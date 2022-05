Magaly Medina y Giuliana Rengifo: Indirectas, cartas notariales y todo sobre pelea que inició por Alfredo Zambrano

Magaly Medina y Giuliana Rengifo siguen enfrentadas desde que la cumbiambera confirmó que tuvo un corto romance con Alfredo Zambrano. (Foto: Composición Infobae)

Magaly Medina ha tenido varias disputas mediáticas a lo largo de su carrera televisiva. En lo que va del 2022, ha terminado su amistad con Jessica Newton, se peleó en más de una oportunidad con Janet Barboza y, recientemente, le ha vuelto a declarar la guerra a Giuliana Rengifo. Sin embargo, su enfrentamiento con la cumbiambera no es noticia nueva, pues desde hace años se la tienen jurada por una razón: Alfredo Zambrano, esposo de la ‘Urraca’.

Todo inició en el 2015, cuando la periodista de espectáculos y su ahora marido decidieron terminar su relación amorosa por primera vez. Durante esos ocho meses separados, Zambrano salió con varias mujeres, según él, para olvidar el recuerdo de Magaly. Debido a esto, medios informaron sobre un supuesto idilio entre el notario y la cantante Giuliana Rengifo.

Fue el diario La Karibeña que explotó los rumores al especular que Alfredo y la cantante de cumbia habrían tenido encuentros íntimos en la casa de la presentadora, ubicada en La Molina. “Magaly está echando chispas, pues dicen que ellos (Alfredo y Giuliana) tuvieron relaciones en la casa de La Molina, que estuvieron en la piscina. Solo ha sido un encuentro pasional, nada serio, todo es sexo y nada más”, decía parte de la nota.

Portada de La Karibeña del 2015. (Foto: Captura)

En aquel entonces, nadie salió a desmentir dichos rumores. Eventualmente, Magaly y Alfredo Zambrano retomaron su relación amorosa y se casaron el 9 de diciembre de 2016. No obstante, la sombra de Rengifo seguía presente, puesto que era consultada sobre el tema en cada programa de espectáculos que asistía. En América Hoy, Janet Barboza no perdía la oportunidad enviarle dardos a la ‘Urraca’. “Le lloraba a su esposo cuando Giuliana nadaba en su piscina”, dijo en una oportunidad en clara referencia a Magaly

GIULIANA RENGIFO CONFIRMÓ ROMANCE

En noviembre de 2021, Giuliana Rengifo confirmó lo que era un secreto a voces en el programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. La intérprete de “Corazón” confesó que mantuvo una relación amorosa con Alfredo Zambrano en el 2015, cuando se encontraba separado de Magaly Medina. Dijo que su romance duró solo dos meses y terminó en malos términos.

“No somos amigos hace muchos años. Cada vez que ellos terminaban, él hacía de las suyas y yo siempre le creí (que estaba soltero). ¿Qué hay de malo que yo haya tenido una relación con él estando solo? No lo dije en su momento porque sí me asusté, porque (los medios) lo sacaron como si yo hubiera sido la otra”, acotó Rengifo, que incluso, señaló que Alfredo la llamó para felicitarla por haber negado la relación.

En otra parte de la entrevista, Giuliana aclaró que sí estuvo en la casa de Magaly; sin embargo, negó haber estado en su piscina. “Fui a una casa con piscina, pero no me metí, no me gusta. (...) Quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación, yo salí con el señor, estuvimos un tiempo, se terminó y ¿cuál es el pecado?”, recalcó.

Giuliana Rengifo arremete contra Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram)

ACCIONES LEGALES CONTRA RENGIFO

En su programa de espectáculos, Magaly Medina reveló que su esposo le envió una carta notarial a Giuliana Rengifo por hablar sobre su pasada relación amorosa en Amor y Fuego. Además, anunció que aquellas personas que se dedicaron a despotricar contra su matrimonio también recibirían el documento.

“Mi esposo ya está tomando las medidas legales. Es cierto, ya envió una carta notarial y creo que va a enviar un par más. Como dije, a él no le gusta que lo embarren. Es libre de tomar las decisiones legales que él considere, yo estoy allí para apoyarlo ”, comentó en noviembre de 2021.

La ‘Urraca’ agregó que Rengifo habría confesado el romance con el único fin de publicitar su canción recién lanzada. “La gente es capaz de decir todo y con el ánimo de mis odiadores de verme a mí, seguramente, fastidiada, molesta, enojada, como la sufrida de la historia, se les da por decir que se les ocurra”, añadió algo incómoda.

ZAMBRANO SE PRONUNCIA POR PRIMERA VEZ

Después de las polémicas declaraciones de Giuliana, Alfredo Zambrano admitió en una larga entrevista con Día D que sí tuvo un romance con la cumbiambera. Sin embargo, recalcó que no fue nada importante y que ni siquiera podía llamarlo una “relación”. “Pensé que Magaly y yo no volveríamos nunca, y hacía todo lo posible por olvidarme de ella. No lo conseguí” , señaló.

Asimismo, indicó que el tema de Giuliana Rengifo fue utilizado para hacer sentir mal y atacar a la popular “Urraca”, puesto que ella tiene muchos enemigos en la televisión peruana que quieren verla “caer”. Esto en referencia a Janet Barboza y Rodrigo González, quienes se han enfrentado a Magaly varias veces.

“He aprendido que todo lo relacionado con mi esposa se sobredimensiona. Ella tiene muchos enemigos y siempre buscarán formas de hacerla sentir mal o de traerla abajo. Esta vez, me utilizaron para decir una serie de barbaridades. Los enemigos de mi esposa quieren a toda costa verla infeliz y les molesta el amor que nos tenemos ”, sentenció.

Magaly Medina dio detalles exclusivos de su renovación de votos con Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram/magalymedinav)

LAS INDIRECTAS DE MAGALY

En medio de la controversia, la conductora de Magaly TV La Firme tuvo en su set al terapéutico Tomás Angulo y hablaron del caso de las mujeres que no son oficializadas por sus “salientes” y se encuentran en la zona de la “clandestinidad”.

“Si estás con un hombre un mes, para el hombre no es una relación ‘mamita’. Eso es una salida, una aventura, un ‘piqueo’, un ‘choque y fuga’ y nada más, pero si tú como mujer estás creyendo que porque saliste un mes estabas en una relación, hazte ver”, recalcó Angulo.

Tras estos duros comentarios, Magaly Medina intervino con una clara indirecta a Giuliana Rengifo: “A veces las mujeres armamos relaciones donde no hay... pero para el hombre no significó nada y la mujer ya está preparando el anillo. Es que hay mujeres ilusas, pero debe ser gente que tampoco se quiere así misma y no tiene dignidad”.

Las indirectas se dieron luego que Rengifo confirmara que tuvo una relación en el pasado con Alfredo Zambrano. (Foto: Composición)

En otro programa, Magaly Medina añadió entre risas: “ Para él (Alfredo Zambrano), las dos relaciones serias en su vida, han sido su exesposa y yo, que soy su segunda esposa, pero no queramos obligar a un hombre a que cuente como relación a su snack. Ahora... que se avergüence del snack es otra cosa, se avergüenza pues ”.

Evidentemente, Giuliana Rengifo respondió con todo ante el calificativo que usó la periodista en su contra. “Que me califique de snack no habla bien de ella. No sé qué tanto saca cara por las mujeres y luego me califica como snack. Eso es bajo total. Yo no me considero un snack. En todo caso, fui el mejor snack que ella puede pensar”, dijo a Trome.

NUEVAS REVELACIONES

En mayo de 2022, Magaly Medina no pudo contener su ira contra Giuliana Rengifo, quien volvió a traer a colación el tema de Alfredo Zambrano cuando se defendió de los rumores de tener una relación sentimental con Christian Domínguez, pareja de Pamela Franco.

“Hay mujeres que son tan indignas, se quieren tan poco que salen a contar que se revolcaron con cuál, con este, con aquello. Y lo peor, pobrecitas que no han entendido que para un hombre no significó ni michi. Qué se avergüenzan de mencionarlas, que dicen que no existe ese capítulo, si es que alguna vez existió”, indicó bastante fastidiada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue un comentario que daría a entender que el notario hizo pasar a Giuliana Rengifo encapuchada a su casa, pues tenía vergüenza de ser captado con ella por las cámaras.

“Si te meten a una casa encapuchada tarde, en la noche y te sacan de la misma manera, ¿qué cosa eres para un hombre?”, describió la periodista, quien señaló que se ha visto obligada a responder de esa manera tras las palabras de la cantante.

Magaly Medina arremete contra Giuliana Rengifo y Janet Barboza. (Video: ATV)