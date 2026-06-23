Carlos Carlín celebra el éxito de ‘Flores en las nubes’: “Contamos una historia de la que normalmente no se habla”

El actor Carlos Carlín expresó su entusiasmo por la acogida de ‘Flores en las nubes’, obra que se ha convertido en uno de los mayores éxitos teatrales de la temporada y que, debido a la alta demanda, suma una función especial el lunes 29 de junio con precios populares en el Teatro NOS.
La producción, protagonizada por Gianella Neyra y Carlos Carlín, ha superado las 8 mil entradas vendidas y agotó localidades durante dos fines de semana consecutivos, lo que confirma el impacto y la conexión emocional que ha generado en el público desde su estreno. Ante este respaldo, los organizadores han decidido ofrecer una presentación adicional, permitiendo que más espectadores puedan disfrutar de la obra antes de su cierre de temporada programado para el 5 de julio.
PUBLICIDAD
“‘Flores en las nubes’ ha sido una experiencia de mucha felicidad. Trabajar junto a Bruno Ascenzo, en la dirección, y con un texto nuevo de Ítalo Cordano ha sido muy especial. Además, compartir escenario con Gianella, una amiga de toda la vida, ha sido muy bonito. Tenemos una química natural muy especial y estamos contando una historia muy potente, que habla de cosas de las que normalmente no se habla”, afirmó Carlos Carlín sobre el proceso y los retos de esta puesta en escena.
La obra, producida por Gianella Neyra y Renato Nonajulca desde la compañía Más Teatro, aborda temas universales como los vínculos familiares, el dolor, la sanación y las segundas oportunidades. La historia, escrita por Ítalo Cordano y dirigida por Cordano junto a Bruno Ascenzo, ha logrado emocionar a espectadores de distintas generaciones y ha generado conversación en torno a temáticas poco habituales en la cartelera local.
PUBLICIDAD
Emocionado por la acogida
Carlín destacó que uno de los mayores desafíos era la expectativa del público ante su participación en la obra, pues muchos esperaban encontrar una comedia. “Tenía mucho miedo de que la gente pensara que iba a ver una comedia y se desilusionara al no encontrar una comedia pura y dura. Ha pasado todo lo contrario: el público la ha recibido con entusiasmo desde el primer día, con funciones llenas, y eso me parece increíble. Es una de esas obras que disfruto hacer cada noche; la verdad es que la estoy pasando increíble”, agregó el actor.
La química entre Gianella Neyra y Carlos Carlín ha sido otro de los factores que ha conquistado a la audiencia. Ambos actores, con una amplia trayectoria en teatro, televisión y cine, han logrado transmitir una autenticidad y emotividad que se refleja en la respuesta del público, evidenciada en las funciones agotadas y la extendida temporada.
PUBLICIDAD
El actor también resaltó la apuesta de Gianella Neyra y Renato Nonajulca por fortalecer la oferta teatral a través de Más Teatro y por asumir el reto de producir obras que aborden historias profundas y relevantes. “Y no me quiero olvidar de felicitar a Gianella y Renato por lo que vienen construyendo con Más Teatro, porque hacer teatro en este país implica asumir un riesgo enorme. Yo lo sé por experiencias de producción anteriores. Lo que están haciendo es valioso y tanto los actores como el público tenemos que agradecer que sigan apostando por contar historias que conectan con la gente”, reconoció Carlín.
La función especial del lunes 29 de junio se presenta como una de las últimas oportunidades para ver ‘Flores en las nubes’ antes de su despedida de los escenarios. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus, y la producción ha anunciado una promoción especial con precios populares para esa noche, con el objetivo de acercar el teatro a un público más amplio.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Congresista Flavio Cruz reclama a José Balcázar por no incluirlo en cita con el Papa León XIV: “Yo lo puse ahí y se olvidó de mí”
El legislador de Perú Libre expresó su reclamo cuando fue consultado sobre la presencia de Lady Camones en la delegación que asistió a la audiencia con el pontífice
Bruno Ascenzo responde a críticas tras su boda con Adrián Bello: “Nos hubiese gustado ver que esto es normal”
El director y actor peruano habló por primera vez sobre los comentarios negativos que recibió tras casarse con Adrián Bello y defendió el derecho a amar sin prejuicios.
Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú
Con el 99.716% de actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es de 40.600 votos. No quedan actas pendientes: solo 263 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue prevista para mediados de julio
Comerciantes Unidos anuncia la contratación de José ‘Cheché’ Hernández: “Su experiencia y trayectoria son justo lo que necesitamos”
El connotado entrenador colombiano, de 70 años, ha trabajado en clubes grandes de su país y como seleccionador nacional de Panamá y República Dominicana. Hace más de una década guió a UTC
Shirley Arica protagoniza doble ampay: Es captada besando a exsaliente un día antes de estar con Pablo Heredia
La modelo fue sorprendida por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ besándose con dos personas distintas en el mismo fin de semana
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD