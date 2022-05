Magaly Medina tras enfrentamiento con Janet Barboza y Giuliana Rengifo: “Estoy orgullosa de mí”

Magaly Medina orgullosa de lo que es. (Foto: Instagram)

Magaly Medina hace noticias todos los días. Sino es por sus ampays es por sus opiniones o enfrentamientos. Esto ha hecho que se gane mucho detractores, a quienes no duda en responder. Su reciente enfrentamiento fue con Janet Barboza, quien deslizó que habría perdonado una infidelidad de su esposo Alfredo Zambrano, además de llamarlo “pingüino”.

“Lo que creo que es importante que no tienes la moral para decirle a otras mujeres que no hagan lo mismo que tú haces. Si tú le perdonaste a tu pingüino y luego lo lavaste la cara y lo talqueaste para salvar tu matrimonio por qué criticar a los demás”, indicó Janet Barboza en América Hoy.

Ante ello, Magaly no dudó en responder y llamar “bataclana de cuarta” a la conductora de TV, por llamar “pingüino” a su esposo. “Mi marido tiene nombre, es abogado, es un hombre honrado, exitoso, trabajador. No merece que ninguna bataclana de cuarta lo llame de esa manera”, indicó. Asimismo, aclaró que no ha perdonado ninguna infidelidad de nadie y menos ha sido tachada como la amante de nadie porque se valora mucho.

Tras decir ello, dio por cerrado el tema. Sin embargo, a través de las redes sociales resaltó que le encanta cómo es y todo lo que ha logrado.

“Me encanta ser quien soy. Estoy orgullosa de mí, por siempre haber encontrado la fuerza para seguir a pesar de las piedras en el camino”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram, donde se le ve luciendo un enterizo muy sonriente.

ALFREDO ZAMBRANO MANDA CARTA NOTARIAL A JANET BARBOZA

Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, tampoco se quedó con los brazos cruzados y envió una carta notarial a Janet Barboza. A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de América Hoy publicó el documento donde se pudo leer con claridad el descargo del notario.

“Dirijo a usted con respecto a la realización de las publicaciones y declaraciones realizadas en distintos medios de prensa nacional, en los que se refiere a mi persona de manera agraviante, refiriéndose a mi persona a nivel nacional como “pingüino”, además de atribuir a mi persona conductas difamatorias y ofensivas (infidelidades) que perjudican mi honor y buena reputación)”, se lee en la primera parte del escrito.

Asimismo, el notario le exigió a la presentadora de televisión que se disculpe públicamente en un plazo de 24 horas, que comenzaron a contarse desde que recibió la carta en su domicilio.

“En tal sentido sírvase la presente para requerir que en el plazo de 24 horas contados a partir de recibida la presente rectifique las afirmaciones agraviantes realizadas en perjuicio de mi persona, notificación que deberá realizarse a través de los medios de prensa y de manera proporcional al daño causado”, agregó.

RESPUESTA DE JANET BARBOZA

Janet Barboza se encargó de publicar esta carta notaria en su cuenta de Instagram. Sin embargo, o dudó en escribir: “Cuando tú insultas y dañas, pero que nadie te diga nada”, dando a entender que Alfredo Zambrano y Magaly Medina se consideran intocables.

