Fuga de GLP en camión cisterna obliga a cerrar carretera Huaral–Chancay y activa operativo de emergencia con bomberos y Policía

Impresionantes imágenes de una masiva fuga de gas de un camión cisterna en plena carretera. Los bomberos trabajan arduamente para controlar la situación y evitar una tragedia mayor, mientras una densa nube de gas lo cubre todo. Facebook

La circulación en la carretera que conecta Huaral con Chancay permaneció restringida durante más de una hora tras una emergencia registrada por la fuga de gas licuado de petróleo (GLP) desde un camión cisterna. El incidente ocurrió a la altura del sector Donoso, en el kilómetro 6.4 de la vía, lo que motivó la intervención inmediata de los equipos de respuesta y el cierre preventivo de la ruta.

La situación generó preocupación entre conductores y pobladores de la zona debido al riesgo que representa la liberación de un combustible altamente inflamable. Las autoridades dispusieron medidas de seguridad para evitar el tránsito de vehículos cerca del punto afectado mientras especialistas realizaban las labores de control.

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En el lugar se concentraron efectivos de la Policía Nacional del Perú, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y personal de Serenazgo de Huaral. También participaron técnicos de la empresa DoceGas, quienes trabajaron para detener la fuga y garantizar condiciones seguras antes de la reapertura de la carretera.

Restricción vehicular y desvíos improvisados

Una fuga de GLP en un camión cisterna provocó el cierre temporal de la carretera Huaral–Chancay. Facebook

La emergencia obligó a las autoridades a bloquear el paso en distintos puntos de la carretera Huaral–Chancay. Uno de los sectores afectados fue Quepepampa, desde donde se restringió la circulación por razones preventivas.

Tras conocerse la fuga, unidades de bomberos acudieron al sector Donoso para atender la emergencia y controlar el escape de combustible. Los equipos especializados establecieron un perímetro de seguridad alrededor del camión cisterna con el fin de minimizar riesgos.

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La Policía Nacional del Perú colaboró con el control del tránsito y el aislamiento del área afectada. El objetivo consistió en impedir el ingreso de vehículos y peatones mientras se evaluaban las condiciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la emergencia, las labores se concentraron en controlar la fuga y prevenir cualquier incidente adicional que pudiera comprometer a los pobladores o a quienes transitaban por la carretera.

Osinergmin activó acciones de fiscalización

A través de sus redes sociales, Osinergmin informó que inició acciones de supervisión tras conocerse el incidente. El organismo señaló: “Ante fuga de GLP de un camión cisterna en la vía Huaral - Chancay, Osinergmin activó sus acciones de fiscalización para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad y aplicación del plan de contingencia”.

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Según la entidad, la fiscalización contempla la verificación de las condiciones de seguridad aplicadas durante la atención de la emergencia y la revisión del cumplimiento de los protocolos establecidos para el transporte de hidrocarburos.

Además, el organismo recordó que, en casos de este tipo, los operadores de las unidades deben activar de inmediato sus planes de contingencia aprobados, los cuales incluyen procedimientos específicos para contener riesgos y proteger a la población.

Investigación sobre las causas del incidente

El incidente ocurrió en el sector Donoso, a la altura del kilómetro 6.4 de la vía.

Luego de más de una hora de bloqueo, las autoridades informaron que la situación quedó bajo control y se restablecieron las condiciones necesarias para reanudar la circulación vehicular.

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Tras la atención de la emergencia, la Policía anunció el inicio de una investigación destinada a determinar las circunstancias que originaron la fuga de gas en el camión cisterna. El proceso buscará establecer si existió alguna falla mecánica, problema operativo o incumplimiento de los protocolos de seguridad.

La evaluación también permitirá identificar responsabilidades en caso de detectarse irregularidades relacionadas con el estado de la unidad o con las medidas exigidas para el transporte de GLP.

Recomendaciones de seguridad ante una fuga de GLP

Entre las principales medidas difundidas para la población figura la evacuación inmediata hacia zonas alejadas del punto afectado y en dirección contraria al viento. Asimismo, se recomendó evitar cualquier fuente de ignición, incluidos fósforos, encendedores o interruptores eléctricos.

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Las indicaciones también contemplan el apagado de motores en vehículos cercanos y la suspensión del uso de teléfonos celulares dentro del área comprometida por la presencia del gas. Desde una distancia segura, los ciudadanos pueden comunicarse con los Bomberos al 116 o con la Policía Nacional al 105.

Para los operadores de camiones cisterna, los protocolos establecen el apagado inmediato del motor, el cierre de válvulas de emergencia y la delimitación del área mediante implementos de seguridad. En caso de detectarse incumplimientos o negligencia, Osinergmin puede aplicar sanciones y suspender registros vinculados a la actividad de transporte de hidrocarburos.