Secuestran a empresario ante su familia, lo torturan y no lo liberan pese a pago: estas fueron sus primeras palabras

Un empresario fue secuestrado frente a su esposa e hijo en Los Olivos. Durante cinco días, fue torturado mientras sus captores exigían S/80,000. La Policía Nacional logró rescatarlo y desarticular la banda criminal 'Los Secos de Lima'. Latina Noticias

Un empresario fue secuestrado frente a su familia y torturado: pese al pago de rescate, la víctima permaneció retenida durante varios días antes de ser liberada en un operativo policial. El caso expone un patrón de violencia que incluyó amenazas, exigencias económicas y agresiones físicas mientras la familia intentaba asegurar su retorno. En el video se le ve al sujeto diciendo su nombre.

El secuestro ocurrió el 24 de abril, cuando el empresario fue interceptado en la vía pública mientras se desplazaba junto a su esposa y su hijo menor. A partir de ese momento, los captores iniciaron contactos con los familiares, con demandas de dinero y mensajes enviados bajo presión. La liberación se concretó en la madrugada del 29 de abril, tras una intervención ejecutada por agentes especializados.

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La División de Investigación de Secuestros y Extorsiones condujo las acciones que permitieron ubicar a la víctima. El trabajo incluyó seguimiento y análisis de información recopilada durante varios días.

El coronel Carpio, representante de dicha unidad, explicó: “se trata de un caso de secuestro en el cual una banda criminal de extranjeros de nacionalidad venezolana han secuestrado a un empresario”. La autoridad precisó que la intervención se realizó alrededor de las tres y media de la mañana, momento en que se logró asegurar la liberación.

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Durante el cautiverio, la víctima fue trasladada entre distintos puntos. “Fue llevado inicialmente a un lugar de cautiverio en Ancón y posteriormente trasladado a otro lugar de cautiverio en Santa Anita”, indicó el oficial, al describir el desplazamiento aplicado por los secuestradores.

Presión económica y agresiones físicas durante la retención

Secuestro en Lima: empresario recupera la libertad tras días de cautiverio | Latina Noticias

La organización criminal exigió el pago de 80 mil soles a cambio de la liberación. La familia realizó un abono parcial, pero la retención continuó pese a ese pago.

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El coronel Carpio detalló el mecanismo empleado por los captores: “ellos siempre cuando secuestran a una persona obligan a que envíen mensajes a la familia, pero en este caso, aparte de ello, han efectuado actos de tortura contra él”. Según la autoridad, al momento de la liberación “ha sido evidente ver todas las lesiones que presenta en diferentes partes del cuerpo”.

El estado de la víctima generó atención médica inmediata. “La persona secuestrada se encuentra delicada de salud por las lesiones que presenta”, señaló el oficial, quien agregó que el reconocimiento médico legal permitirá documentar las evidencias físicas.

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Detenidos y estructura de la organización

La operación policial culminó con la detención de nueve personas, identificadas como integrantes de la banda denominada “Los Ecos de Lima”. El grupo está compuesto por ocho adultos y una menor de edad.

De acuerdo con el coronel Carpio, los implicados cumplían funciones específicas dentro del grupo. “Conforman esta banda criminal con roles diferentes, distintos y específicos”, afirmó. También indicó que contaban con armas de fuego y vehículos utilizados durante la ejecución del secuestro.

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Respecto a antecedentes, la autoridad precisó: “no registran antecedentes en nuestro país, a excepción de uno que ya fue intervenido por la división de homicidios en el año 2024”. Además, señaló que se solicitará información adicional sobre registros en el extranjero.

Intervención en el Callao y proceso de investigación

Empresario secuestrado desde el 24 de abril fue rescatado en Santa Anita durante intervención de madrugada. Composición: Infobae

El secuestro se produjo en el Callao, cuando la víctima se dirigía a su vivienda. Según información policial, los delincuentes lo interceptaron, lo amenazaron con armas y lo obligaron a subir a un vehículo.

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Las imágenes del hecho muestran a los familiares pidiendo ayuda en el momento de la captura. El caso continúa en investigación en la División de Investigación de Secuestros, donde se busca determinar la responsabilidad individual de cada detenido.

El coronel Carpio indicó que los implicados “van a ser sometidos a una rigurosa investigación con la finalidad de corroborar todas las hipótesis que ya teníamos planteadas”.

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