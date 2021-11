Giuliana Rengifo: “Sí tuve una relación con Alfredo Zambrano y me arrepiento de haber callado”

Giuliana Rengifo llama sinvergüenza a Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram)

Aunque era un secreto a voces, Giuliana Rengifo finalmente confirmó en el programa Amor y Fuego que sí tuvo una relación con Alfredo Zambrano , esposo de Magaly Medina. La cantante de cumbia señala que este romance se dio hace 5 o 6 años, cuando él estaba soltero.

La artista señaló que se arrepiente de haber callado tanto tiempo, pero lo hizo por temor de lo que pueda hacer o decir la conductora de TV. Además, porque muchos le aconsejaron que niegue todo.

“¿Tuviste una relación con Alfredo Zambrano?”, fue lo primero que le preguntaron los conductores de Amor y Fuego a Guiliana Rengifo. De inmediato, ella respondió “Sí”. Sin embargo, resaltó que fue cuando Magaly y el notario estaban separados. “Me consta” , aclaró.

“No somos amigos hace muchos años (con Alfredo Zambrano). Cada vez que ellos terminaban, él hacía de las suyas y yo siempre le creí (que estaba soltero).¡Qué hay de malo que yo haya tenido una relación con él estando solo?”, aclaró la cantante.

“No lo dije en su momento porque sí me asusté, porque (los medios) lo sacaron como si yo hubiera sido la otra. Me dijeron niégalo ”, acotó Rengifo, que incluso, señaló que en ese tiempo Alfredo la llamó para felicitarla por haber negado la relación.

En otra parte de la entrevista, Giuliana aclaró que el notario haya recurrido a ella estando ebrio, o que la haya querido solo para un momento. “Cuando lo conocí fue sobrio. ¿Cuánto tiempo estuve? Estuvimos cerca de un mes y tanto, luego me fui a Estados Unidos por dos meses”, explicó la artista, quien destacó que tras irse al extranjero no hubo comunicación con Zambrano, por lo que entendió que la relación se habría enfriado.

“En ese mes y medio fue tan pocas veces que nos veíamos pero sí se preocupo por mi. (...) Sí iba a su casa, si conozco. Fui a una casa con piscina, peor no me metí, no me gusta. (...) Quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación, yo salí con el señor, estuvimos un tiempo, se terminó y ¿cuál es el pecado?”, recalcó Rengifo, resaltando que nunca se sintió engañada, pues ella está segura que en ese tiempo él estaba soltero.

“Yo no me siento engañada, (...) le deseo la felicidad del mundo. ¿Si estaba enamorada? No estaba enamorada, me dejé cortejar, la pasamos bien, estaba soltera, él estaba bien, ¿eso es pecado? ¿Si me llamada mi amor? Sí”, acotó.

La cantante dijo, además, que cuando salía con Alfredo Zambrano, ambos eran perfil bajo, pues “recién había terminado con Magaly”.

“ALFREDO ZAMBRANO ES UN SINVERGUENZA”

Guiliana Rengifo sorprendió a los conductores del TV cuando le preguntaron si saludaría a Alfredo Zambrano si se lo encontraba en algún momento. Ella de inmediato dijo que no, pues lo considera un sinvergüenza.

“Es un sinvergüenza porque él como hombre que es debe decirle a su esposa que no me deje mal. Mientras ella no habla, hace que a mí me diga de la A a la Z cuando el favor que le hice a él fue callar tantos años”, señaló.

“Creo que la culpa la tiene él de que la gente me haga un cargamontón. ¿Por qué tendría que saludarlo? A Magaly, sí”, indicó.

En otro momento señaló: “Me arrepiento de haber callado tanto tiempo y haber recibido tantos insultos que no eran”

Consultada por si buscaba proteger a Alfredo Zambrano cuando decidió callar su verdad, la artista aclaró: “Quería protegerme a mi, y a mi familia”.

“Gracias por haberme dado un espacio para decir la verdad (a los conductores de Amor y Fuego) y que la gente vea que soy una mujer con valores y principios. ¿Te arrepientes de haber estado con Alfredo Zambrano? Sí, en todo sentido me arrepiento, en todo sentido”, repitió Rengifo, causando mayores cuestionamientos de parte de los presentadores.