Pancho Rodríguez: Excongresista Paul García niega haber impedido su regreso al Perú por Yahaira Plasencia

Dilo Fuerte especuló que el excongresista Paul Garcá habría impedido el retorno de Pancho Rodríguez al país. (Foto: Composición Infobae)

A inicios de 2022, Pancho Rodríguez fue sorprendido con una penosa noticia: tiene impedido regresar al Perú en un plazo de 5 años debido a su participación en la fiesta clandestina de Yahaira Plasencia. No obstante, el chileno no se ha quedado de brazos cruzados y asegura que un excongresista está detrás de todo esto, pues habría mantenido un romance con la salsera.

Según reveló en el programa Amor y Fuego, un exparlamentario estaría enojado con él porque se lo relacionó sentimentalmente con una mujer con la que estaba saliendo. “Esta chica no me mandó a sacar; sino (que) a mí, al no decirme que salía con otra persona, me metió en ese problema. Esta persona se la agarró conmigo”, confesó el exchico reality.

Aunque Pancho nunca quiso revelar el nombre de su exsaliente, Rodrigo González le preguntó de manera directa si se trataba de Yahaira Plasencia, ya que fue la última persona con la que se lo vinculó antes de ser impedido regresar al Perú. El chileno no quiso afirmar ni desmentir que era la salsera, solo señaló que ya se ha iniciado una investigación.

INVOLUCRAN A EXCONGRESISTA DE ACCIÓN POPULAR

El último jueves 12 de mayo, Pancho Rodríguez se enlazó mediante una videollamada con el programa Dilo Fuerte, conducido por Lady Guillén, para seguir exigiendo justicia. Nuevamente, responsabilizó a un excongresista por el problema que enfrenta hoy con Migraciones.

No obstante, la presentadora de Panamericana fue más allá de las especulaciones y señaló que, según las investigaciones de su equipo, Paul García Oviedo, excongresista de Acción Popular , habría sido el encargado de prohibir el regreso del modelo al territorio peruano.

“Como te comentó Pancho, por un tema técnico y legal no queremos revelar un nombre por el momento. Lo que deseamos es, a través del programa, llegar a Migraciones (...) Podríamos trabajar juntos y ustedes efectuar más investigaciones para que sepan de quién se trata”, fue lo único que comentó Brigham Young, abogado del chileno.

Dilo Fuerte vincula a excongresista en el caso de Pancho Rodríguez | VIDEO: Panamericana / Dilo Fuerte

PAUL GARCÍA SE PRONUNCIA

El excongresista de Acción Popular usó su cuenta oficial de Twitter para desmentir estar involucrado en el caso de Pancho Rodríguez. Además, afirmó no conocer al chileno, mucho menos a Yahaira Plasencia.

“Estuvo divertido el mal chisme farandulero. Sin embargo, lamentó informar que no conozco a Yahaira Plasencia, ni al Sr. Pancho. No tomaré ninguna acción legal, pero sí pido que no se levante falsos y que me dejen tranquilo trabajar en mi campaña. Bendiciones. ¡Qué viva el Callao!”, fue su mensaje.

Paul García Oviedo desmiente estar involucrado en el caso de Pancho Rodríguez. (Foto: Twitter)

Cabe resaltar que la ‘Reina del totó' también ha salido a negar estar involucrada en las acusaciones del exchico reality. En el programa América Hoy, de manera directa y tajante, indicó que no tenía nada que ver con el modelo chileno, por lo que pidió que dejen de vincularlos nuevamente.

“Ayer (jueves) Pancho Rodríguez ha salido en un programa de televisión diciendo que por culpa de una mujer no puede entrar al Perú, porque está involucrada con un político. No ha dicho mi nombre, pero la última persona con la que se le involucró fue conmigo, entonces me salpica”, manifestó en un principio.

“ Él no niega y tampoco afirma que sea yo, entonces eso es peor. Si él no lo descarta, lo voy a descartar yo para matar de una vez el tema. Me descarto yo sola. De alguna manera me ha salpicado y los rebotes no me favorecen en nada. Si va a hablar algo, que hable con nombres y apellidos, porque a mí me perjudica”, añadió visiblemente incómoda.