Bruno Ascenzo responde a críticas tras su boda con Adrián Bello: “Nos hubiese gustado ver que esto es normal”

Bruno Ascenzo responde a críticas tras su matrimonio con Adrián Bello. IG

Bruno Ascenzo rompió el silencio luego de la ola de críticas que surgieron tras su boda con el cantante Adrián Bello, celebrada el 25 de abril de 2026 en el Valle Sagrado del Cusco. El actor y director conversó sobre la importancia de la normalización del amor diverso y reflexionó sobre los prejuicios que aún persisten en la sociedad.

La unión de Bruno Ascenzo y Adrián Bello marcó un hito para la visibilidad de las parejas diversas en el país. Tras más de 13 años de relación, ambos decidieron formalizar su vínculo en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. La celebración, que tuvo lugar en un emblemático paraje del Cusco, estuvo cargada de simbolismo y emoción para la pareja y su entorno.

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Sin embargo, el anuncio público del matrimonio no estuvo exento de controversia. Luego de que las imágenes y detalles de la boda se difundieran en redes sociales, la pareja recibió mensajes ofensivos y comentarios homofóbicos que generaron indignación entre seguidores y figuras públicas. Las críticas, que se multiplicaron en plataformas digitales, pusieron en evidencia la persistencia de prejuicios y estigmas en torno a las relaciones del mismo sexo.

Abre su corazón y responde a sus detractores

Ante este escenario, Bruno Ascenzo decidió pronunciarse abiertamente en una entrevista concedida al programa ‘Día D’. El actor y guionista expresó su malestar por la recepción negativa, pero también aprovechó la oportunidad para plantear una reflexión sobre la necesidad de normalizar todas las formas de amor.

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“Nos hubiese gustado ver que esto es normal, o sea, que no sea visto como ‘mira a esas personas que gustan de sí’”, afirmó Ascenzo, resaltando el deseo de que las parejas diversas sean vistas con la misma naturalidad que cualquier otra.

La emotiva ceremonia marcó la consolidación de más de diez años de relación y destacó como homenaje a la diversidad, el amor y la autenticidad. (Instagram)

Durante el adelanto de la entrevista, Adrián Bello también compartió su perspectiva, remarcando la importancia de vivir su historia sin secretos ni temores. Ambos invitaron al público a conocer más sobre su relación y a dejar de lado los prejuicios. “Los invitamos a conocer un poquito más de nuestra historia”, señaló la pareja, que además respondió con ironía a quienes los critican: “No se asusten (...) ¡Ay, qué miedo, son gays!”. Esta respuesta sarcástica buscó eliminar dramas y poner en evidencia lo absurdo de ciertos comentarios.

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Bruno Ascenzo y Adrián Bello consolidaron su amor en medio de una ceremonia romántica.

La pareja dejó en claro que, a pesar de las críticas, mantendrán su compromiso de vivir con libertad y autenticidad. “Nosotros no vamos a comer perdices, pero sí vamos a ser muy felices”, aseguró Bruno Ascenzo en un mensaje dirigido tanto a sus detractores como a quienes los apoyan, reafirmando su decisión de priorizar la felicidad personal y el fortalecimiento de su vínculo con Bello, al margen de la opinión pública.

Por su parte, Adrián Bello emitió una frase que resonó entre sus seguidores: “¡Qué viva el amor multicolor!”, en alusión al título de uno de los álbumes más emblemáticos de su carrera y como reivindicación de la diversidad en todas sus formas. La declaración fue recibida con muestras de apoyo en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron el valor de la pareja al visibilizar su historia en un contexto donde la discriminación aún persiste.

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Adrián Bello y Bruno Ascenzo no dudan en expresar su amor.

La boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello representa, para muchos, un paso adelante en la lucha por la igualdad y el reconocimiento de las parejas del mismo sexo en el Perú. Diversos colectivos y figuras del ámbito cultural y artístico se pronunciaron en respaldo a la pareja, destacando la importancia de que historias como la suya se cuenten en voz alta y sin temor.

En el contexto nacional, el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue siendo tema de debate. Aunque la unión civil no está legalmente reconocida en el país, eventos como el de Ascenzo y Bello contribuyen a visibilizar las demandas de igualdad y a sensibilizar a la opinión pública sobre la existencia y legitimidad de vínculos diversos.

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A pesar de las dificultades, la pareja reafirmó su compromiso de seguir adelante y de transformar la adversidad en una oportunidad para abrir camino a nuevas generaciones.

El cantante Adrián Bello es pareja de Bruno Ascenzo, actor y director de la criticada cinta "Hasta que nos volvamos a encontrar".