Qué se celebra el 23 de junio en el Perú: teatro, política y memoria como un espejo de su construcción institucional y cultural

Los episodios del 23 de junio, entre crisis parlamentarias, trayectorias presidenciales, reformas profesionales y desastres naturales, permiten leer continuidades y rupturas en la formación del Estado y en la vida social (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 23 de junio reúne acontecimientos que marcaron la historia cultural, política, académica e institucional del Perú. En 1805 nació Manuel Ascencio Segura, considerado fundador del teatro nacional y referente del costumbrismo.

En 1823, el Congreso destituyó a José de la Riva-Agüero en medio de las tensiones de la independencia. En 1913 falleció Nicolás de Piérola, figura central de la política republicana.

En 1967 murió Walter Blumenfeld, pionero de la psicología científica en el país, y se promulgó la ley que creó los Colegios de Notarios. Además, en 1970 nació Christian Meier y, en 2001, un devastador terremoto sacudió el sur peruano.

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23 de junio de 1805 - Nace Manuel Ascencio Segura, creador del teatro nacional y figura del costumbrismo peruano

Autor de obras emblemáticas y referente del costumbrismo, Manuel Ascencio Segura dejó una huella profunda en la cultura peruana desde los primeros años republicanos. (Andina)

Manuel Ascencio Segura nació el 23 de junio de 1805 en Lima y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la literatura peruana del siglo XIX.

Reconocido como uno de los fundadores del teatro nacional, destacó por sus comedias y sainetes costumbristas, en los que retrató con humor, crítica y lenguaje popular las costumbres de la sociedad republicana.

Antes de dedicarse por completo a las letras, siguió la carrera militar y participó en diversos acontecimientos de los primeros años de la República. Entre sus obras más conocidas figuran Ña Catita, El sargento Canuto y La saya y el manto. Su legado marcó el desarrollo del teatro y la identidad cultural del Perú.

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23 de junio de 1823 - Congreso destituye a José de la Riva-Agüero en medio de la crisis de la independencia

Considerado el primer presidente de la República, José de la Riva-Agüero fue apartado del poder en medio de tensiones que marcaron los años fundacionales del país. (Instituto Riva Agüero - PUCP)

José de la Riva-Agüero, considerado el primer presidente de la República del Perú, fue destituido por el Congreso el 23 de junio de 1823en un contexto marcado por la inestabilidad política y la guerra de independencia.

Su gobierno, iniciado meses antes tras el motín de Balconcillo, enfrentó tensiones con el Poder Legislativo y dificultades para organizar la defensa del país frente a las fuerzas realistas.

La decisión del Congreso abrió una nueva etapa de disputas por el control político del Perú naciente. A pesar de su breve mandato, Riva-Agüero dejó una huella histórica como el primer gobernante que llevó oficialmente el título de presidente de la República.

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23 de junio de 1913 - Fallece Nicolás de Piérola, dos veces presidente y figura central de la política peruana

El fallecimiento de Nicolás de Piérola generó una masiva expresión de duelo en Lima, reflejo de la relevancia política que mantuvo durante gran parte de su vida. (BNP)

Nicolás de Piérola falleció el 23 de junio de 1913 en Lima, poniendo fin a una de las trayectorias políticas más influyentes de la historia republicana del Perú.

Conocido como “El Califa”, ejerció la presidencia en dos ocasiones y desempeñó un papel decisivo en los acontecimientos políticos de finales del siglo XIX. Como gobernante impulsó reformas económicas, fortaleció instituciones del Estado y dejó una profunda huella en la vida pública nacional.

Su muerte generó una multitudinaria manifestación de duelo en la capital, reflejo de la influencia y el protagonismo que mantuvo durante décadas en la política peruana.

23 de junio de 1967 - Fallece Walter Blumenfeld, pionero de la psicología científica en el Perú

Investigador, docente y referente intelectual, Walter Blumenfeld impulsó una visión moderna de la psicología que influyó en generaciones de especialistas peruanos. (Andina)

Walter Blumenfeld falleció el 23 de junio de 1967 en Lima, tras una destacada trayectoria dedicada al desarrollo de la psicología experimental y la investigación científica.

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Nacido en Alemania, llegó al Perú en la década de 1930 y se integró a la vida académica nacional, donde impulsó la enseñanza moderna de la psicología. Su labor en la universidad contribuyó a la formación de generaciones de especialistas y al fortalecimiento de esta disciplina en el país.

Autor de numerosas investigaciones y textos académicos, es reconocido como una figura fundamental en la consolidación de la psicología científica peruana y latinoamericana.

23 de junio de 1967 - Promulgan la ley que crea los Colegios de Notarios y moderniza la función notarial en el Perú

Con la creación de los Colegios de Notarios, el Perú dio un paso importante hacia la profesionalización y supervisión de una función clave para la vida legal. (Andina)

El 23 de junio de 1967 se promulgó la Ley N° 16607, norma que dispuso la creación de los Colegios de Notarios en los distintos distritos judiciales del país donde existieran más de cinco notarios en ejercicio.

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La medida marcó un paso decisivo en la organización institucional del notariado peruano y estableció un nuevo marco para el ejercicio de esta función pública.

La ley otorgó personería jurídica de derecho público a estas entidades, hizo obligatoria la colegiatura para ejercer la profesión y les asignó funciones de supervisión ética, disciplina y capacitación.

Además, consolidó el uso oficial de la denominación “notario público”, reemplazando progresivamente la figura tradicional del escribano público. La norma sentó las bases del sistema notarial moderno y fortaleció la seguridad jurídica en el país mediante una estructura profesional más organizada y regulada.

23 de junio de 1970 - Nace Christian Meier, actor y cantante peruano

Christian Meier construyó una carrera artística que trascendió fronteras, convirtiéndose en uno de los rostros peruanos más reconocidos del entretenimiento latinoamericano. (Andina)

Christian Meier nació el 23 de junio de 1970 en Lima y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento peruano en América Latina.

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Inició su carrera artística como integrante de la banda de rock Arena Hash, junto a Pedro Suárez-Vértiz y otros músicos que marcaron una época en la escena nacional. Más adelante desarrolló una exitosa trayectoria como actor en telenovelas, series y películas producidas en diversos países.

También destacó como cantante solista y empresario. Su carrera internacional lo consolidó como uno de los artistas peruanos con mayor presencia en la televisión y la música de habla hispana.

23 de junio de 2001 - Un devastador terremoto de magnitud 8,4 sacude el sur del Perú y deja más de cien víctimas

Arequipa, Moquegua y Tacna fueron las regiones más afectadas por uno de los desastres naturales más severos registrados en el Perú durante las últimas décadas. (Andina)

El 23 de junio de 2001,un terremoto de magnitud 8,4 se registró frente a las costas del sur del Perú, con epicentro cercano a Ocoña, en la provincia de Camaná.

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El sismo afectó principalmente a Arequipa, Moquegua y Tacna, y fue considerado el más destructivo en el país desde el terremoto de Áncash de 1970.

El movimiento telúrico provocó el colapso de viviendas, daños en infraestructura y un tsunami que impactó varias localidades costeras. La tragedia dejó más de un centenar de fallecidos, miles de damnificados y cuantiosas pérdidas materiales en el sur peruano.