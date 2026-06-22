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Gianluca Lapadula explica el verdadero motivo que lo llevó a vincularse con Universitario: “Una decisión de familia”

El delantero de la selección peruana es la nueva estrella que se posiciona en la ‘U’. Su llegada a Ate se vio impulsada, además del estimulante proyecto presentado, por factores familiares

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Gianluca Lapadula, vestido con indumentaria de entrenamiento, realizando sus primeros trabajos en Campo Mar. - Crédito: Universitario
Gianluca Lapadula, vestido con indumentaria de entrenamiento, realizando sus primeros trabajos en Campo Mar. - Crédito: Universitario

Parecía que era algo imposible. Porque durante varios años solo se discutía del tema, pero dentro del apartado de rumores o anhelos. Fue Universitario de Deportes el que logró lo inimaginable e hizo posible la contratación de Gianluca Lapadula, en lo que supone su primera incursión en el fútbol de Perú, para así dar un golpe resonante a la mesa.

La etapa de ‘Il Peruviano’ entre la Serie A y la Lega B ha terminado para dar inicio a una era vestido de ‘crema’, la cual se ha visto motivada tanto por el factor futbolístico como el humano, tal y como lo ha evidenciado en una publicación elevada en su cuenta oficial en Instagram.

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Gianluca Lapadula acompañado de su familia tras conocerse su llegada a Universitario. - Crédito: @gianluca_lapadula_official
Gianluca Lapadula acompañado de su familia tras conocerse su llegada a Universitario. - Crédito: @gianluca_lapadula_official

Una decisión de familia”. Aquellas palabras, plasmadas en un posteo con miles de reacciones, en su mayoría de simpatizantes de la ‘U’, dejan muy en claro que Lapadula dio el inesperado paso de la aventura en la Liga 1 respondiendo a una medida familiar que, además, lo acercará mucho más a sus orígenes andinos.

En ese mismo posteo se pueden apreciar varias fotografías en las que Gianluca Lapadula, muy sonriente por el nuevo capítulo que afrontará a sus 36 años, aparece con cada uno de los miembros de su familia: desde su hermano Davide hasta sus progenitores. Todos ellos respaldaron al seleccionado peruano para que se desplace hacia Ate.

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El atacante ítalo-peruano arriba desde el fútbol europeo para potenciar la ofensiva del conjunto merengue en la Liga 1. (Video: Prensa U)

Puesta a punto

El inicio de la semana en Campo Mar contó con un rostro esperado: Lapadula. El ítalo-peruano, después de pasar por los exámenes médicos de rigor y firma su contrato de un año y medio con la institución de Odriozola, se dispuso a realizar su primer entrenamiento en Campo Mar.

Vestido con el uniforme de prácticas, el nacido en Turín empezó a realizar ejercicios físicos en el gimnasio, acompañado del capitán Aldo Corzo, y luego se metió de lleno a todo lo vinculado al fútbol. En todo momento la mirada del DT Cúper estuvo centrada en lo que hacía su flamante refuerzo.

Gianluca Lapadula al lado de José Carabalí en los entrenamientos de Campo Mar. - Crédito: Universitario
Gianluca Lapadula al lado de José Carabalí en los entrenamientos de Campo Mar. - Crédito: Universitario

Gianluca Lapadula se ha unido a Universitario con una consigna clara y prioritaria: ser titular de aquí en adelante en la delantera. De tal manera que se librará una pugna fuerte con Alex Valera, referente goleador del tricampeón, aunque no se descarta que ambos puedan jugar juntos dentro de un sistema.

No es menos cierto que ‘Il Peruviano’ quiere ser el futbolista bandera en la ‘U’, pero es plenamente consciente que lo más importante ahora es que sea uno más para dar inicio a la recuperación de un plantel plomizo y discreto que le dio pase libre a Alianza Lima para coronarse ganador del Apertura 2026, complicando el trayecto hacia el anhelado tetracampeonato.

El 'Bambino' fue recibido por Antonio García Pye. Créditos: TV Perú / X.

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