Gianluca Lapadula tuvo su primera práctica en Universitario: se entrenó en Campo Mar bajo el mando de Héctor Cúper

El delantero ítalo-peruano comenzó su adaptación al plantel en el complejo crema, tras la oficialización de su llegada y la presentación del domingo, mientras busca ponerse a punto para el segundo semestre (Universitario de Deportes)

Gianluca Lapadula inició este lunes su ciclo en Universitario de Deportes con su primer entrenamiento en Campo Mar, el complejo donde el plantel crema trabaja su preparación. El atacante ítalo-peruano se incorporó a las tareas del equipo después de la confirmación oficial de su fichaje y de una presentación que el club realizó el domingo, acompañada por un video difundido en sus plataformas digitales.

La primera jornada del delantero se dio bajo la conducción técnica de Héctor Cúper, con la meta inmediata de acelerar su puesta a punto física y futbolística. El objetivo del futbolista es quedar en condiciones de ser considerado para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, certamen que comenzará el viernes 17 de julio.

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Universitario mostró imágenes del delantero con la indumentaria de práctica y acompañó la publicación con un mensaje dirigido al jugador: “Bienvenido a tu casa, Lapa”. La frase se viralizó rápidamente entre los hinchas, que siguieron de cerca el primer contacto del nuevo refuerzo con el grupo de trabajo.

Primer día en Campo Mar bajo la mirada de Cúper

Gianluca Lapadula completó su primera práctica con Universitario en Campo Mar y comenzó el proceso de adaptación bajo la supervisión directa del técnico Héctor Cúper. (Universitario de Deportes)

Lapadula llegó a las instalaciones de Campo Mar en medio de una alta expectativa por su incorporación. El delantero se integró a la dinámica del plantel en un ambiente distendido y recibió el saludo de sus nuevos compañeros, en una sesión que marcó el inicio formal de su adaptación a la rutina del club.

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Durante el entrenamiento participó en los trabajos planificados por el comando técnico. En el club apuntan a que el atacante eleve su nivel de condición física para sostener el ritmo de competencia que exige el segundo semestre, con un calendario enfocado en las 17 fechas del Clausura.

El delantero, identificado como “el Bambino”, arribó a Lima el viernes 19 de junio con la intención de reforzar la zona ofensiva. Tras la oficialización del domingo, su presencia en el campo de entrenamiento se convirtió en uno de los principales focos de la jornada.

El cuerpo técnico encabezado por Cúper, señalado en el club como exigente en disciplina, táctica y estado físico, evaluará su evolución día a día. En ese marco, la prioridad del atacante es acumular entrenamientos para estar disponible lo antes posible dentro de las alternativas del entrenador.

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La agenda inmediata: Clausura 2026 y posible estreno ante ADT

El debut ante ADT aparece en el horizonte de Lapadula, quien trabaja para alcanzar el nivel físico necesario y llegar disponible al inicio del segundo torneo del año. (Universitario de Deportes)

El Torneo Clausura del fútbol peruano se iniciará el viernes 17 de julio de 2026 y Universitario tendrá su primer desafío en condición de visitante. El equipo de Héctor Cúper se medirá con ADT en el Estadio Unión de Tarma, en un encuentro que marcará el arranque del objetivo competitivo del segundo tramo de la temporada.

En función de su estado físico, Lapadula podría sumar sus primeros minutos con la camiseta crema en el torneo local. La intención del delantero es llegar en condiciones para ser tenido en cuenta desde las primeras fechas, a partir del trabajo que empezó en Campo Mar.

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La institución considera que la incorporación del atacante puede influir en los objetivos del semestre. En Ate remarcan su experiencia internacional y su recorrido, tanto en el fútbol europeo como en la selección peruana, como factores que podrían potenciar a un plantel que buscará sostener su protagonismo en el campeonato.

La llegada del delantero fue presentada internamente como una apuesta fuerte de la administración merengue, en un mercado de pases que el club interpretó como un movimiento para elevar su capacidad competitiva de cara al tramo decisivo del año.

Competencia en ataque y reencuentros con compañeros de selección

Experiencia internacional, liderazgo y jerarquía son atributos que Universitario espera aprovechar con Lapadula, quien afrontará una intensa competencia por un puesto en ofensiva. (Universitario de Deportes)

Lapadula se sumará a una zona ofensiva con competencia directa. En el plantel, el delantero disputará el puesto con Alex Valera, con quien compartió convocatorias en la selección peruana, tanto en la etapa de Ricardo Gareca como en la de Juan Reynoso. En ese escenario, el club asume que el jugador deberá ganar espacio a partir del rendimiento en cada práctica.

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En su primer día de trabajos también tuvo la posibilidad de reencontrarse con futbolistas con los que ya coincidió en el seleccionado nacional, como Edison Flores y Andy Polo. Esa familiaridad, evaluada en el vestuario como un elemento que facilita la integración, acompañó el comienzo de su adaptación al grupo.

Más allá de lo estrictamente deportivo, dentro de Universitario destacan el perfil competitivo del delantero. La dirigencia y el comando técnico valoran el liderazgo que puede aportar en el vestuario y la influencia que podría ejercer sobre el resto del plantel en un semestre con presión por resultados.

Con el inicio de sus entrenamientos, Lapadula dio el primer paso de un ciclo que el club y sus hinchas observan con expectativa, mientras Universitario concentra su preparación para el Torneo Clausura y la meta de sostener su pelea por el tetracampeonato nacional.

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