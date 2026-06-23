Capturan en Pucallpa a presunto exjefe de las FARC: viajaba con dos extranjeros y un arma reportada como perdida

Alias “Jerónimo Aljure” fue identificado por la Policía durante una intervención en Ucayali que terminó con tres extranjeros detenidos y la incautación de un arma escondida bajo el asiento de una camioneta. // Video: El Poder

Un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, terminó con la captura de un ciudadano colombiano señalado como presunto exintegrante de las FARC, además de la intervención de dos ciudadanos venezolanos que se movilizaban con él en una camioneta. Durante la diligencia también fue hallada un arma de fuego que figuraba con una denuncia por pérdida desde el año pasado.

La intervención ha despertado especial interés debido a la identidad del principal detenido, quien es investigado por su presunta vinculación con el frente 56 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, también buscan esclarecer el origen del arma encontrada y verificar los antecedentes de los extranjeros intervenidos.

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Operativo en Pucallpa permitió incautar un arma y detectar una orden de captura vigente

Las FARC y el Comando Vermelho también tienen presencia en la selva peruana - crédito AFP

De acuerdo con la información policial, la intervención se realizó la mañana del 21 de junio en el distrito de Callería, jurisdicción que concentra gran parte de la ciudad de Pucallpa. Agentes de la Unidad de Emergencia Halcones Ucayali detuvieron una camioneta Toyota Fortuner en la que viajaban tres ciudadanos extranjeros.

El principal intervenido fue identificado como Jorge Eliécer Cano Jiménez, de 46 años, quien, según las primeras verificaciones de la Policía, sería conocido con el alias de “Jerónimo Aljure”, nombre que ha sido relacionado con el frente 56 de las FARC, organización guerrillera colombiana creada en 1964 que firmó un acuerdo de paz en 2016 y cuya desmovilización dio paso a la permanencia de algunas facciones disidentes.

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Junto a él también fueron detenidos los ciudadanos venezolanos Luis Gerardo Ovalles Ruiz, de 36 años, y Steven de Jesús Naranjo Medina, de 32 años.

Durante el registro del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre 380 escondida debajo del tapete del asiento posterior. El arma estaba abastecida con una cacerina y cinco municiones, por lo que fue inmediatamente incautada para las diligencias correspondientes.

Las verificaciones realizadas en los sistemas policiales determinaron que la pistola mantenía una denuncia por pérdida registrada desde agosto de 2025, información que ahora forma parte de las investigaciones para establecer cómo llegó a manos de los intervenidos y si habría sido utilizada en alguna actividad ilícita.

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Asimismo, la Policía constató que Steven de Jesús Naranjo Medina registraba una orden de captura vigente por el presunto delito de violación de medidas sanitarias, disposición emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Coronel Portillo.

Tras la intervención, los tres extranjeros fueron trasladados a las dependencias policiales para continuar con las diligencias de ley y las verificaciones de identidad, antecedentes y situación legal en el país.

La triple frontera amazónica, un corredor donde convergen el narcotráfico y los remanentes armados

La zona donde confluyen Perú, Brasil y Colombia se ha convertido en un espacio estratégico para el crimen organizado debido a la limitada presencia del Estado, la facilidad para cruzar las fronteras y la riqueza de recursos naturales. Organizaciones criminales brasileñas, grupos narcotraficantes peruanos y facciones armadas colombianas han fortalecido sus vínculos para controlar rutas fluviales utilizadas para el traslado de cocaína, así como actividades ilícitas como la tala ilegal, la extracción de oro y la pesca en áreas protegidas.

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Perú desempeña un papel clave en esta dinámica al registrar un crecimiento de los cultivos de coca en la Amazonía, especialmente en la región de Loreto. La producción de droga se desarrolla en laboratorios instalados dentro de la selva, cuyos residuos químicos contaminan el suelo y los ríos amazónicos. Posteriormente, gran parte de la cocaína es transportada por el río Amazonas hacia Brasil, considerado uno de los principales mercados de consumo y un punto de salida hacia Europa y África.

Además del narcotráfico, las organizaciones criminales han diversificado sus ingresos mediante economías ilegales que incrementan la presión sobre la Amazonía. Las ganancias obtenidas con la droga son reinvertidas en operaciones de minería ilegal, comercio irregular de madera y explotación de especies protegidas, actividades que aceleran la deforestación, afectan a las comunidades indígenas y generan nuevos focos de violencia.

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