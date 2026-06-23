Comerciantes Unidos anuncia la contratación de José ‘Cheché’ Hernández: “Su experiencia y trayectoria son justo lo que necesitamos”

José Eugenio Hernández es el hombre elegido para asumir las riendas de Comerciantes Unidos. El seno de la institución de Cutervo revisó varias carpetas durante el receso de la Liga 1 y se decantó por la del veterano entrenador. Pesó su amplia experiencia, que abarca una cantidad considerable de clubes de Colombia, aunque no pasa inadvertida su inactividad de un año.
A mediados del año pasado, el popular ‘Cheché’ tuvo su último trabajo en funciones como director técnico del Técnico Universitario de la LigaPro (ECU). Los malos resultados en su breve campaña —en la que totalizó 12 partidos dirigidos, detallados en tres empates y siete caídas— forzaron su salida del club de Ambato.
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Dejando atrás ese periodo infructuoso, José Hernández se meterá de lleno a su nuevo desafío en un Comerciantes Unidos que lo ha presentado por todo lo alto en sus canales oficiales, subrayando sus capacidades: “Su experiencia y trayectoria son justo lo que necesitamos para seguir volando alto en cada competición. Confiamos plenamente en que su liderazgo nos guiará hacia nuevas victorias”.
De 70 años, ‘Cheché’ ocupará el sitio abandonado por el entrañable Claudio ‘Pampa’ Biaggio, quien pese a realizar una campaña adecuada con las ‘águilas’ en el primer semestre del año, se alejó de la institución de Cutervo aduciendo problemas de índole personal.
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Carta de presentación
La extensa trayectoria de José Hernández abarca siete clubes de Colombia, la mayoría de ellos grandes y con mucha historia. En 1998 dio inicio a su andadura en los banquillos entrenando al Deportivo Cali, con el que salió campeón nacional y subcampeón de la Copa Libertadores 1999.
Por los éxitos con el ‘azucarero’, ‘Cheché dio un paso más elevado al incorporarse al Atlético Nacional, pero realizó una mala campaña que devino en su salida. Luego se sumó al tradicional Millonarios, aunque la historia fue la misma: desmarque por resultados desfavorables.
Tiempo más tarde, Hernández se sumergió a la aventura de ser seleccionador de Panamá con resultados históricos y luego fue llamado por el DT Jorge Luis Pinto para que sea su ayudante de campo en la Selección Colombia para las Eliminatorias 2010.
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Cerrado ese capítulo, el profesional colombiano volvió a su hábitat natural en los banquillos encabezando proyectos con Junior, Deportes Quindío, Deportes Tolima y Patriotas Boyacá. En el exterior, conviene precisar, trabajó en la Universidad Técnica de Cajamarca y Técnico Universitario.
Una campaña inestable
El recorrido de Comerciantes Unidos en el Apertura 2026 estuvo marcado por la profunda irregularidad, con resultados dispares a lo largo del campeonato.
A pesar de estas dificultades, Claudio Biaggio se mantuvo como entrenador hasta que la crisis interna se profundizó pasada la mitad de temporada de la Liga 1 2026.
Buscando aliviar la tensión surgida en Cutervo, el ‘Pampa’ anunció su salida del cargo después de una etapa, hechas las sumas y restas, mas que positiva. La decisión, sin embargo, no logró revitalizar el ánimo del club.
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La etapa final de las ‘águilas’ fue convulsa y cerró la campaña con una derrota, quedando finalmente en la novena plaza de la clasificación.
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