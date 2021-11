Magaly Medina confirma que Alfredo Zambrano mandó carta notarial a Giuliana Rengifo: “Estoy allí para apoyarlo”

La conductora aseguró que su esposo ya tomó medidas legales contra la cantante. (Foto: Instagram)

Magaly Medina reveló en su programa que su esposo Alfredo Zambrano ya inició medidas legales contra Giuliana Rengifo y aquellas personas que se han dedicado a despotricar contra su matrimonio.

En Magaly TV, La Firme, la ‘Urraca’ se refirió a la entrevista que le realizó el dominical Día D, donde el notario rompió su silencio por primera vez sobre el supuesto amorío que tuvo en el pasado con Giuliana Rengifo.

Sobre esto, Magaly reveló que ellos aceptaron la entrevista porque hubo “mucha ligereza” en las declaraciones brindadas por la cantante de cumbia en Amor y Fuego, programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Con ánimo de publicitarse, la gente es capaz de decir todo. Y con ánimo de mis odiadores de verme fastidiada o enojada o como la sufrida de una historia, se les da de decir lo que se les ocurra”, expresó.

Además, la periodista de espectáculos confirmó que Alfredo Zambrano le ha enviado ya una carta notarial a Rengifo por asegurar que tuvieron una relación sentimental cuando estaba separado de Magaly.

Cabe resaltar que no es la única carta notarial que ha recibido Giuliana estos días, ya que Tomás Angulo la demandará por difamación por asegurar en Amor y Fuego que él intentó “propasarse” con ella durante una sesión de terapia.

Por otro lado, al parecer el notario está listo para enviarle una carta notarial a otros personajes del medio; sin embargo, no especificó a quiénes. Se presume que se trataría de Rodrigo González y Janet Barboza, quienes han tocado el tema en sus respectivos programas, Amor y Fuego y América Hoy.

“Mi esposo ya está tomando las medidas legales. Es cierto, ya envió una carta notarial y creo que va a enviar un par más. Como dije, a él no le gusta que lo embarren. Es libre de tomar las decisiones legales que él considere, yo estoy allí para apoyarlo”, sentenció.

MAGALY Y ALFREDO NIEGAN CRISIS MATRIMONIAL

Durante la entrevista con Día D, Alfredo Zambrano y Magaly Medina señalaron que el tema de Giuliana Rengifo no ha causado una crisis en su matrimonio, ya que este supuesto amorío habría sucedido cuando ambos estaban solteros.

“Lo que él ha hecho en su época de soltero, nunca le voy a reclamar, además, él nunca me ha mencionado, nunca lo he sabido pero sé que es un hombre que definitivamente tranquilo no va a estar. Como él dice, todo eso fue sin importancia porque finalmente siguió persiguiéndome hasta que me case con él”, dijo Medina.

Además, Zambrano dijo que no necesitaba salir a aclarar nada sobre el tema, ya que no es una persona pública y que lo único que quieren hacer es dañar la imagen de su esposa.

“Yo no soy una persona pública, aquí a la que quieren dañar es a ella, a mi esposa. Hasta ahora no entiendo muchas cosas del espectáculo, tiene que tomar algo que fue de años anteriores y lo vuelven a revivir”, indicó.

GIULIANA RENGIFO SE DEFIENDE

Giuliana Rengifo sigue firme en su decisión de exponer al público la supuesta relación que tuvo con el esposo de Magaly Medina años atrás.

La intérprete de ‘Corazón’ se comunicó con el programa ‘América Hoy’ donde manifestó que se encontraba tranquila porque se comprobó que ella dijo la verdad y que ese tema ahora “pasa a segundo plano en mi vida”.

“Yo ya dije mi verdad. Ellos también aclararon que yo no me metí en ninguna relación, que fue cuando ellos no estaban. Era lo que yo quería que dijeran, porque fueron seis años en los que no estaban como pareja . Para mí eso es una tranquilidad”, dijo la cantante.

Además, aseguró que Magaly Medina se burla de sus declaraciones en su programa de espectáculos porque es parte del “show” que suele hacer cuando alguien se mete en su relación.

“Los que estamos en TV sabemos de qué manera puede haber una respuesta. En su momento yo le tenía mucho respeto porque me apoyó mucho y me hacía videos lindos y para ella me decía la bomba sexy”, mencionó. “Yo síper agradecida siempre y como dijo Pamela, lo que fue en tu año que no te haga daño”, le aconsejó.

