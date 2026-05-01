Manuel Barreto defiende la bolsa de minutos y anuncia reformas en menores: menos extranjeros y más protagonismo juvenil en 2027

El jefe de la Unidad Técnica de Menores anuncia la obligatoriedad de la bolsa de minutos y más oportunidades para los jóvenes futbolistas, en busca de elevar el nivel competitivo y profesionalizar el semillero nacional (Selección Peruana)

El reciente desempeño de la selección Sub 17 de Perú en el Sudamericano de Paraguay dejó expuestas carencias estructurales en la formación de futbolistas jóvenes.

En respuesta, la Federación Peruana de Fútbol prepara una serie de modificaciones para la próxima temporada. Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores, expuso que a partir de 2027 se exigirá que siempre haya un jugador menor en el campo y se limitará aún más la cantidad de extranjeros en la Liga 1.

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Barreto remarcó que la reinstauración de la bolsa de minutos será obligatoria, con el objetivo de promover el desarrollo de talento nacional y garantizar que los juveniles tengan un espacio real en la competencia profesional.

Cambios en la reglamentación para potenciar el fútbol juvenil

Con nuevas normas en discusión, el fútbol peruano apunta a priorizar a los jóvenes, reduciendo extranjeros y obligando a los clubes a apostar por talento nacional desde 2027. (Selección Peruana)

Barreto informó que la Federación trabaja en la implementación de nuevas normativas destinadas a fortalecer la presencia de jóvenes peruanos en los principales torneos. “Agustín anunció el viernes que, a partir de 2027, la cuota de extranjeros disminuirá y habrá un menor obligatoriamente en campo. Este martes discutiremos los detalles en una mesa de trabajo”, detalló el directivo en el programa Juego en corto.

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La propuesta incluye la obligatoriedad de la bolsa de minutos, mecanismo que obliga a los clubes a utilizar jugadores jóvenes durante un número determinado de minutos cada temporada. Para Barreto, estas medidas son esenciales para revertir la falta de oportunidades que enfrentan los juveniles y acelerar su adaptación al fútbol profesional.

El directivo consideró que la resistencia de los futbolistas de mayor edad ante estos cambios debe ser superada. “Estoy convencido de que debe existir obligatoriamente la bolsa de minutos y que no debe haber molestias entre los más grandes. El que entre debe estar preparado, por eso impulsamos torneos juveniles en distintas categorías”, expresó Barreto. La Federación también planea expandir la oferta de competencias menores para que los jóvenes lleguen con mayor experiencia a la máxima división.

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Estrategias para el desarrollo regional y la validación de academias

Con la mirada puesta en 2030, la FPF impulsa una red nacional de desarrollo juvenil que pretende reducir brechas y consolidar un semillero competitivo. (Selección Peruana)

La restructuración planteada por la Federación abarca no solo a los clubes de la capital, sino a todo el territorio nacional. Barreto explicó que se ha diseñado un instrumento de validación de requisitos, fundamentado en estándares de la FIFA, que establece los criterios necesarios para que las academias juveniles puedan operar formalmente.

Este instrumento busca estandarizar los procesos de captación y formación en las regiones, con el fin de detectar talento más allá de Lima y asegurar que los jugadores cumplan con parámetros de calidad internacional.

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El jefe de la Unidad Técnica de Menores reconoció que la relación con la Liga 3, pese a ser organizada por la Liga de Fútbol Aficionado, incluye la asesoría constante de su oficina. El objetivo es que todas las divisiones inferiores trabajen bajo un mismo enfoque de desarrollo y que los jóvenes talentos tengan un camino claro hacia el profesionalismo. Barreto subrayó que el proceso de mejora no será inmediato, pero la planificación ya está en marcha y se extenderá hasta el año 2030.

La Federación sostiene que solo una estructura sólida y homogénea permitirá que los juveniles peruanos compitan con igualdad de condiciones frente a futbolistas de otros países. “No es un trabajo de uno o dos años, pero si no se inicia hoy, nunca comenzaremos”, puntualizó Barreto.

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Resultados y experiencias previas en la promoción de jóvenes

La experiencia de Barreto en Universitario respalda su propuesta, con un modelo que priorizó minutos para canteranos y logró proyectar talentos al exterior. (Universitario)

Barreto compartió su experiencia personal en Universitario de Deportes, donde implementó un cronograma de promoción para que los jugadores formados en la cantera sumaran minutos obligatorios en el primer equipo.

Según lo planificado, para el cuarto año del proyecto, cuatro futbolistas concretos debían haber debutado y acumulado experiencia en la Liga 1. “Teníamos identificados a los jugadores que sí o sí tenían que sumar minutos”, recordó el directivo.

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Uno de los futbolistas promovidos bajo este sistema ya ha sido transferido al exterior, según confirmó Barreto. Aunque no reveló nombres, enfatizó que el secreto fue seleccionar a los talentos con mayor proyección y brindarles la oportunidad de competir desde jóvenes en el máximo nivel. El directivo insiste en que el compromiso institucional con la base es imprescindible para cambiar el rumbo del fútbol peruano y garantizar que los mejores talentos accedan a la élite.

Barreto concluyó que la única vía para revertir los resultados recientes es mantener la firmeza en la aplicación de las nuevas políticas y asegurar que los clubes cumplan con la formación y proyección de futbolistas juveniles.

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