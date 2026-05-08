Perú

Caos en Ramiro Prialé: familia carga un féretro a pie por el intenso tráfico en Santa Clara

Una colisión entre un bus y un camión de caudales colapsó el acceso a Lima Este durante más de trece horas, dejando a miles de pasajeros varados y obligando a una familia a caminar con un ataúd para despedir a un ser querido

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La congestión vehicular en Chosica causada por un bus averiado que obligó a peatones a caminar

La tarde del último jueves 7 de mayo, la autopista Ramiro Prialé y la carretera Central quedaron paralizadas por más de trece horas tras un accidente entre un bus de transporte público y un camión de caudales a la altura de Huachipa, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

Según testimonios y vídeos de usuarios en redes sociales, el colapso vehicular obligó a una familia a cargar a pie el féretro de un familiar por varios kilómetros, en un recorrido inusual que visibilizó la magnitud del caos.

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El incidente comenzó cerca de las 17:00 y se prolongó hasta la madrugada del viernes. La colisión bloqueó todos los carriles y, debido a la ausencia de rutas alternas y la demora en el retiro de los vehículos, la fila de automóviles alcanzó una extensión de cinco kilómetros en ambos sentidos.

“Este es un tráfico inusual que se ha reportado en la carretera Central, así como también en la autopista de la Ramiro Prialé”, relató un testigo a medios web.

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Mientras la congestión se intensificaba, los pasajeros, incapaces de avanzar, optaron por abandonar los vehículos y caminar hasta sus destinos.

“El tráfico fue tan fuerte que una familia que estaba trasladando el féretro de su ser querido hasta la zona de Huaycán tuvo que bajar el féretro para llevarlo caminando”, confirmaron vecinos de la zona.

Santa Clara: llevan féretro a pie por intenso tráfico
Santa Clara: llevan féretro a pie por intenso tráfico

Malestar, denuncias y ausencia de autoridades

Durante las primeras horas del embotellamiento, usuarios y vecinos denunciaron la insuficiente presencia de miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la falta de información oficial sobre el origen del incidente.

“Hay adultos, niños y personas enfermas. Llevamos más de cinco horas caminando. La Policía apareció recién hace una hora, no es posible este caos, este desorden”, declaró una ciudadana a RPP.

Las imágenes y videos que circularon en redes sociales mostraron largas filas de vehículos detenidos y a personas desplazándose a pie por los carriles auxiliares.

Vecinos de Ate y Chosica registraron la escena con sus celulares, exponiendo el impacto del colapso en la vida cotidiana de miles de usuarios.

“Son muchos vecinos que han registrado estos videos que estamos mostrando con sus propios celulares, muchos muy molestos porque permanecieron horas en ese lugar y algunos tuvieron que realizar largas caminatas”, sostuvo un residente.

De acuerdo con fuentes municipales, durante varias horas no hubo presencia policial en la zona para aliviar la congestión, lo que agravó la situación. “Nos han informado también los agentes municipales que no había policía en la zona ayudando a aliviar el tráfico y esto agravó un poco más la situación”, señalaron a Infobae.

La circulación en la autopista Ramiro Prialé se restableció progresivamente cerca de las 4:00 de la madrugada del viernes, luego de que las unidades accidentadas fueron retiradas de la calzada.

El retiro resultó complejo debido a la ubicación del choque y la falta de rutas alternativas. Habitantes y conductores habituales de la zona pidieron la implementación de mejores planes de contingencia y una mayor presencia de agentes de tránsito ante incidentes de magnitud similar.

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Ramiro PrialéChosicaSanta ClaraAutopistaTráficoCongestión vehícularAccidente de tránsitoperu-noticias

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