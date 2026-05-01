Alianza Lima vs CD Moquegua: ‘grones’ ya vendieron más de 25 mil entradas para choque por Torneo Apertura 2026

Más de 25 mil hinchas aseguraron sus localidades para el enfrentamiento por el Torneo Apertura 2026, que permitirá banderolas y música en tribunas, generando una atmósfera única en la lucha por el liderato en La Victoria (GEC)

La Dirección General de Gobierno Interior aprobó las garantías para el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 entre Alianza Lima y CD Moquegua, que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

El encuentro, que iniciará a las 20:00 (hora local), reunirá a una multitud atraída por la posibilidad de ver a los blanquiazules defender la punta del campeonato, tras igualar en puntos con Los Chankas.

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La organización confirmó la habilitación de los cuatro sectores tradicionales y palcos, además de la autorización para el ingreso de instrumentos musicales, banderolas y activaciones en todas las tribunas, asegurando una atmósfera vibrante y participativa.

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua, correspondiente a la décimo tercera jornada del Torneo Apertura 2026, se jugará bajo estrictas medidas de seguridad y con capacidad para 30.010 espectadores, según informó la Dirección General de Gobierno Interior.

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El evento está previsto para el sábado 2 de mayo a las 20:00 en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en vivo a través del canal L1 Max, disponible en DirecTV, Movistar, Best Cable y otras plataformas, así como en streaming mediante Liga 1 Play. Más de 25 mil boletos ya fueron vendidos, pero aún quedan localidades en cinco sectores, lo que evidencia el alto interés de los hinchas por este duelo clave en la lucha por el liderato.

Aforo y precios de entradas para el partido en Matute

Matute se alista para una noche de alta convocatoria, con más de 25 mil entradas vendidas y sectores aún disponibles que mantienen viva la expectativa de un estadio colmado. (Alianza Lima)

Para este compromiso, la organización dispuso un aforo total de 30.010 asistentes, distribuidos en tribuna Occidente (5.790), Oriente (8.310), Sur (9.103), Norte (6.543) y palcos (264). La demanda ha sido intensa, y ya se han colocado más de 25.000 entradas, aunque los aficionados aún pueden adquirir boletos en sectores como Oriente (S/ 79.90), Oriente CONADIS (S/ 39.90), Occidente Lateral (S/ 139.90), Experiencia Matchday (S/ 399.90) y Occidente Lateral para silla de ruedas (S/ 79.90).

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Las localidades en Sur y Norte, que tenían un precio de S/ 27.90, ya están agotadas, así como algunos sectores premium como Occidente Central (S/ 179.90) y Palco (S/ 219.90). La venta se realiza exclusivamente por la plataforma Joinnus, donde los hinchas pueden asegurar su lugar para este enfrentamiento determinante.

El interés por este duelo responde, en parte, al momento que atraviesa Alianza Lima, que recuperó el primer puesto del torneo tras la caída de Los Chankas ante ADT. Los dirigidos por Guede suman 29 puntos y buscan consolidarse como líderes en una recta final apretada, mientras que el rival moqueguano, ubicado en la mitad de la tabla, aspira a dar la sorpresa en el estadio de La Victoria.

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Permisos especiales: ingreso de instrumentos musicales, banderolas y activaciones

La autorización para ingresar instrumentos y banderolas transforma el partido en una fiesta, donde la hinchada podrá expresar su apoyo con mayor libertad y color en las tribunas. (Alianza Lima)

Con la finalidad de fomentar la participación activa de la hinchada, la autoridad competente autorizó el ingreso de instrumentos musicales, banderolas y activaciones en los cuatro sectores del estadio Alejandro Villanueva.

Esta medida, anunciada por la Dirección General de Gobierno Interior, alcanza tanto a las tribunas populares como a las zonas preferenciales, permitiendo que el color y el aliento se extiendan por todo el recinto.

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Los organizadores destacaron que se mantendrán controles para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas internas del evento.

Fecha, horario, transmisión y detalles del Alianza Lima vs. CD Moquegua

El duelo se jugará el sábado por la noche en Matute, con transmisión nacional y una expectativa creciente por su impacto directo en la lucha por la cima del torneo. (Alianza Lima)

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua está programado para el sábado 2 de mayo, a las 20:00 (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva. La transmisión será exclusiva de L1 Max, canal disponible en DirecTV, Movistar, Best Cable, Claro y Win, lo que garantiza cobertura nacional y acceso para los seguidores en todo el país.

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Además, los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de la plataforma digital Liga 1 Play, desde cualquier dispositivo conectado a internet.

De igual manera, Infobae Perú brindará la cobertura periodística incluirá seguimientos en tiempo real, reportes de goles y jugadas determinantes, así como declaraciones de protagonistas

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