Magaly Medina expone amenazas de muerte, atentado con bomba y revela que denunció el caso ante la Policía, Fiscalía e INPE: “Tenemos tu marcaje”

La conductora de Magaly TV La Firme mostró públicamente algunos de los mensajes intimidatorios que viene recibiendo desde hace semanas. En los textos, los remitentes utilizan el nombre de Jefferson Farfán, aseguran conocer sus movimientos y lanzan amenazas de muerte que incluyen referencias a armas de fuego, explosivos y seguimiento permanente. ATV/ Magaly TV La Firme.

Durante los últimos días, Magaly Medina ya había encendido las alertas en su programa al revelar la existencia de una serie de amenazas que venía recibiendo a través de mensajes con contenido intimidatorio. Sin embargo, este 22 de junio, la conductora dio un paso decisivo al formalizar la denuncia ante la Policía Nacional, la Fiscalía y el INPE, llevando el caso a instancias oficiales tras considerar que la situación escaló a un nivel de riesgo que no podía quedar solo en una exposición televisiva.

Magaly Medina oficializa denuncia ante la Policía, Fiscalía e INPE tras advertir previamente amenazas. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista explicó que decidió mostrar algunos de los chats porque considera que la situación ha alcanzado un nivel preocupante y que las amenazas no pueden tomarse a la ligera. “Antes de seguir con el programa, quiero públicamente, ahora sí, no a través de mis redes sociales, sino decir que mis abogados y yo hemos formalizado denuncias ante la División de Extorsión de la Policía Nacional, ante el Ministerio Público y ante el INPE, debido a las constantes amenazas que estoy recibiendo”, señaló al inicio de su intervención.

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Aunque aclaró que no mostraría todos los mensajes debido al lenguaje utilizado, sí compartió varios fragmentos que evidencian el tono violento de las intimidaciones.

Magaly Medina oficializa denuncia ante la Policía, Fiscalía e INPE tras advertir previamente amenazas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Págale o te mueres”: los mensajes que leyó en vivo

Durante su descargo, Medina reveló que los remitentes hacen constantes referencias a Jefferson Farfán, asegurando actuar en defensa del exfutbolista. Uno de los mensajes decía: “Chalequean al muchacho que le debes y él nos debe una guita y nos dio luz verde para cobrarte”.

Posteriormente leyó otra parte en la que se menciona el caso de Darinka Ramírez. “Te gusta lanzar que el muchacho debe plata a su chibola”, decía el texto. Sin embargo, el contenido se volvió mucho más agresivo en las siguientes líneas.

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“Paga sí o no, que hay plomo, ya mucha huev... contigo”, leyó la conductora. Magaly sostuvo que el lenguaje utilizado le recordó inmediatamente a organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. “Es un lenguaje delincuencial de bandas criminales”, comentó.

Magaly Medina oficializa denuncia ante la Policía, Fiscalía e INPE tras advertir previamente amenazas. Captura: Magaly TV La Firme.

Amenazan con seguir sus movimientos

La conductora también mostró mensajes en los que los remitentes aseguran conocer información sobre sus vehículos y desplazamientos. “Sabemos todas tus placas, tus carros”, decía uno de los textos.

Otro mensaje advertía: “Y ese muchacho galáctico que lo jodes por las huevas nos debe, así que págale o te mueres”. Según explicó Medina, las amenazas buscan generar miedo mediante la vigilancia constante y el conocimiento de información personal.

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Magaly Medina oficializa denuncia ante la Policía, Fiscalía e INPE tras advertir previamente amenazas. Captura: Magaly TV La Firme.

“Meteremos una bomba en tu carrito”

Uno de los momentos más impactantes de su intervención ocurrió cuando leyó amenazas relacionadas con posibles atentados. “Ya tenemos todo tu marcaje”, decía uno de los mensajes.

Luego continuaba con una advertencia aún más alarmante: “Meteremos una bomba en tu carrito o una granada”. Magaly aseguró que este tipo de expresiones fueron determinantes para acudir a las autoridades.

Asimismo, reveló que también recibió mensajes donde se le advertía que no dejarían de perseguirla. “No te vamos a soltar hasta que te maten y te vayas presa”, leyó durante el programa.

Magaly Medina oficializa denuncia ante la Policía, Fiscalía e INPE tras advertir previamente amenazas. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora muestra las denuncias presentadas

Para respaldar sus declaraciones, la periodista exhibió documentos relacionados con las acciones legales que emprendió.

“Este es un cargo de la División de Extorsión de la Policía Nacional”, indicó mientras mostraba los papeles en televisión. Según explicó, las denuncias fueron presentadas para que las autoridades investiguen el origen de los mensajes y determinen quiénes están detrás de las amenazas.

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Magaly Medina oficializa denuncia ante la Policía, Fiscalía e INPE tras advertir previamente amenazas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que no se dejará intimidar

La conductora afirmó que, pese a la gravedad de la situación, no piensa retroceder. Incluso señaló que después de que se hiciera pública la denuncia durante el fin de semana, los mensajes disminuyeron considerablemente.

“Sospechosamente se han callado las voces amenazantes. Sospechosamente”, comentó. Sin embargo, dejó claro que continuará defendiéndose por la vía legal. “Para mí esto no es juego. El día que tenga que defenderme, me defiendo con uñas y garras, porque sí lo hago”, sentenció.

Magaly Medina oficializa denuncia ante la Policía, Fiscalía e INPE tras advertir previamente amenazas. Captura: Magaly TV La Firme.