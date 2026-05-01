Perú

Andrea Llosa confirmó que su programa ‘La Verdad a Prueba’ ya no continuará en Panamericana TV

El espacio televisivo, estrenado en marzo, cierra su ciclo en Panamericana TV a menos de dos meses de su debut.

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Show.pe revela que Andrea Llosa y su programa 'La Verdad a prueba' le dice adiós a Panamericana TV. TikTok. Show.pe.

Andrea Llosa confirmó a través de sus redes sociales que su programa ‘La Verdad a Prueba’ dejará de emitirse en Panamericana TV, marcando el cierre de una etapa que duró menos de dos meses al aire.

La noticia, que fue adelantada por el espacio digital Show.pe, fue ratificada por la propia periodista, quien usó su cuenta de Instagram para despedirse y agradecer al público que la acompañó en este breve ciclo.

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El anuncio se produce luego de que el programa no lograra superar la barrera de los 3 puntos de rating, según explicó el periodista John Cano en su espacio digita.

La última grabación se realizó el jueves 30 de abril y el capítulo final será transmitido este viernes 1 de mayo, poniendo fin a una propuesta televisiva que buscaba combinar periodismo de investigación y casos de la vida real.

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Andrea Llosa confirmó que su programa ‘La Verdad a Prueba’ ya no continuará en Panamericana TV. IG
Andrea Llosa confirmó que su programa ‘La Verdad a Prueba’ ya no continuará en Panamericana TV. IG

Andrea Llosa confirma el final de ‘La Verdad a Prueba’

El cierre de ‘La Verdad a Prueba’ fue confirmado directamente por Andrea Llosa en sus historias de Instagram, donde compartió mensajes como: “Cuando la noticia no se detiene... Siempre confirmando mis propias primicias...”.

La conductora Andrea Llosa confirma el final de su programa a través de sus redes sociales.
La conductora Andrea Llosa confirma el final de su programa a través de sus redes sociales.

La periodista también intervino en la cuenta de TikTok de Show,pe para confirmar personalmente la noticia, escribiendo: “Soy yo”.

Consultada por medios digitales, Llosa agradeció el apoyo del público y reflexionó sobre la naturaleza de la televisión.

La conductora Andrea Llosa confirma el final de su programa a través de sus redes sociales. Show.pe
La conductora Andrea Llosa confirma el final de su programa a través de sus redes sociales. Show.pe

Un debut con expectativas y comparaciones

El estreno de ‘La Verdad a Prueba’ el 9 de marzo generó expectativas por tratarse del regreso de Andrea Llosa a Panamericana TV tras más de 20 años. La apuesta de la producción fue clara: un formato de talk show con público en vivo, casos reales y la participación de especialistas, como poligrafistas, forenses y expertos en ciberseguridad.

La propuesta generó reacciones mixtas en redes sociales. Muchos usuarios compararon el formato con el de Laura Bozzo, debido a la presencia de público en el set y la dinámica de casos en vivo. “Al mismo estilo que Laura Bozzo”, “Como Laura”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Durante su debut, Llosa compartió su emoción por regresar a la televisora donde inició su carrera. “Yo comencé aquí en Panamericana como reportera de Panorama. Es más, yo me voy cuando mi hijo mayor tenía ocho meses, imagínense ustedes, ocho meses. Hoy tiene veinte años. Así que ¡cuánto tiempo ha pasado! Ha pasado un montón de tiempo, lo sé, pero estoy de regreso”, expresó la conductora, visiblemente emocionada.

Andrea Llosa es comparada con Laura Bozzo en el estreno de su programa 'La verdad a prueba'. Panamericana TV
Andrea Llosa es comparada con Laura Bozzo en el estreno de su programa 'La verdad a prueba'. Panamericana TV

La propuesta de ‘La Verdad a Prueba’: casos reales y especialistas

Desde el primer programa, Andrea Llosa dejó claro que su objetivo era brindar un espacio para que las personas pudieran contar sus historias y buscar una solución a sus problemas. El set, diseñado para recibir a decenas de espectadores, aportó un matiz emocional a cada emisión y permitió la interacción directa entre la conductora, los invitados y el público.

El formato apostó por el uso de pruebas científicas, como el ADN, la poligrafía y el análisis de microexpresiones, para resolver conflictos familiares, infidelidades y traiciones.

“Aquí comencé como reportera y ahora vuelvo para conducir un programa que busca descubrir la verdad. A través de poligrafistas, expertos en microexpresiones, detectives y especialistas en ciberseguridad, buscamos ayudar a quienes tienen dudas sobre temas personales”, explicó Llosa en una entrevista con Infobae Perú.

Andrea Llosa
Andrea Llosa regresa a Panamericana TV con 'La Verdad a Prueba', un programa que fusiona tecnología, ciencia y periodismo social para resolver casos complejos. (Captura de video)

Las razones detrás del final: rating y contexto televisivo

Según el periodista John Cano, el programa no logró alcanzar los niveles de audiencia esperados y se mantuvo por debajo de los 3 puntos de rating. “Hoy (jueves 30 de abril) en la mañana se grabó su último programa y mañana (viernes 1 de mayo) se despide de las pantallas de Panamericana TV. Lamentablemente ‘La Verdad a Prueba’ no dio fuego”, comentó el conductor de Show,pe.

Aunque no se han revelado oficialmente los motivos exactos de la cancelación, el bajo rating parece haber sido determinante. Cano lamentó la situación y expresó su deseo de que Andrea Llosa, a quien calificó como “una periodista a carta cabal”, retome pronto nuevos proyectos en televisión.

Lo que sigue para Andrea Llosa tras su salida de Panamericana TV

El final de ‘La Verdad a Prueba’ abre un nuevo capítulo en la carrera de Andrea Llosa, quien ya había adelantado que su salida de ATV fue una decisión difícil tomada por motivos personales y profesionales. Tras más de dos décadas en la televisión, Llosa se ha consolidado como una de las periodistas más reconocidas en el formato de casos sociales y de investigación en el Perú.

Aunque por ahora no ha anunciado su próximo destino profesional, la comunicadora mantiene una sólida base de seguidores y la expectativa por sus futuros proyectos sigue vigente. En redes sociales, decenas de usuarios le han dejado mensajes de apoyo y aliento para que regrese pronto a la pantalla.

Andrea Llosa regresa con su nuevo programa por Panamerica TV.
Andrea Llosa regresa con su nuevo programa por Panamerica TV.

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