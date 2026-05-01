Colegio de Periodistas del Perú rechazó expresiones de Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, por “constituir una falta de respeto” a la prensa

Horacio Melgarejo ubicó de mala manera a los periodistas y minimizó sus labores. - Crédito: Difusión

El Colegio de Periodistas del Perú emitió un pronunciamiento rechazando de manera enérgica las expresiones del director técnico de Cienciano durante la conferencia de prensa posterior al partido frente a Atlético Mineiro, por la 3°era fecha de la Copa Sudamericana 2026, en Cusco. El comunicado califica este hecho como una “falta de respeto inadmisible hacia periodistas en el ejercicio de su labor”.

El texto subraya que “resulta inaceptable que se pretenda descalificar o confrontar a profesionales de la prensa por el contenido de sus preguntas”. Señala que informar, cuestionar y repreguntar son funciones esenciales del periodismo, que “no pueden ser limitadas ni desacreditadas” bajo ningún argumento.

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Horacio Melgarejo, en el ojo de la tormenta. - Crédito: Cienciano / Colegio de Periodistas del Perú

Asimismo, el Colegio de Periodistas recuerda que las conferencias de prensa son espacios que exigen respeto, responsabilidad y conducta adecuada a la representación institucional. Advierte que actitudes de confrontación deterioran el vínculo entre el deporte y la prensa y afectan principios básicos de convivencia profesional.

En el pronunciamiento, se exige a Cienciano un posicionamiento claro sobre lo ocurrido y la adopción de medidas firmes para garantizar el respeto a la labor periodística en la ciudad. Finalmente, la entidad reafirma su defensa de un “periodismo libre, independiente y sin ningún tipo de presión o intimidación”.

Horacio Melgarejo protagonizó tenso momento en rueda de prensa post duelo por Copa Sudamericana 2026. (SportsCenter)

Tensión al máximo

El histórico triunfo de Cienciano sobre Atlético Mineiro (1-0) por Copa Sudamericana 2026, saldado por un cabezazo tremendo de Neri Bandiera, quedó opacado por una desenfrenada conferencia de prensa del DT Horacio Melgarejo, quien perdió los papeles en buen tramo por los cuestionamientos de los periodistas.

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“Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. Qué malos que son. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos, increíble”, espetó con cólera Melgarejo a un reportero internacional.

Horacio Melgarejo durante el Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Prensa club

Sin bajar la intensidad y polémica, Melgarejo le contestó de mala manera a otro: “Se nota que nunca jugaste al fútbol, eso es verdad también. Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos”.

Horas más tarde, luego del fuerte cruce con reporteros, el técnico de Cienciano explicó las razones de su desbocado comportamiento delante de los micrófonos. “Me molestó que cuando llego a la conferencia digo ‘buenas noches’ y nadie me saluda. Esto es la educación. Me siento y les miro las caras, unas caras de c*** que parecía que habíamos perdido ocho a cero”, dijo a Mano a Mano.

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Horacio Melgarejo, DT del 'papá' contó las razones detrás de su molestia con la prensa local tras victoria ante Atlético Mineiro. (Video: DENGANCHE)

Cienciano suma y sigue

A Cienciano le sienta demasiado bien la Copa Sudamericana. Definitivamente es su competición favorita tras la consecución de aquel trofeo de la edición 2003 que lo elevó al olimpo como el único club peruano con un logro internacional.

En la actual campaña, la segunda consecutiva, está que se sale con resultados imponentes que lo han eyectado al primer lugar de su serie, dejando muy relegados a sus oponentes Juventud de Las Piedras, Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro.

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Cienciano alcanzó la cima del Grupo B superando al Atlético Mineiro con un gol de Neri Bandiera y provocó un cruce digital entre hinchadas al publicar una ingeniosa imagen de sus mascotas en redes sociales tras el partido (Cienciano)

Detrás del loable momento internacional está Carlos Garcés, su máximo goleador que no deja de hacerse presente en situaciones cumbres al igual que Neri Bandiera, el refuerzo que se ha hecho de un sitio en los planes del DT Melgarejo.

A ello, conviene mencionar, Cienciano atraviesa una actualidad espléndida en la Liga 1 ubicándose en la tercera plaza de la clasificación tan solo por detrás de Los Chankas y Alianza Lima.