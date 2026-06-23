El mensaje que dejó Jordan Guivin tras su retorno a Universitario de Deportes: “Este club se merece el 200 % de todos”

El futbolista sostuvo en una entrevista del canal oficial que asume el reto con mayor madurez y compromiso, y que pretende responder a la exigencia que implica vestir la camiseta crema (Universitario TV)

Universitario de Deportes activó su mercado de pases para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con la incorporación de Jordan Guivin, mediocampista peruano que regresó a Lima tras su salida del club en 2023.

En diálogo con el canal de YouTube oficial de la institución, Universitario TV, el jugador describió su vuelta como un reencuentro con un plantel que ya conoce, remarcó el peso de la camiseta crema y aseguró que asume el reto con responsabilidad.

En ese marco, dejó una frase que se viralizó entre los hinchas por el tono de su exigencia: “Este club no se merece ni el 90 % o el 100 %, sino el 200 % de todos”.

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Un regreso al plantel crema para el Torneo Clausura 2026

La segunda etapa de Jordan Guivin en Universitario comenzó con un mensaje claro hacia la hinchada: entregar el máximo esfuerzo para contribuir a los objetivos del club. (Universitario TV)

El club de Ate sumó a Guivin para afrontar la segunda parte del campeonato, en un contexto de movimientos en el plantel con la mira puesta en el tramo decisivo del año. El volante ya había integrado Universitario durante el primer semestre de 2023, etapa que no cerró porque, en junio de ese año, continuó su carrera en Celaya, equipo de la segunda división de México. Ahora, según lo expresado por el propio futbolista, la vuelta se dio con una perspectiva distinta y con la sensación de familiaridad por los nombres que permanecen desde su etapa anterior.

“Muy feliz, con la misma ilusión que cuando llegué aquí por primera vez y con la misma responsabilidad. Sé lo que significa vestir la camiseta de Universitario y, nada, estoy contento de volverme a encontrar con toda esta gente maravillosa y regresar a defender estos colores”, declaró en Universitario TV. En la misma línea, consideró que el conocimiento previo del vestuario puede acelerar su integración: “Sí, porque ya los conozco a todos, me siento nuevamente en casa. Es lindo volver a encontrarse con toda la gente que logró cosas muy importantes y nada, estoy muy feliz”.

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Por otro lado, Guivin también habló del punto que, para él, define el tono de esta segunda etapa. “Creo que más maduro. Con el mismo compromiso e ilusión. Voy a dar todo por esta camiseta y quédense tranquilos en ese aspecto. Me considero hincha de este club y voy a dar todo, porque este club no se merece ni el 90 % o el 100 %, sino el 200 % de todos”, indicó.

El respaldo familiar, los años fuera y la adaptación

El mediocampista reconoció que su etapa fuera del país estuvo marcada por desafíos personales y deportivos, un proceso que afrontó con el respaldo constante de su familia. (Universitario TV)

Al abordar el recorrido que siguió tras su salida del equipo, Guivin describió un período con dificultades personales y deportivas. En el intercambio con el medio del club, el mediocampista contó que el proceso de adaptación en sus destinos posteriores fue complejo y que necesitó apoyarse en su entorno para sostenerse en momentos adversos.

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“Ha sido muy difícil. Me he encontrado con cosas muy distintas a lo que es aquí, pero lo tomé de la mejor manera. No te voy a mentir, sí he sufrido en algunos episodios de mi vida, pero siempre hay algo que me caracteriza y es salir adelante. Mi familia siempre estuvo ahí conmigo, lo cual es muy importante; creo que si no hubieran estado ellos, otra habría sido la historia”, señaló.

En la misma conversación, sostuvo que ese trayecto también le dejó aprendizajes vinculados a la rutina del fútbol profesional y al valor del día a día. “Que hay que valorar las cosas que se te presentan, el día a día, valorarlo de la mejor manera, cada entrenamiento, cada viaje, cada encuentro. Eso me dejó bastante marcado y a veces las cosas pequeñas uno no las toma muy en cuenta, pero es donde marca la diferencia en tu vida”, afirmó.

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Además, remarcó que su intención es que esa experiencia se traduzca en una actitud sostenida dentro del campo. “Lo tomo con mucha responsabilidad. Sé lo que está buscando el club; yo voy a aportar desde donde me toque y quiero que la gente se sienta tranquila porque lo voy a dar todo para lograr el objetivo a fin de año”, agregó.

Competencia interna, objetivos deportivos y mensaje a la hinchada

Jordan Guivin destacó la importancia de la competencia interna en Universitario y aseguró que trabajará para aportar goles, asistencias y entrega durante el Clausura 2026. (Universitario TV)

Guivin anticipó que su vuelta se desarrollará en un escenario de disputa por puestos, al que describió como exigente y sin márgenes para relajarse. En ese punto, pidió una respuesta colectiva del grupo para sostener el nivel, tanto de quienes comiencen los partidos como de quienes ingresen desde el banco.

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“Va a ser una competencia muy dura, justo como cuando llegué la primera vez. Hay que estar al máximo todos. Yo tengo la idea de que tanto los inicialistas como los suplentes son muy importantes, y todos debemos estar en el mismo nivel para no desentonar”, sostuvo.

También se refirió al aporte que pretende sumar en términos de juego y producción ofensiva. “Deportivamente voy a agregarle quizá muchos goles, asistencia dinámica, entrega, que es lo que ve el hincha, que es lo que valora tanto. Y en ese aspecto creo que voy a trabajar para eso”, dijo. En el mismo diálogo, respondió cuando le recordaron sus registros: llevaba cinco goles en esa mitad de año y su mejor campaña anotadora había sido de siete, en San Martín. “Sí, sí, de todas maneras, es superar esa marca que tuve en San Martín. Y con trabajo duro, con la confianza de mis compañeros y del comando técnico, creo que se puede lograr eso”, expresó.

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En cuanto al funcionamiento colectivo, evaluó que el equipo podía elevar su rendimiento en lo que resta del calendario. “Yo creo que va a ser mucho mejor. Sí he visto los partidos de la U, pero para eso estamos trabajando, para revertir la situación y que podamos celebrar a fines de año”, señaló.

Por último, envió un pedido directo al público crema, en un pasaje en el que admitió que su regreso generaba miradas contrapuestas. “Que me apoyen, que créanme, que vengo con toda la intención de hacer las cosas bien. Yo sé que hay opiniones divididas, pero yo soy un hincha más y que apoyen al grupo, que vayan al estadio, que es muy importante para nosotros siempre”, afirmó.

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