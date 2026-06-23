Perú Deportes

Comerciantes Unidos anuncia la contratación de José ‘Cheché’ Hernández: “Su experiencia y trayectoria son justo lo que necesitamos”

El connotado entrenador colombiano, de 70 años, ha trabajado en clubes grandes de su país y como seleccionador nacional de Panamá y República Dominicana. Hace más de una década guió a UTC

Guardar
Google icon
José 'Cheché' Hernández está convencido en que podrá revitalizar a Comerciantes Unidos. - Crédito: Difusión
José 'Cheché' Hernández está convencido en que podrá revitalizar a Comerciantes Unidos. - Crédito: Difusión

José Eugenio Hernández es el hombre elegido para asumir las riendas de Comerciantes Unidos. El seno de la institución de Cutervo revisó varias carpetas durante el receso de la Liga 1 y se decantó por la del veterano entrenador. Pesó su amplia experiencia, que abarca una cantidad considerable de clubes de Colombia, aunque no pasa inadvertida su inactividad de un año.

A mediados del año pasado, el popular ‘Cheché’ tuvo su último trabajo en funciones como director técnico del Técnico Universitario de la LigaPro (ECU). Los malos resultados en su breve campaña —en la que totalizó 12 partidos dirigidos, detallados en tres empates y siete caídas— forzaron su salida del club de Ambato.

PUBLICIDAD

José Hernández llega a mejorar a las 'águilas cutervinas'. - Crédito: Comerciantes Unidos
José Hernández llega a mejorar a las 'águilas cutervinas'. - Crédito: Comerciantes Unidos

Dejando atrás ese periodo infructuoso, José Hernández se meterá de lleno a su nuevo desafío en un Comerciantes Unidos que lo ha presentado por todo lo alto en sus canales oficiales, subrayando sus capacidades: “Su experiencia y trayectoria son justo lo que necesitamos para seguir volando alto en cada competición. Confiamos plenamente en que su liderazgo nos guiará hacia nuevas victorias”.

De 70 años, ‘Cheché’ ocupará el sitio abandonado por el entrañable Claudio PampaBiaggio, quien pese a realizar una campaña adecuada con las ‘águilas’ en el primer semestre del año, se alejó de la institución de Cutervo aduciendo problemas de índole personal.

PUBLICIDAD

Carta de presentación

La extensa trayectoria de José Hernández abarca siete clubes de Colombia, la mayoría de ellos grandes y con mucha historia. En 1998 dio inicio a su andadura en los banquillos entrenando al Deportivo Cali, con el que salió campeón nacional y subcampeón de la Copa Libertadores 1999.

Por los éxitos con el ‘azucarero’, ‘Cheché dio un paso más elevado al incorporarse al Atlético Nacional, pero realizó una mala campaña que devino en su salida. Luego se sumó al tradicional Millonarios, aunque la historia fue la misma: desmarque por resultados desfavorables.

José Hernández, de 70 años, tuvo su última aventura en el extranjero guiando a Técnico Universitario. - Crédito: Difusión
José Hernández, de 70 años, tuvo su última aventura en el extranjero guiando a Técnico Universitario. - Crédito: Difusión

Tiempo más tarde, Hernández se sumergió a la aventura de ser seleccionador de Panamá con resultados históricos y luego fue llamado por el DT Jorge Luis Pinto para que sea su ayudante de campo en la Selección Colombia para las Eliminatorias 2010.

Cerrado ese capítulo, el profesional colombiano volvió a su hábitat natural en los banquillos encabezando proyectos con Junior, Deportes Quindío, Deportes Tolima y Patriotas Boyacá. En el exterior, conviene precisar, trabajó en la Universidad Técnica de Cajamarca y Técnico Universitario.

Una campaña inestable

El recorrido de Comerciantes Unidos en el Apertura 2026 estuvo marcado por la profunda irregularidad, con resultados dispares a lo largo del campeonato.

A pesar de estas dificultades, Claudio Biaggio se mantuvo como entrenador hasta que la crisis interna se profundizó pasada la mitad de temporada de la Liga 1 2026.

Comerciantes Unidos emitió un comunicado en el que pide evitar desinformación y presiones sobre la Comisión Disciplinaria.
Comerciantes Unidos pasó por una campaña irregular. Crédito: Prensa club

Buscando aliviar la tensión surgida en Cutervo, el ‘Pampa’ anunció su salida del cargo después de una etapa, hechas las sumas y restas, mas que positiva. La decisión, sin embargo, no logró revitalizar el ánimo del club.

La etapa final de las águilas fue convulsa y cerró la campaña con una derrota, quedando finalmente en la novena plaza de la clasificación.

Temas Relacionados

José HernándezComerciantes UnidosLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Noruega, con doblete de Haaland, derrotó 3-2 a Senegal y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026

Noruega se impuso 3-2 ante Senegal y selló la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Marcus Pedersen abrió el marcador y Erling Haaland marcó dos veces en el segundo tiempo; Ismaïla Sarr descontó por duplicado y el cierre se estiró hasta el 90+9′.

Noruega, con doblete de Haaland, derrotó 3-2 a Senegal y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026

El mensaje que dejó Jordan Guivin tras su retorno a Universitario de Deportes: “Este club se merece el 200 % de todos”

El volante fue anunciado como refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura 2 y vuelve “más maduro”, pidió apoyo en el estadio y habló de la competencia interna

El mensaje que dejó Jordan Guivin tras su retorno a Universitario de Deportes: “Este club se merece el 200 % de todos”

Gianluca Lapadula tuvo su primera práctica en Universitario: se entrenó en Campo Mar bajo el mando de Héctor Cúper

El delantero ítaloperuano se sumó por primera vez a los trabajos de Universitario en Campo Mar, tras su presentación como refuerzo. El delantero llegó a Lima el 19 de junio y se prepara para el Torneo Clausura 2026

Gianluca Lapadula tuvo su primera práctica en Universitario: se entrenó en Campo Mar bajo el mando de Héctor Cúper

Gianluca Lapadula explica el verdadero motivo que lo llevó a vincularse con Universitario: “Una decisión de familia”

El delantero de la selección peruana es la nueva estrella que se posiciona en la ‘U’. Su llegada a Ate se vio impulsada, además del estimulante proyecto presentado, por factores familiares

Gianluca Lapadula explica el verdadero motivo que lo llevó a vincularse con Universitario: “Una decisión de familia”

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina: fechas, horarios y sedes confirmadas para los duelos de ida

La Liga Femenina confirmó la agenda de las semifinales de ida del Torneo Apertura 2026: Alianza Lima enfrentará a Universitario el sábado 27 de junio y Sporting Cristal recibirá a Atlético Andahuaylas el domingo 28

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina: fechas, horarios y sedes confirmadas para los duelos de ida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Congresista Flavio Cruz reclama a José Balcázar por no incluirlo en cita con el Papa León XIV: “Yo lo puse ahí y se olvidó de mí”

Congresista Flavio Cruz reclama a José Balcázar por no incluirlo en cita con el Papa León XIV: “Yo lo puse ahí y se olvidó de mí”

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Trabajadores con cáncer no podrán ser despedidos por su diagnóstico: ¿qué cambia con el nuevo reglamento?

Roberto Sánchez formaliza pedido para anular votos de peruanos en el extranjero emitidos en 119 oficinas consulares

Tiktoker arrestado por destruir árbol navideño anuncia postulación a alcaldía de Chiclayo: “Me vengo preparando hace meses”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Carlín celebra el éxito de ‘Flores en las nubes’: “Contamos una historia de la que normalmente no se habla”

Carlos Carlín celebra el éxito de ‘Flores en las nubes’: “Contamos una historia de la que normalmente no se habla”

Bruno Ascenzo responde a críticas tras su boda con Adrián Bello: “Nos hubiese gustado ver que esto es normal”

Shirley Arica protagoniza doble ampay: Es captada besando a exsaliente un día antes de estar con Pablo Heredia

Pamela Franco descarta matrimonio con Christian Cueva porque no le conviene: “Todo lo tengo a mi nombre”

‘Minions & Monstruos’: fecha de estreno en Perú, cómo verla antes y la fiebre por las criaturas amarillas

DEPORTES

Noruega, con doblete de Haaland, derrotó 3-2 a Senegal y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026

Noruega, con doblete de Haaland, derrotó 3-2 a Senegal y clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026

El mensaje que dejó Jordan Guivin tras su retorno a Universitario de Deportes: “Este club se merece el 200 % de todos”

Gianluca Lapadula tuvo su primera práctica en Universitario: se entrenó en Campo Mar bajo el mando de Héctor Cúper

Gianluca Lapadula explica el verdadero motivo que lo llevó a vincularse con Universitario: “Una decisión de familia”

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina: fechas, horarios y sedes confirmadas para los duelos de ida