Mario Irivarren se disculpa con Vania Bludau tras acusaciones de maltrato: “Espero que esto quede aquí”

El exintegrante de Esto es Guerra, Mario Irivarren, no se quedó callado luego que su expareja Vania Bludau lo acusara de malos tratos. El exchico reality reconoció que tiene problemas de ira y autocontrol, por lo que en estos momentos se encuentra llevando terapia.

Durante la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, el modelo contó todas las veces que terminó peleando en una discoteca con la exbailarina, señalando que sí le gritó y hasta la tocó para evitar que se vaya sola; sin embargo, negó tajantemente haberla golpeado.

Asimismo, Mario Irivarren terminó admitiendo que fue Vania Bludau la que dio por terminada su relación sentimental debido a que no soportó la manera en que él la trataba. También contó que una vez se pelearon porque ella sentía que él no le prestaba la suficiente atención.

“Se quiso ir y yo voy por detrás y le tomo el brazo con cierta fuerza y no la dejo ir de la discoteca, ella estaba claramente molesta, no la dejé irse, logré que se calme y nos fuimos los dos de la discoteca”, señaló.

En otro momento, el exchico reality no dudó en indicar que cuando se molesta mucho explota y sobrepasa sus barreras del autocontrol. “Yo cuando me molesto, cuando traspaso esa barrera del autocontrol, grito, me pongo colérico, algo está mal, por eso es que ahora voy a terapia”, indicó.

Mario Irivarren no pudo esquivar la pregunta en la que Magaly Medina contó que Vania Bludau le dijo a su productor periodístico que él una vez la ‘agarró del cuello’ para evitar que se vaya del lugar en el que se encontraban.

“ Yo he ido por atrás y le he apretado la nuca y luego he soltado ”, explicó el exchico reality, señalando que estuvo mal lo que hizo y que sabe perfectamente que si quisiera su expareja podría levantar una denuncia en su contra.

“No le voy a echar la culpa al alcohol, nunca le he pegado a Vania, nunca le he metido una cachetada, un puñete, una patada. Las formas han sido toscas”, admitió el exintegrante de EEG.

Para finalizar la entrevista, Mario Irivarren se dirigió personalmente a Vania Bludau para pedirle disculpas por los malos tratos que tuvo contra ella durante el tiempo que estuvieron juntos.

“ Creo que lo importante para terminar la entrevista es nuevamente ofrecerle mis disculpas como lo he hecho de varias maneras, lo más sincero, de corazón, y esperar que esto quede aquí , creo que no tengo nada más qué decir, lo único que quiero de ahora en adelante es estar tranquilo, nada más”, finalizó.

Mario Irivarren no quiere tener más problemas con Vania Bludau y le pidió disculpas públicas por haberla maltratado psicológicamente.

