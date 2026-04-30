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Expareja de Diego Chávarri aclara rumores sobre si Thalía Bentín se metió en su relación con él: “No es la primera vez”

Diana Alarcón, la expareja del integrante de ‘La Granja VIP’ rompió su silencio y se pronunció acerca de Thalía y su relacion con el exfutbolista

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Expareja de Diego Chávarri aclara si Thalía Bentín se metió en su relación. YouTube: 'Q' Bochinche'.

La polémica en torno al pasado sentimental de Diego Chávarri sumó un nuevo capítulo luego de que su expareja, Diana Alarcón, se pronunciara sobre los rumores que vinculan a Thalía Bentín con el fin de su relación.

En declaraciones exclusivas para 'Q’Bochinche’, Diana aclaró que la influencer no intervino en su ruptura y que la decisión de separarse del exfutbolista fue completamente personal.

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La intervención de la joven surge en un contexto de especulaciones y comentarios en redes sociales, donde se ha insinuado que Thalía Bentín, actual expareja de Chávarri, habría sido el motivo del quiebre. Sin embargo, la joven fue categórica al rechazar esa versión y a defender su postura.

Diana Alarcón aclara la verdad detrás del triángulo amoroso con Diego Chávarri y Thalía Bentín, señalando que no existió traición.
Diana Alarcón aclara la verdad detrás del triángulo amoroso con Diego Chávarri y Thalía Bentín, señalando que no existió traición.

Diana Alarcón: “No me serruchó, la decisión fue mía”

Consultada por Q’Bochinche, Diana Alarcón fue directa al abordar los rumores. “Ella no me serruchó, si bien es cierto el inicio de esa relación no fue de la mejor manera y no fue bien vista por las personas que nos conocen, jamás me quitó nada. Yo terminé con Diego y a pesar de él querer conmigo volver infinidad de veces, yo me mantuve firme en mi decisión”, afirmó para que el programa digital.

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La joven explicó que, aunque el inicio del vínculo entre Thalía Bentín y Diego Chávarri generó opiniones entre conocidos, su ruptura no estuvo influenciada por terceros. Destacó que la separación fue producto de su propia decisión y que no guarda resentimientos hacia ninguna de las partes.

Diana Alarcón, expareja de Diego Chávarri, responde a los rumores sobre Thalía Bentín. YouTube: 'Q' Bochinche'.
Diana Alarcón, expareja de Diego Chávarri, responde a los rumores sobre Thalía Bentín. YouTube: 'Q' Bochinche'.

Sin conflicto ni resentimientos: la relación actual entre Diana y Thalía

Diana Alarcón también se refirió a la percepción pública sobre su vínculo con Thalía Bentín. “Yo nunca me he llevado mal con ella, por más que haya enterado por otras personas que está con él, mi manera de pensar es que si yo no estoy con alguien, que se lo lleve cualquiera... No es la primera vez que pasa eso, ella estuvo con un ex mío y la verdad me da igual”, comentó.

La ex de Chávarri subrayó que no existe una mala relación con la influencer, pese a lo que se ha especulado. Aseguró que prefiere mirar hacia adelante y no quedarse atada a episodios pasados. “Prefiero no hablar del pasado”, sentenció.

Opiniones sobre los comentarios públicos de Diego Chávarri

Diana también abordó el tema de las comparaciones hechas por Diego Chávarri entre sus exparejas, un tema que ha sido recurrente en sus intervenciones públicas. “No comparto lo que él ha dicho sobre mí, siempre me comporté con respeto en esa relación, él y los que conocieron esa relación lo saben”, declaró.

La joven sugirió que el exfutbolista busca quedar bien ante Thalía Bentín al realizar ciertos comentarios públicos. “Más bien noto que él quiere limpiarse ante ella, comparándola conmigo. Él sabe qué decir para quedar bien ante ella... yo me quedo tranquila con cómo actué en la relación”, añadió.

Captura del programa Q’Bochinche, donde Diana Alarcón brindó su versión de los hechos. YouTube: 'Q' Bochinche'.
Captura del programa Q’Bochinche, donde Diana Alarcón brindó su versión de los hechos. YouTube: 'Q' Bochinche'.

¿Qué dijo Diego Chávarri en ‘La Granja VIP’?

El tema cobró relevancia luego de que Diego Chávarri mencionara a Diana Alarcón en La Granja VIP. Según el influencer Ric La Torre, el exfutbolista contó en el 24/7 que fue su ex, Diana, quien le presentó a Thalía, en ese entonces amiga suya.

Además, Chávarri reveló detalles de su convivencia con Thalía Bentín, destacando beneficios como los vuelos gratuitos o con descuentos que ella, como tripulante de cabina, podía ofrecer. Estas declaraciones provocaron nuevas reacciones en redes sociales y avivaron el debate sobre la dinámica entre los protagonistas.

Hasta el momento, el exfutbolista desconoce que Thalía ha terminado con él por sus coqueteos con su compañera Gabriella Herrera dentro de ‘La Granja Vip’ y ha borrado todas sus fotos que tenía con el chico reality en sus redes sociales.

Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera. Youtube: La Granja VIP Perú
Novia de Diego Chávarri envía desgarrador mensaje tras confesión con Gabriela Herrera. Youtube: La Granja VIP Perú

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