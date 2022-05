Aníbal Torres reveló que presentó su renuncia, pero que se mantendrá “para no darle gusto a la prensa”

El premier Aníbal Torres participó en el primer programa de “Octavo mandamiento” y aprovechó su aparición para responder a los cuestionamientos en torno al proyecto de Asamblea Constituyente y las recientes declaraciones de Karelim López sobre los casas de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Su desconfianza hacia cierto sector de la prensa también fue mencionada durante la entrevista difundida en Canal N.

El presidente del Consejo de ministros cuestionó la cobertura que se ha brindado a las declaraciones de Karelim López señalando que “dice una y otra cosa todos los días y sin una sola prueba”. Además, cuestionó la labor de las autoridades que han recogido su testimonio resaltando que este debía mantenerse en confidencialidad durante el proceso de investigación. “Si está saliendo de ahí, quiere decir que los magistrados están incumpliendo la Constitución. Lo utilizan para que todo lo que ha dicho sirva como causal de vacancia”, agregó.

Sobre el proyecto que busca convocar a un referéndum para conocer la postura de la ciudadanía frente a una Asamblea Constituyente, se le recordó que solo el 7% de la población considera que se trata de una medida urgente. Por su lado, Aníbal Torres se valió de encuestas pasadas en las que la medida contaba con mayor respaldo. “No tengan miedo. ¿Para qué se preocupan? De una vez que se entierre esto” dijo refiriéndose a la consulta ciudadana planteada.

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros. | Foto: Agencia Andina

Aníbal Torres que una nueva Carta Magna podría servir para combatir la inseguridad ciudadana. “En una nueva Constitución se puede optar por las rondas urbanas. La PNP está actuando eficientemente, pero es insuficiente”, señaló para luego agregar que esta también sería una oportunidad para reformar el sistema de justicia ya que la Constitución vigente “facilita la corrupción y beneficio a un pequeño grupo”.

RENUNCIA ANUNCIADA

Al ser consultado sobre un intento de renuncia tras las manifestaciones del 5 de abril, Torres reveló que su deseo de abandonar el Ejecutivo había sido presentado incluso antes de la fecha mencionada. El presidente Pedro Castillo le habría señalado que discutirían su carta en otra ocasión, pero que luego decidió no insistir en el pedido. “No me voy a manejar por la prensa. No le voy a dar el gusto”, señaló tras recordar los pedidos de cierta parte de la clase política difundida a través de los medios de comunicación.

Aníbal Torres es el premier del cuarto gabinete de Pedro Castillo en menos de un año de gobierno. Foto: Andina

El premier dijo desenvolverse con mayor tranquilidad en la actividad privada, dictando clases y dedicándose a la investigación jurídica. “Ya estuve cuántos meses”, manifestó para luego resaltar que su carta de renuncia sigue vigente, pero que extenderá su permanencia en el premierato para “no darle el gusto a la prensa”. Sobre las especulaciones en torno a su deseo de ser embajador del Perú en Italia, señaló que se trata de acusaciones falsas, a pesar de haber sido difundida por una extrabajadora suya.

LA VERDAD DE BRUNO PACHECO

Durante la entrevista se le recordó la mención de Karelim López sobre el encuentro que tuvo con el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco. Torres recordó que acordó con el investigado reunirse en una calle y que al hacerlo le consultó sobre el origen de los 20,000 dólares encontrados en su oficina. Pacheco habría señalado que luego de una pelea con su esposa había decidido retirar el dinero que tenía guardado en el banco y que contaba con el recibo que registraba el movimiento.

Aníbal Torres calificó de “inmoral” darle mérito a las declaraciones de Karelim López

La declaración de López señalaba que el hijo del premier había grabado el encuentro, pero Torres señaló que se trata de una acusación falsa. En aquella reunión le consultó si el voucher había sido entregado a la Fiscalía a lo que Pacheco señaló que sí. Luego, dado el problema en el que se encontraba, el entonces ministro de Justicia le señaló que no podía seguir ligado al Estado. Sobre lo señalado por López, el premier cree que “la ultraderecha está detrás” de la cuestionada empresaria.

