Carlos Carlín celebra el éxito de ‘Flores en las nubes’: “Contamos una historia de la que normalmente no se habla”

“Flores en las nubes” explora los vínculos familiares, la sanación y las segundas oportunidades a través de una historia profundamente humana que invita a la reflexión y al diálogo.

El actor Carlos Carlín expresó su entusiasmo por la acogida de ‘Flores en las nubes’, obra que se ha convertido en uno de los mayores éxitos teatrales de la temporada y que, debido a la alta demanda, suma una función especial el lunes 29 de junio con precios populares en el Teatro NOS.

La producción, protagonizada por Gianella Neyra y Carlos Carlín, ha superado las 8 mil entradas vendidas y agotó localidades durante dos fines de semana consecutivos, lo que confirma el impacto y la conexión emocional que ha generado en el público desde su estreno. Ante este respaldo, los organizadores han decidido ofrecer una presentación adicional, permitiendo que más espectadores puedan disfrutar de la obra antes de su cierre de temporada programado para el 5 de julio.

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“‘Flores en las nubes’ ha sido una experiencia de mucha felicidad. Trabajar junto a Bruno Ascenzo, en la dirección, y con un texto nuevo de Ítalo Cordano ha sido muy especial. Además, compartir escenario con Gianella, una amiga de toda la vida, ha sido muy bonito. Tenemos una química natural muy especial y estamos contando una historia muy potente, que habla de cosas de las que normalmente no se habla”, afirmó Carlos Carlín sobre el proceso y los retos de esta puesta en escena.

La obra, producida por Gianella Neyra y Renato Nonajulca desde la compañía Más Teatro, aborda temas universales como los vínculos familiares, el dolor, la sanación y las segundas oportunidades. La historia, escrita por Ítalo Cordano y dirigida por Cordano junto a Bruno Ascenzo, ha logrado emocionar a espectadores de distintas generaciones y ha generado conversación en torno a temáticas poco habituales en la cartelera local.

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Carlos Carlín y Gianella Neyra protagonizan “Flores en las nubes”, una obra que ha conmovido al público limeño y suma una función especial por alta demanda.

Emocionado por la acogida

Carlín destacó que uno de los mayores desafíos era la expectativa del público ante su participación en la obra, pues muchos esperaban encontrar una comedia. “Tenía mucho miedo de que la gente pensara que iba a ver una comedia y se desilusionara al no encontrar una comedia pura y dura. Ha pasado todo lo contrario: el público la ha recibido con entusiasmo desde el primer día, con funciones llenas, y eso me parece increíble. Es una de esas obras que disfruto hacer cada noche; la verdad es que la estoy pasando increíble”, agregó el actor.

La química entre Gianella Neyra y Carlos Carlín ha sido otro de los factores que ha conquistado a la audiencia. Ambos actores, con una amplia trayectoria en teatro, televisión y cine, han logrado transmitir una autenticidad y emotividad que se refleja en la respuesta del público, evidenciada en las funciones agotadas y la extendida temporada.

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El actor también resaltó la apuesta de Gianella Neyra y Renato Nonajulca por fortalecer la oferta teatral a través de Más Teatro y por asumir el reto de producir obras que aborden historias profundas y relevantes. “Y no me quiero olvidar de felicitar a Gianella y Renato por lo que vienen construyendo con Más Teatro, porque hacer teatro en este país implica asumir un riesgo enorme. Yo lo sé por experiencias de producción anteriores. Lo que están haciendo es valioso y tanto los actores como el público tenemos que agradecer que sigan apostando por contar historias que conectan con la gente”, reconoció Carlín.

La función especial del lunes 29 de junio se presenta como una de las últimas oportunidades para ver ‘Flores en las nubes’ antes de su despedida de los escenarios. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Joinnus, y la producción ha anunciado una promoción especial con precios populares para esa noche, con el objetivo de acercar el teatro a un público más amplio.

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La producción de Más Teatro anunció una nueva fecha con precios populares, permitiendo que más personas disfruten de la exitosa puesta en escena en el Teatro NOS.