cuando seguía casada con Rodrigo Cuba. Tras la difusión de las imágenes, la conductora dio su versión de los hechos y luego no regresó más.

“No han tomado las mismas medidas disciplinarias como hicieron con Melissa Paredes. Premiaron a Aldo Miyashiro. Doble moral” , señalaron en la red social.

Reacciones tras el regreso de Aldo Miyashiro a LBDC.

ÉRIKA VILLALOBOS SE MUESTRA SUPERADA

Mediante sus redes sociales, la actriz de teatro y televisión agradeció a sus fans por todo el apoyo que ha estado recibiendo en redes sociales desde que Magaly Medina difundió el sonado ampay del conductor de La Banda del Chino, donde aparece besando a Fiorella Retiz.

“Pensé que tenía algunos buenos amigos, pero me he dado cuenta que tengo muchos. Estoy sorprendida por la cantidad de personas con las que puedo confiar, de las que puedo poner las manos al fuego. Que han estado ahí, conmigo, alentándome y eso me ha hecho sentir afortunada”, sostuvo.

Por otro lado, Érika Villalobos indicó que este apoyo, tanto el de sus fans como de sus amigos, ha “dejado de lado toda esa porquería que ha intentado tirar la gente solo por el hecho de destruir, gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño”.