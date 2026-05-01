Gustavo Zevallos, a favor de la continuidad de Felipe Vizeu y Juan Cruz González en Sporting Cristal: “Estaría encantando de que se queden”

Gustavo Zevallos desea que Felipe Vizeu y Juan Cruz González se mantengan en la disciplina rimense. - Crédito: Difusión

Felipe Vizeu y Juan Cruz González representan las dos caras de una moneda. El primero recorre un camino sinuoso marcado por sus irregularidades y el otro está en su cénit por un comportamiento plausible en el campo. Aunque ambos son extranjeros, definitivamente el argentino gana más enteros entre la hinchada.

Sin ánimos de dividir, Gustavo Zevallos cuenta con una percepción distinta, en la que incluye a Vizeu en el mismo nivel pese a que su desempeño es irregular en Sporting Cristal. En declaraciones con ‘Fútbol Como Cancha’ de Radio Programas del Perú, el directivo se mostró muy expresivo sobre la continuidad del brasileño y del refuerzo de Chacarita.

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Juan Cruz González marcó su primer gol oficial con la camiseta de Sporting Cristal. Crédito: Prensa SC

“Yo sí les renovaría a Felipe Vizeu y Juan Cruz González. Tengo las mejores referencias de ambos y estaría encantado de que se queden”, dijo de manera tajante el Gerente Deportivo de Cristal.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se sumerjan en el mercado para sumar incorporaciones, Zevallos fue más que claro: “Si existe la posibilidad de contratar refuerzos a mitad de año, lo conversaremos con Zé Ricardo en su momento. Por ahora tenemos que recuperar el espacio que hemos perdido en la Liga 1”.

El lateral argentino le pegó desde fuera y logró el empate en Sao Paulo - Crédito: ESPN.

Vizeu se espabila

Desde su llegada a Cristal, Felipe Vizeu ha tenido que convivir con la adversidad. Al no calibrar al máximo sus cualidades goleadoras, sufrió una cantidad innumerable de ataques de simpatizantes.

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No fue hasta la salida de Paulo Autuori de la dirección técnica que Vizeu demostró el perfil que se esperaba. Así, ha ido reluciendo sus características en área contraria tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

Felipe Vizeu suma cinco goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Difusión

De ahí que el ‘9’ haya garantizado su espacio con Cristal y esté ganando un nuevo pulso con Zé Ricardo en el área técnica, quien dicho sea de paso trabajó a su lado en Flamengo hace una década.

El valor de Vizeu no entra en discusión en el Rímac. Por eso hará respetar su contrato y seguirá en La Florida como un integrante sustancial de un equipo que, hasta el momento, presenta dos caras en la temporada.

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El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

Firme en Libertadores

Sporting Cristal continúa dando pasos gigantescos en la Copa Libertadores 2026. No solo se ha conformado con pasar las rondas preliminares, con cierto suspenso por definiciones dramáticas de penales, también se ha tomado muy en serio su participación en la Fase de Grupos.

Sin importarle haber quedado encuadrado en una serie complicada, Cristal se ha concentrado a sacar todo de sí jugando en la capital sin descuidar, claro está, sus salidas al exterior. Así las cosas, está viviendo un presente muy dulce que contrasta demasiado con la actualidad en el Apertura 2026.

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Sporting Cristal avanza con seguridad en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

En cualquier caso, ahora el enfoque central está en seguir a toda máquina en la Libertadores 2026. La primera rueda se ha cerrado con éxito parcial tras vencer a Cerro Porteño (PAR) y Junior (COL) en Lima, mientras que saldó una derrota ajustada a manos de Palmeiras (BRA).

Los cálculos estadísticos arrojan que, con seis puntos de nueve posibles, el club ‘cervecero’ mantiene grandes posibilidades de continuar en carrera con miras a los octavos de final. Y en el peor de los casos, el acceso a la CONMEBOL Sudamericana se lograría siempre y cuando saque un triunfo más.