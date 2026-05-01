Peruanos en la guerra: Platón en exteriores de la embajada de Rusia por compatriotas enviados al conflicto con Ucrania

Familiares de ciudadanos peruanos realizan un plantón en los exteriores de la embajada de Rusia, en Lima, para exigir la repatriación de sus seres queridos. Denuncian que fueron llevados con falsas promesas de trabajo como agentes de seguridad y ahora se encuentran en el frente de batalla en la guerra contra Ucrania. | TV Perú Noticias

Un grupo de familiares de peruanos se congregó frente a la embajada de Rusia, ubicada en el distrito de San Isidro, para exigir la repatriación de sus seres queridos, quienes, según sus testimonios, habrían sido llevados con engaños al conflicto en Ucrania.

Los manifestantes reclamaron la falta de respuestas por parte de la sede diplomática y expusieron la preocupación por la seguridad e integridad de los afectados.

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De acuerdo con lo recabado por TvPerú Noticias, las familias denunciaron que los reclutadores ofrecieron sueldos de hasta 20.000 dólares como bono y 3.000 dólares mensuales, bajo la promesa de empleos en el área de seguridad.

“Mi papá contactó a través de un grupo de WhatsApp, recibió un anuncio y le ofrecían veinte mil dólares un bono y tres mil dólares de pago mensual”, relató una de las hijas de los afectados.

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La joven sostuvo que su padre partió convencido de que trabajaría como agente de seguridad debido a su experiencia previa, pero pronto fue destinado al frente de combate. “Se fueron a la guerra con engaños”, afirmó la mujer, quien además indicó que desde el 18 de abril perdió contacto con él.

Otra familiar contó que su padre viajó a Rusia en busca de un puesto de seguridad, pero al llegar le hicieron firmar un contrato en ruso, idioma que no comprendía. “Todos los peruanos creo que no entendemos el mensaje que es en ruso”, manifestó.

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Ella explicó que su padre, exintegrante del Ejército peruano y con experiencia en Irak, confió en las condiciones ofrecidas, pero la realidad fue otra. “Eso estamos pidiendo nosotros, que nos ayuden para que puedan traer a nuestros familiares ya, porque ellos ya están en primera línea para la guerra”, reclamó.

Platón en exteriores de la embajada de Rusia por peruanos enviados al conflicto con Ucrania.

Próximo movimiento legal

El grupo de manifestantes estuvo acompañado de su defensa legal, que detalló al referido medio la falta de atención por parte de la embajada.

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“Estamos acá desde las dos de la tarde para hacer un plantón y entregar un memorial, pero no los quieren atender”, señaló uno de los abogados presentes.

Según la defensa, la mayoría de los peruanos reclutados no tenía formación militar y fue llevada como civil, bajo la promesa de realizar funciones de resguardo en hospitales o embajadas. “A ninguno se le informó que realmente iba a ir a la guerra”, explicó el letrado.

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La preocupación de las familias se agrava ante la falta de comunicación y respuestas. Entre los testimonios, se destaca el caso de una mujer cuyo hermano logró salir antes de firmar el contrato, pero la embajada de Perú en Rusia no le brindó ayuda.

Los manifestantes también respondieron al comunicado de la embajada de Rusia, que sostuvo que todos los peruanos firmaron consentimiento informado. Los abogados y familiares niegan que los afectados conocieran realmente los riesgos y condiciones.

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Según datos proporcionados por los representantes legales, aproximadamente 180 peruanos permanecen en Rusia bajo estas circunstancias y al menos ocho han muerto en el conflicto.

La defensa también señaló la presunta participación de una empresa de reclutamiento de origen colombiano, que habría captado personas tanto en Lima como en provincias.

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El reclamo de los familiares busca que tanto la Cancillería peruana como la embajada de Rusia brinden información precisa sobre el paradero de los peruanos y gestionen su repatriación