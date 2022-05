Vanessa Terkes le echa flores a Juan Sheput y responde cuándo confirmarán su rumoreado romance

Vanessa Terkes habló nuevamente sobre su presunto romance con el exministro Juan Sheput. (Foto: Composición Infobae)

Desde que fueron captados en una salida en agosto de 2021, mucho se ha dicho sobre una presunta relación amorosa entre Vanessa Terkes y el exministro Juan Sheput. La actriz ha preferido mantener en privado su situación sentimental; sin embargo, no deja de elogiar al político peruano de 61 años cada vez que le preguntan por él.

En una reciente entrevista con diario Trome, la artista nacional volvió a echarle flores al ex ministro de Trabajo. “ Juan es un caballero, respetuoso y muy inteligente, que sabe de todo, tiene una memoria impresionante , se acuerda de fechas, situaciones, lugares, aprendo mucho de él y él de mí, porque a veces le cuento algunas historias del espectáculo”, dijo.

Asimismo, Terkes afirmó estar pasando por una buena etapa en su vida, aunque no quiso aclarar si su sonrisa se debe al político peruano. “Solo puedo decirte que en este momento soy muy feliz, me va bien en todos los aspectos de la vida y creo que se me nota hasta en la mirada (...) El público en las redes me quiere mucho y les agradezco sus comentarios”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si el acercamiento entre ambos se estaba consolidando en una relación romántica, Vanessa únicamente respondió: “El tiempo nos dará la respuesta” . Acto seguido, se refirió a los rumores sobre ser la nueva conductora de La Banda del Chino, aclarando que solo asistió como invitada y que lo hará encantada cada vez que pueda.

UNA SIMPLE AMISTAD

Hace unos meses, Juan Sheput fue entrevistado por el programa Amor y Fuego. Rodrigo González y Gigi Mitre, presentadores del espacio, no perdieron la oportunidad para consultarle sobre su acercamiento con Vanessa Terkes, ya que se los ha visto juntos en más de una ocasión.

“Vanessa es una persona extraordinaria, nosotros tenemos una amistad muy elocuente” , comentó en un primer momento. Sin embargo, fue interrumpido por Peluchín, quien le mostró imágenes que probarían que ya estan conviviendo. El político peruano solo respondió que estuvo con la actriz todo el día debido al toque de queda que impuso el gobierno el pasado martes 5 de abril.

Asimismo, ante la curiosidad de los conductores, el exministro de Trabajo negó tener un romance con la popular ‘Chata’, aunque reconoció que hay algo en ‘desarrollo’. “Esas aseveraciones no se pueden dar cuando está en curso el desarollo. No hablo sobre mi vida privada. Pero es una persona que tiene un gran apego por las causas sociales, consume gran parte de su vida, tiene un gran afán por aprender, de verdad que es una experiencia maravillosa”, explicó.

Vanessa Terkes considera a Juan Sheput un caballero. (Foto: Instagram)

LA ÚLTIMA DECEPCIÓN AMOROSA

Todo parece indicar que Vanessa Terkes volvió a encontrar el amor a sus 44 años, luego de haber atravesado un sonado divorcio con George Forsyth, su expareja. Como se recuerda, ambos se conocieron en el reality El Dorado, donde pertenecieron a equipos contrarios. A mediados de 2018, confirmaron su relación sentimental y se comprometieron poco después.

La entonces feliz pareja se casó por civil en la Municipalidad de la Victoria y se volvió la boda del año. La alegría duró poco porque Terkes anunció su separación en mayo de 2019. Luego, acudió al Ministerio Público para denunciar al exalcalde por violencia familiar.

En julio de 2021, la actriz anunció que se separó oficialmente de George Forsyth, aunque aseguró que “se sentía recontra soltera desde hace tiempo”. Esto quedó evidenciado cuando un usuario le preguntó si ya estaba divorciada, a lo que respondió: “¿Tú qué crees? ¿Tú crees que estaría tan feliz aquí si no fuera así?”.

Vanessa Terkes y George Forsyth. (Foto: Instagram)