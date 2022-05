Periodistas protestan y piden levantar prohibición de su ingreso al Congreso de la República

Prensa peruana protesta por prohibición de ingresar al Congreso| VIDEO: RPP TV

Un grupo de periodistas, que diariamente cubre las incidencias del Congreso de la República, protestaron en los exteriores del Parlamento en reclamo a la vigencia de la prohibición del ingreso de los hombres y mujeres de prensa al interior del palacio legislativo, norma que rige desde el 2020 debido a la pandemia COVID-19. Los representantes del Consejo Nacional de la Prensa e IPYS también se encuentran en el lugar y esperan poder entrevistarse con la presidenta María del Carmen Alva, a quien le harán entrega de una carta.

Los periodistas piden realizar sus labores habituales dentro del Congreso, cubrir las sesiones del pleno, comisiones y usar el ambiente de los pasos perdidos para poder entrevistar a los parlamentarios sin necesidad de esperar a la interperie o dentro del toldo que se ha colocado en la Plaza Bolívar.

LEER TAMBIÉN: Forcejeos y empujones de seguridad del Congreso impiden el ingreso de periodistas

Prensa peruana es impedida de ingresar al interior del Congreso de la República

Además se indicó que mañana viernes se iba a realizar una reunión convocada por el Consejo de la Prensa Peruana para conversar con la presidenta del parlamento, María del Carmen Alva, pero esta se canceló de un momento a otro y solo se indicó que los periodistas no pueden ingresar a este espacio, porque “antes se va a pedir un permiso especial a Defensa Civil”.

Luis Morocho, periodista de Latina, indicó que en un inicio entendieron que se debían ubicar en los exteriores del Congreso por disposiciones sanitarias, pero “ahora las restricciones son casi nulas, vemos a congresistas sin mascarillas, está el aforo al 100% en el hemiciclo, en las comisiones, en los despachos”.

“Lo que estamos pidiendo es que se nos permita regresar a los ambientes en los cuales los periodistas nos desenvolvemos para cubrir incidencias. Es un acto de transparencia para los ciudadanos, no para los periodistas como han insinuado algunos parlamentarios o voceros como el congresista Montoya y Waldemar Cerrón”, sostuvo Morocho

Agregó que los periodistas “necesitamos volver al lugar de trabajo que teníamos antes y no a una sala de cronistas donde estaremos limitados de actuar y no dejarnos ir la zona de los pasos perdidos”.

Este es el ambiente en el que deben permanecer los periodistas que cubren las incidencias del Parlamento.

Por su parte, Daniel Titinger, director periodístico de RPP, sostuvo que no se sabe la razón por la que hasta ahora se da esta prohibición.

“Al final todo se trata de transparencia, las instituciones se construyen con transparencia. Aquí sale el congresista que quiere hablar y se va sin posibilidad de repregunta. No hay transparencia y claramente somos incómodos. Ellos (parlamentarios) están aquí por elección popular, pero deben entender que la prensa es un nexo para que la ciudadanía esté informada. No le están hablando a la prensa, le están hablando a la ciudadanía. Estamos llegando a un punto en el que casi no hay retorno. Desde el ejecutivo nos agarran a ‘palazos’ y desde el legislativo no nos dejan entrar”, reclamó Titinger

Recalcó que esta protesta “no es una queja de nosotros como periodistas, sino que la ciudadanía no se está enterando de lo que está sucediendo, no sabemos lo que está pasando de aquí a unos metros más allá”.

ACCIDENTADO INGRESO

En otro momento se produjo un accidentado ingreso de los representantes del Consejo de la Prensa Peruana e IPYS al Palacio Legislativo, ya que varios miembros de seguridad formaron hasta tres filas para impedir el ingreso de los reporteros al interior de la institución, pese a que contaban con el aval del congresista Waldemar Cerrón.

Durante varios minutos se dieron forcejeos hasta que el edecán del Congreso autorizó el ingreso de los tres representantes de la prensa.

Se coloca un fuerte contingente de seguridad para impedir su ingreso al hemiciclo.

En tanto, la presidenta María del Carmen Alva manifestó que se está ambientando un espacio para que los periodistas puedan realizar su labor, pero que la decisión de su ingreso se tomará en la junta de portavoces.

La presencia de los periodistas en el Congreso de la República es de vital importancia para conocer con mayor detalle las sesiones de las comisiones ordinarias, quiénes son los asesores, cómo negocian, además de cubrir qué sucede realmente en el hemiciclo, cómo negocian las bancadas, qué hacen realmente los miembros de la Mesa Directiva.

SEGUIR LEYENDO