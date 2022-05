María del Carmen Alva se molestó con periodistas que protestaban frente al Congreso: “No informen mal”

María del Carmen Alva se molestó con la prensa que protestaba en los exteriores del Congreso

Periodistas de distintos medios de comunicación realizaron un plantón en los exteriores del Congreso de la República para pedir que se les permita el ingreso al hemiciclo para realizar su cobertura. Así, cuando los representantes de los gremios vieron que la comitiva de la presidenta del Parlamento se desvió de la entrada principal, reaccionaron indignados, pero luego se informó que en el interior estaba la vicepresidenta.

El auto llegaba escoltado de un motorizado de la Policía Nacional, pero retrocedió y se dirigió a la puerta lateral del Congreso. Este hecho fue cuestionado por los presentes, ya que afirman que la legisladora suele entrar por la puerta principal y reconocieron el vehículo.

“Cuando la unidad de la presidenta llegaba se ha desviado evitando a todos los altos representantes de la prensa, el Consejo de Prensa, Ipys y demás. ¿Sabía de esto? Bueno, le llamaron, el carro se vio ahí y más gráfico no existió”, declaró el periodista Jimmy Chinchay, indignado por lo observado.

“La presidenta del Congreso no quiere que ingresemos los periodistas, ella podría autorizarlo”, aseguró.

Lo que parecía ser el vehículo de la presidenta del Congreso optó por evitar a los periodistas. | VIDEO: Canal N

Tiempo después, la jefa de prensa del Parlamento habló con los medios de prensa y dijo que el vehículo no era de María del Carmen Alva y señaló que los periodistas que cubren el Congreso día a día conocen el automóvil en el que suele movilizarse la legisladora.

“Generalmente, la única persona que puede usar y entrar por la puerta lateral es la presidenta del Congreso, pero no dicen que ella no era la que ha entrado. Si no era ella, entonces de todas maneras ella tiene que llegar porque es la que va a presidir la sesión del pleno del Parlamento”, declaró la reportera de Canal N.

Protesta de periodistas para que se levante la prohibición de su ingreso al Parlamento.

Los noticieros luego informaron que al interior del vehículo se había estado transportando la vicepresidenta del Parlamento, no Alva. Sin embargo, a su llegada al Parlamento, la titular de la Mesa Directiva se mostró molesta y gritó a los periodistas que “no informen mal”.

“Se está condicionando la sala. Va a haber una Junta de Portavoces para ese tema porque sí he recibido muchas opiniones sobre ese tema, así que vamos a hacerlo”, dijo e ingresó inmediatamente al Legislativo.

“Acá hay un tema y hemos visto el temperamento de la presidenta. Yo la verdad lamento la acusación (de que su vehículo desvío la entrada) y todo. Qué paso había una cita con los periodistas el día de mañana y esta cita se canceló. Hay una molestia de parte de la prensa para poder entrar”, expresó Jimmy Chinchay.

“Vimos el vehículo oficial y se creyó que era la presidenta del Congreso y después se aclaró que es la vicepresidenta, correcto; pero con una situación así, ella no puede bajar y prácticamente incomodarse con todo”, agregó.

Más temprano, los periodistas vieron interrumpida su entrada al Congreso, pues se formó una muralla de agentes de seguridad en la puerta. Los gremios de periodistas exigen poder cubrir los incidentes dentro del Palacio Legislativo como se solía hacer antes del inicio de la pandemia.

