Rodrigo Cuba y su dardo contra Anthony Aranda: “Los terceros salen sobrando”

Rodrigo Cuba brindó una entrevista Amor y Fuego este último martes 10 de mayo donde no dudó en marcar distancia con Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes. Si bien es cierto, señaló que acepta la cercanía que tiene el bailarín con su hija, aclaró que los terceros siempre van a salir sobrando.

“Es una realidad que se va a dar. Yo creo que mientras mi hija esté tranquila, sana y que no signifique alguna amenaza para ella, pues yo, como siempre lo he dicho, mientras ella pueda pasar tiempo con su mamá, no tengo ningún problema”, señaló Rodrigo sobre la convivencia que existe entre su hija y Anthony Aranda.

Sin embargo, se pronunció sobre la vez que el coreógrafo indicó que quiso llevar a la pequeña a Disney, pero no le dieron permiso. El futbolista contó que llegó a expresarle su incomodidad a Melissa Paredes.

“Creo que los terceros sobran y así tiene que ser en todas las situaciones donde haya un papá y una mamá donde hay una niña de por medio. Entonces, yo creo que de todas maneras se conversó el tema, y le expresé mi incomodidad a Melissa. Creo que quedaron las cosas claras. A final los papás somos nosotros dos y nadie más”, aclaró en la entrevista.

¿MELISSA PAREDES UTILIZÓ A ANTHONY ARANDA?

Consultado por si cree que la actriz utilizó a su bailarín para hacer esa queja, Cuba señaló que no lo sabe pero tampoco pretende meterse. Como se recuerda, Melissa Paredes estaba al costado de Anthony Aranda cuando hizo el desafortunado comentario.

“(Melissa) estaba a su costado sí, porque creo que todos vieron el video. Yo no sé si lo utilizó o no, ya es tema de ellos. No tengo por qué meterme en su relación o en su vida, pero obviamente es mi hija y todo lo que tenga que ver con mi hija, yo siempre voy a defenderlo y protegerlo al máximo”, dijo.

“Es totalmente dulce y sincera, es una de las cosas que se pueden rescatar de las personas y le cae muy bien a la familia”,sentenció

