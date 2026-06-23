Roberto Sánchez formaliza pedido para anular votos de peruanos en el extranjero emitidos en 119 oficinas consulares

Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez leads supporters in a protest after he alleged irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque TPX IMAGES OF THE DAY

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, formalizó este lunes por la noche ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pedido para anular los votos de ciudadanos peruanos en el extranjero registrados en 119 oficinas consulares, lo que le haría ganar la contienda al contabilizar solo los votos en el territorio nacional.

“Hemos presentado la solicitud (...) toda vez que el procedimiento electoral ha sido gravemente afectado por las modificaciones introducidas a solicitud del Poder Ejecutivo (Cancillería) específicamente en la segunda vuelta presidencial”, expresó en una publicación escueta en su cuenta de X, antes Twitter.

Sánchez anunció una conferencia de prensa para ofrecer más información sobre la medida, programada para el 23 de junio a las 9:00 en la sede de la agrupación, ubicada en la avenida Colón, en el centro de Lima.

PUBLICIDAD

Las oficinas consulares facilitan la organización logística, la instalación de mesas de votación y la difusión de información oficial para que los peruanos en el exterior puedan ejercer su derecho al voto. Estas sedes, bajo coordinación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguran que el proceso sea accesible y eficiente fuera del país.

No obstante, Juntos por el Perú alega que la Cancillería cambió el procedimiento de envío del material electoral desde el exterior, reemplazando la digitalización de las actas que se usó en la primera vuelta por el traslado físico en valijas diplomáticas, lo que —según su posición— afectó la cadena de custodia.

PUBLICIDAD

Por ello, incluso, presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presuntamente “desmantelar de forma arbitraria e injustificada el sistema logístico, informático y de custodia diplomática de los sufragios de los peruanos en el exterior, (...) quebrando los principios de neutralidad estatal, legalidad e intangibilidad normativa”.

Con el escrutinio al 99,71 %, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene el 50,11 % de los votos válidos frente al 49,88 % de Sánchez, con una diferencia entre ambos de 40.600 votos. Sin embargo, los porcentajes se invierten si se restan los votos del exterior, de modo que el aspirante logra el 50,11 % de los votos válidos con 40.793 sufragios más que la lideresa de Fuerza Popular, que registra el 49,88 %.

PUBLICIDAD

En desarrollo.