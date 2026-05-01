Perú

Dos panaderos peruanos clasifican al mundial del panetón 2026 en Milán tras imponerse entre 20 competidores

La clasificación refleja el crecimiento técnico de la panadería artesanal peruana, que hoy compite en estándares internacionales en uno de los certámenes más rigurosos del rubro

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Dos panaderos peruanos competirán en la Coppa del Mondo del Panettone 2026 en Milán. (Composición: Infobae)
Dos panaderos peruanos competirán en la Coppa del Mondo del Panettone 2026 en Milán. (Composición: Infobae)

La escena competitiva de la panadería artesanal suma un nuevo capítulo con la clasificación de dos especialistas peruanos a uno de los certámenes más exigentes del rubro. La Coppa del Mondo del Panettone 2026, programada para noviembre en Milán, reunirá a maestros de distintos continentes en torno a una preparación que combina tradición, técnica y precisión.

El proceso de selección nacional dejó en evidencia el nivel alcanzado por los panaderos locales. La evaluación incluyó criterios técnicos estrictos, centrados en la masa madre, los tiempos de fermentación y el acabado final del producto. En ese contexto, dos nombres lograron imponerse frente a un grupo de 20 participantes.

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La elección de los representantes no solo define la presencia peruana en la competencia internacional, también refleja el desarrollo de una disciplina que, en los últimos años, elevó sus estándares de producción y especialización. La preparación para el certamen internacional exige meses de práctica y ajustes continuos en cada etapa del proceso.

Selección nacional y resultados de la competencia

La selección evaluó masa madre, fermentación, textura y acabado final. Difusión
La selección evaluó masa madre, fermentación, textura y acabado final. Difusión

La final nacional se realizó en la Universidad San Ignacio de Loyola, espacio que convocó a 20 maestros panaderos. Cada participante presentó propuestas en categorías diferenciadas, con énfasis en la técnica artesanal y la calidad del panetón.

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Carlo Strobbe obtuvo el primer lugar tanto en la categoría tradicional como en la de chocolate. Giorgio Priori alcanzó el segundo puesto en ambas. De acuerdo con el reglamento del certamen internacional, cada clasificado debe competir en una sola categoría. En ese marco, Strobbe participará en la modalidad de chocolate, mientras que Priori lo hará en la categoría tradicional.

El jurado estuvo presidido por Giuseppe Piffaretti e integrado por José Díaz, Sergio Lévano, Oscar Pagani, Domingo Zevallos, Roggeiro Shimura, Raúl Muncivay, Damacino Ancco, Álvaro Vila y Tomás Bances. Los especialistas evaluaron aspectos técnicos específicos de cada preparación, lo que permitió establecer diferencias claras entre los competidores.

Preparación y exigencia técnica

El proceso de preparación para alcanzar el nivel requerido implicó ajustes constantes en cada receta. Carlo Strobbe explicó que dedicó tiempo exclusivo al entrenamiento previo. “La preparación fue tan exigente que por momentos sentí que ya estaba en Milán, afinando cada detalle”, señaló.

El participante también destacó el significado de la clasificación. “Representar al Perú es un orgullo enorme”, afirmó. Además, mencionó el respaldo recibido durante el proceso: “quienes probaron cada panetón y fueron parte de este sueño”.

La competencia internacional exige dominio de la fermentación natural, control preciso de temperaturas y manejo adecuado de ingredientes. Cada error en el proceso puede afectar la estructura y textura del producto final, lo que obliga a un entrenamiento constante.

Impacto en la formación gastronómica

La oferta de panetones premium en supermercados como Wong incluye productos importados y exclusivos que superan los 150 soles por unidad.
La oferta de panetones premium en supermercados como Wong incluye productos importados y exclusivos que superan los 150 soles por unidad. (Andina)

La organización del evento nacional también tuvo un componente académico. Sandra Zubieta, decana de la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola, destacó el rol de estas iniciativas. “La importancia de estas iniciativas radica en su capacidad para promover el talento peruano y motivar a las nuevas generaciones”, indicó.

La realización de competencias especializadas permite la interacción entre profesionales y estudiantes, además de generar espacios de aprendizaje enfocados en técnicas avanzadas. Este tipo de encuentros impulsa la actualización constante en el sector gastronómico.

Como parte de las actividades previas, el 23 de abril se desarrolló la I Competencia Nacional de Panettone Artesanal Peruano. En ese certamen, Olga Jacobo Ruiz obtuvo el primer lugar, seguida de Michael Meza y Axel Lévano Ramírez.

El consumo de panetón en el país alcanza cifras relevantes. En Perú se registran alrededor de 34 mil toneladas anuales, con un promedio de 1,1 kilos por persona. Esta cifra supera incluso a la de Italia, país de origen del producto.

La tradición del panetón llegó con la migración italiana durante el siglo XX. Con el paso del tiempo, la receta se adaptó al gusto local, con versiones que incluyen frutas confitadas y pasas. Su consumo se mantiene asociado a celebraciones de fin de año, acompañado con chocolate caliente.

La participación de representantes peruanos en la Coppa del Mondo del Panettone 2026 se desarrollará en un contexto de creciente especialización técnica y alta demanda interna del producto.

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