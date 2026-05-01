Perú Deportes

Gustavo Zevallos, a favor de la continuidad de Felipe Vizeu y Juan Cruz González en Sporting Cristal: “Estaría encantando de que se queden”

Los desempeños de los extranjeros, uno mejor que otro, invitan al directivo del club del Rímac a pensar en una posible renovación. “Tengo las mejores referencias de ambos”, externó

Guardar
Gustavo Zevallos desea que Felipe Vizeu y Juan Cruz González se mantengan en la disciplina rimense. - Crédito: Difusión
Gustavo Zevallos desea que Felipe Vizeu y Juan Cruz González se mantengan en la disciplina rimense. - Crédito: Difusión

Felipe Vizeu y Juan Cruz González representan las dos caras de una moneda. El primero recorre un camino sinuoso marcado por sus irregularidades y el otro está en su cénit por un comportamiento plausible en el campo. Aunque ambos son extranjeros, definitivamente el argentino gana más enteros entre la hinchada.

Sin ánimos de dividir, Gustavo Zevallos cuenta con una percepción distinta, en la que incluye a Vizeu en el mismo nivel pese a que su desempeño es irregular en Sporting Cristal. En declaraciones con ‘Fútbol Como Cancha’ de Radio Programas del Perú, el directivo se mostró muy expresivo sobre la continuidad del brasileño y del refuerzo de Chacarita.

PUBLICIDAD

Juan Cruz González marcó su primer gol oficial con la camiseta de Sporting Cristal.
Juan Cruz González marcó su primer gol oficial con la camiseta de Sporting Cristal. Crédito: Prensa SC
Yo sí les renovaría a Felipe Vizeu y Juan Cruz González. Tengo las mejores referencias de ambos y estaría encantado de que se queden”, dijo de manera tajante el Gerente Deportivo de Cristal.

Cuestionado sobre la posibilidad de que se sumerjan en el mercado para sumar incorporaciones, Zevallos fue más que claro: “Si existe la posibilidad de contratar refuerzos a mitad de año, lo conversaremos con Zé Ricardo en su momento. Por ahora tenemos que recuperar el espacio que hemos perdido en la Liga 1”.

El lateral argentino le pegó desde fuera y logró el empate en Sao Paulo - Crédito: ESPN.

Vizeu se espabila

Desde su llegada a Cristal, Felipe Vizeu ha tenido que convivir con la adversidad. Al no calibrar al máximo sus cualidades goleadoras, sufrió una cantidad innumerable de ataques de simpatizantes.

PUBLICIDAD

No fue hasta la salida de Paulo Autuori de la dirección técnica que Vizeu demostró el perfil que se esperaba. Así, ha ido reluciendo sus características en área contraria tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

Felipe Vizeu suma cinco goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Difusión
Felipe Vizeu suma cinco goles con Sporting Cristal en la actual temporada. - Crédito: Difusión
De ahí que el ‘9’ haya garantizado su espacio con Cristal y esté ganando un nuevo pulso con Zé Ricardo en el área técnica, quien dicho sea de paso trabajó a su lado en Flamengo hace una década.

El valor de Vizeu no entra en discusión en el Rímac. Por eso hará respetar su contrato y seguirá en La Florida como un integrante sustancial de un equipo que, hasta el momento, presenta dos caras en la temporada.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

Firme en Libertadores

Sporting Cristal continúa dando pasos gigantescos en la Copa Libertadores 2026. No solo se ha conformado con pasar las rondas preliminares, con cierto suspenso por definiciones dramáticas de penales, también se ha tomado muy en serio su participación en la Fase de Grupos.

Sin importarle haber quedado encuadrado en una serie complicada, Cristal se ha concentrado a sacar todo de sí jugando en la capital sin descuidar, claro está, sus salidas al exterior. Así las cosas, está viviendo un presente muy dulce que contrasta demasiado con la actualidad en el Apertura 2026.

Sporting Cristal – Gustavo Cazonatti – Palmeiras – Copa Libertadores – Perú – deportes – 29 abril
Sporting Cristal avanza con seguridad en la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión
En cualquier caso, ahora el enfoque central está en seguir a toda máquina en la Libertadores 2026. La primera rueda se ha cerrado con éxito parcial tras vencer a Cerro Porteño (PAR) y Junior (COL) en Lima, mientras que saldó una derrota ajustada a manos de Palmeiras (BRA).

Los cálculos estadísticos arrojan que, con seis puntos de nueve posibles, el club ‘cervecero’ mantiene grandes posibilidades de continuar en carrera con miras a los octavos de final. Y en el peor de los casos, el acceso a la CONMEBOL Sudamericana se lograría siempre y cuando saque un triunfo más.

Temas Relacionados

Gustavo ZevallosSporting CristalFelipe VizeuJuan Cruz Gonzálezperu-deportes

Más Noticias

Manuel Barreto defiende la bolsa de minutos y anuncia reformas en menores: menos extranjeros y más protagonismo juvenil en 2027

El jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol apuesta por una transformación estructural tras la eliminación en el Sudamericano Sub 17

Manuel Barreto defiende la bolsa de minutos y anuncia reformas en menores: menos extranjeros y más protagonismo juvenil en 2027

Alianza Lima vs CD Moquegua: ‘grones’ ya vendieron más de 25 mil entradas para choque por Torneo Apertura 2026

Hinchas aseguraron sus localidades para el enfrentamiento por la fecha 13, que permitirá banderolas y música en tribunas, generando una atmósfera única en la lucha por el liderato en La Victoria

Alianza Lima vs CD Moquegua: ‘grones’ ya vendieron más de 25 mil entradas para choque por Torneo Apertura 2026

Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Los ‘aurinegros’ intentarán conseguir su primer triunfo en el torneo de Conmebol, en un partido que podría ser determinante para avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Mantente informado con todas las incidencias

Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Franco Velazco aclara dichos sobre la exigencia en Universitario de campeonar todos los años: “En redes sociales viven del escándalo”

A fines del 2025, el actual administrador provisional del conjunto estudiantil sostuvo que era “imposible” coronarse todos los años en la Liga 1. Sus declaraciones volvieron al debate público tras los negativos resultados del equipo este curso

Franco Velazco aclara dichos sobre la exigencia en Universitario de campeonar todos los años: “En redes sociales viven del escándalo”

“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro

Horacio Melgarejo, entrenador del ‘papá’ justificó su explosiva reacción en conferencia y cuestionó la actitud y preparación de algunos periodistas tras la victoria internacional

“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Piden renuncia del jefe del INPE tras denuncias de corrupción y exigen que comparezca ante la Comisión de Fiscalización

Congreso: Piden renuncia del jefe del INPE tras denuncias de corrupción y exigen que comparezca ante la Comisión de Fiscalización

Roberto Sánchez amplía su ventaja sobre Rafael López Aliaga con casi 30 mil votos de diferencia al 97% de actas contabilizadas

Keiko Fujimori critica al abogado de Piero Corvetto y pide realizar autoría internacional a la ONPE: “Me parece importante”

Poder Judicial impone 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE

“Quiero que se conozca la verdad”: Piero Corvetto interviene y señala que tercer pasaporte hallado en su casa no tenía validez

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa confirmó que su programa ‘La Verdad a Prueba’ ya no continuará en Panamericana TV

Andrea Llosa confirmó que su programa ‘La Verdad a Prueba’ ya no continuará en Panamericana TV

Expareja de Diego Chávarri aclara rumores sobre si Thalía Bentín se metió en su relación con él: “No es la primera vez”

Youna estaría casado en Estados Unidos, según la ‘prima’ de Samahara Lobatón, y duda de propuesta a la hija de Melissa Klug

Magaly Medina sorprende al mostrar su relación con la exesposa de Alfredo Zambrano en emotivo video familiar

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

DEPORTES

Manuel Barreto defiende la bolsa de minutos y anuncia reformas en menores: menos extranjeros y más protagonismo juvenil en 2027

Manuel Barreto defiende la bolsa de minutos y anuncia reformas en menores: menos extranjeros y más protagonismo juvenil en 2027

Alianza Lima vs CD Moquegua: ‘grones’ ya vendieron más de 25 mil entradas para choque por Torneo Apertura 2026

Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Franco Velazco aclara dichos sobre la exigencia en Universitario de campeonar todos los años: “En redes sociales viven del escándalo”

“Tenían cara como si hubiéramos perdido 8-0”: DT de Cienciano explicó su enojo con la prensa tras vencer a Atlético Mineiro