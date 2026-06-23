Tiktoker arrestado por destruir árbol navideño anuncia postulación a alcaldía de Chiclayo: “Me vengo preparando hace meses”

El creador de contenido Jordy Rioja oficializó su candidatura con el respaldo del Partido Regionalista de Integración Nacional y prometió “tumbar la corrupción” en el municipio como lo hizo con la estructura

El tiktoker Jordy Rioja, conocido por publicaciones de contenido machista y por haber destruido en diciembre del año pasado un árbol navideño instalado por el municipio en el parque principal de la ciudad, anunció este lunes su postulación a la alcaldía de Chiclayo para las próximas elecciones regionales y municipales de octubre.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Rioja comunicó su intención de ingresar a la política mostrando una camiseta con el logo del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN).

“Hola, mi nombre es Jordy Steven Rioja Cruzado, el chico que se tumbó el árbol y muy pronto tumbará la corrupción. Por obras inconclusas y por alcaldes vacados por corrupción, he decidido representar a mi pueblo”, expresó en su publicación.

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“Es por ello que me vengo preparando hace meses para ser candidato a la alcaldía de Chiclayo. Espero contar con tu apoyo porque sé que juntos merecemos un Chiclayo mejor. Así que hoy empieza el episodio. Tengo noventa días para ser alcalde de Chiclayo”, añadió.

Del árbol cuestionado al show masivo: la polémica navideña que dividió a Chiclayo. (Latina Noticias)

Semanas antes, el creador de contenido difundió un video paródico sobre su “último día” de pago por los daños a la estructura colocada por la administración de la hoy suspendida alcaldesa Janet Cubas, un acto que dijo haber cometido por “el mal estado de la decoración y el cansancio de la población frente a los problemas de la ciudad”.

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En una entrevista con RPP transmitida después de su detención, Rioja afirmó que el árbol representaba una burla para la ciudad, lo que motivó su respuesta.

“En ningún momento fueron actos vandálicos, solo fue indignación de toda la población chiclayana que estamos cansados, no solamente con el árbol, sino también en nuestra ciudad, porque siempre hay pistas rotas, desagües, basura que abunda, entonces la población reaccionó en el momento que yo estaba allí, grabando lo del árbol”, explicó.

“Como verán, yo pedí disculpas porque sé que estuvo mal que yo arranque algo, esa telita, pero no solo fui yo, fueron varios, porque todos estaban cansados de eso y entonces salí de control porque yo estaba muy indignado con lo que estaba pasando”, agregó.

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Tras su detención por el incidente, Rioja declaró ante medios que su acto fue una manifestación de indignación compartida por la ciudadanía, que su disculpa fue pública y que no actuó solo, sino junto a otros vecinos molestos por el estado de la ciudad

En febrero de este año, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad la suspensión de Cubas por 30 días, durante una sesión extraordinaria con la presencia de siete regidores.

El acuerdo, registrado en acta y en presencia de un notario público, se tomó tras la polémica por el árbol navideño ubicado en la plaza de armas, criticado por su aspecto esquelético, la escasa iluminación y la tela que recordaba al papel higiénico.

En las elecciones presidenciales del 12 y 13 de abril pasados, el PRIN presentó como candidato al contador público Walter Chirinos, quien ocupó el cargo de director general de Gobierno Interior en el Ministerio del Interior en 2018.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Chirinos finalizó en la posición 35 de 36 postulantes y obtuvo 14,566 votos, equivalentes al 0.087% de los votos válidos, resultado que no le permitió superar la valla electoral.