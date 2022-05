Valeria Piazza se ríe del pantalón de Anthony Aranda y le pide que se lo preste: “¿Cómo se sentó?”

Valeria Piazza se ríe del pantalón de Anthony Aranda. (Foto: América TV)

Valeria Piazza no pudo contener la risa al presentar una nota de Anthony Aranda este jueves 12 de mayo en el bloque de América Espectáculos. Como se recuerda, la pareja de Melissa Paredes reapareció este miércoles 11 de mayo en Esto es Guerra con un pantalón alicrado color negro, robando miradas, sobre todo por lo apretado que se veía.

Incluso, los usuarios de las redes sociales no dudaron en decir que esta prenda se la había prestado Melissa Paredes por falta de presupuesto. Valeria Pizza se sumó a las ocurrencias y no dudó en pedirle que le preste el pantalón y hasta le preguntó cómo pudo sentarse con la prenda.

“Ahora la pregunta es ¿cómo se sentó Anthony Aranda con esos pantalones?”, señaló entre risas. “Porque estaban bien ajustaditos. Es más me lo podría prestar para presentar el bloque de América Espectáculos. ¿Me quedaría suelto? Me encantó el look” , acotó la conductora. Tras decir ello, continuó con sus notas.

Anthony Aranda apareció en el programa en Esto es Guerra tras estar lesionado durante varios meses. En lugar de él llegó Gino Assereto. Esta vez, el bailarín llega al programa de América TV, donde también se sumó el cantante internacional Adson Alejandro.

“Yo cuando estuve en Combate: Nueva Generación, estaba Renzo Schuller. Me lesioné ahora, gracias Gino (por reemplazarme). Me encanta la competencia. ¡Gino, vas a recordar a tu profe!”, fueron sus primeras palabras a su retorno al canal de Pachacamac. Posterior a ello, bailó hasta llegar al lugar de los Guerreros, su nuevo equipo.

Valeria Piazza se ríe del pantalón de Anthony Aranda y le pide que se lo preste para conducir América Espectáculos. La joven señaló que le encantó el estilo. (Video: América TV)

¿ANTHONY ARANDA USÓ EL PANTALÓN DE MELISSA PAREDES?

Mediante su cuenta de Facebook, Rodrigo González compartió un post antiguo de la exconductora de América Hoy, donde aparece con un pantalón muy parecido al de Anthony Aranda.

Según se puede ver, ambas prendas poseen la misma bragueta a la altura de la cintura. “Parece que los rumores son ciertos. ¡Apareció el pantalón!”, comentó el conductor de Amor y Fuego.

Anthony Aranda habría usado el mismo pantalón de Melissa Paredes, su pareja. (Foto: Facebook/Rodrigo González)

MELISSSA PAREDES CELEBRA INGRESO DE ANTHONY A EEG

Por su parte, Melissa Paredes no dudó en celebrar el regreso de Anthony a Esto es Guerra. Con gran emoción publicó su sentir en su cuenta de Instagram. “¡No que no! Anthony Aranda, I love you (te amo)”, escribió Paredes como una clara respuesta a Magaly Medina, quien aseguró que el bailarín no volvería al programa porque “no vende”.

“Ya está bien, ya baila y hace TikTok, pero no lo han llamado ni siquiera para mostrar su vendaje. Lo que pasa es que nadie quiere tener en su programa al ‘Activador’. Parece que no vende. Si tienen a Jossmery, es porque vende como producto. Seguro que el bailarín no funcionará, ya se dieron cuenta, ya pasó su cuarto de hora. Ya nadie quiere hablar de él”, arremetió la periodista en su momento.

Melissa Paredes manda indirecta a Magaly Medina. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO