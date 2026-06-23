Melanie Martínez sorprendida con nueva actitud de Pamela Franco: “Si ha decidido no ser consecuente, debe tener sus motivos”

La controversia en torno a Christian Domínguez, Melanie Martínez y Pamela Franco volvió a encenderse luego de las recientes declaraciones que ambas mujeres ofrecieron sobre el cantante. Aunque durante los últimos meses se mostraron cercanas debido a las críticas que compartían hacia el líder de la Gran Orquesta Internacional, ahora sus posturas parecen haber tomado caminos distintos.

Todo ocurrió cuando Melanie fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego y se le consultó sobre la decisión de Franco de dejar de pronunciarse públicamente sobre los conflictos que mantiene con el padre de su hija. La respuesta de Martínez dejó entrever que, si bien comprende las razones de la cumbiambera, ella no piensa seguir el mismo camino.

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La madre de la hija mayor de Christian Domínguez dejó claro que continuará con las acciones que ha emprendido contra el cantante y que no tiene intención de dar marcha atrás, pues considera que su caso es completamente diferente al de Pamela Franco.

Según explicó, la disputa que mantiene con el artista no es reciente y se arrastra desde hace varios años, motivo por el cual siente que aún tiene asuntos pendientes por resolver. Además, recordó que, a diferencia de otras personas involucradas en polémicas con el cantante, ella enfrentó acciones legales desde el inicio del conflicto.

“Lo mío viene siendo de años atrás y mi caso es diferente. A ella le dieron el chance de una carta notarial, pero a mí me denunciaron desde el principio. No me dio el chance de conversar qué estaba pasando con mi hija y eso no lo pienso perdonar”, remarcó de manera contundente.

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Melanie Martínez marca distancia de Pamela Franco y lanza fuerte mensaje: “No pienso retractarme”. Captura: Amor y Fuego.

Sus declaraciones reflejan el nivel de molestia que aún mantiene respecto a situaciones que, según sostiene, afectaron directamente a su hija. Por ello, aseguró que continuará defendiendo su posición sin importar las consecuencias que puedan surgir más adelante.

La conversación tomó un giro más llamativo cuando se le consultó sobre la decisión de Pamela de ya no insistir públicamente en sus cuestionamientos hacia Domínguez. Lejos de criticarla directamente, Martínez optó por señalar que cada persona toma decisiones de acuerdo con su propia realidad.

Sin embargo, una de sus frases llamó especialmente la atención porque fue interpretada por muchos como una indirecta hacia la cantante.

“El tema de ella es muy distinto al mío. Su hija está pequeña y si ella ha decidido retractarse de todo lo que ha dicho y no ser consecuente con las cosas, debe tener su motivo”, manifestó.

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La contundente opinión de Melanie sobre la postura de Pamela Franco

Pese a ello, Melanie insistió en que no pretende juzgar las decisiones de Pamela Franco. Por el contrario, aseguró que entiende perfectamente que una madre priorice el bienestar de sus hijos por encima de cualquier enfrentamiento mediático o judicial.

“Quiero pensar que lo hace por el bienestar de su hija y, como mamá, la comprendo. No sé si hay un acuerdo (entre ellos), pero si lo ha hecho y es por su nena, todo perfecto. Yo no pienso retractarme y voy a asumir las consecuencias de lo que venga”, añadió.

Pamela Franco explica por qué decidió dejar atrás las polémicas

Ante la difusión de estas declaraciones, Pamela Franco también decidió pronunciarse y explicar por qué dejó de referirse públicamente a Christian Domínguez. La cantante negó que su silencio tenga relación con algún temor a posibles procesos judiciales o represalias legales.

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Por el contrario, aseguró que cuenta con las herramientas necesarias para defenderse si fuera necesario, pero considera que continuar alimentando la polémica no aporta nada positivo a su vida profesional.

“Si bien es cierto que hablé de lo que había pasado, de cómo es esa persona, no me suma. Recursos tengo para seguir con esto, pero en realidad lo que impulsó en ese momento fue lo que pasó con su hija mayor de Christian. Me pareció horrible. Eso fue lo que me impulsó a hablar con Melanie, a brindarle mi apoyo por su hija”, sentenció.

La cantante afirma que Christian Domínguez ya no forma parte de sus prioridades

Con estas declaraciones, Pamela Franco reveló que una de las principales razones por las que decidió involucrarse en la polémica fue la situación que atravesaba la hija mayor de Christian Domínguez. Según explicó, lo ocurrido la impactó profundamente y por ello decidió respaldar públicamente a Melanie Martínez.

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No obstante, considera que esa etapa ya quedó atrás y que actualmente sus prioridades son otras. La artista enfatizó que está concentrada en sus proyectos musicales y que no desea seguir vinculando su nombre al de su expareja.

En ese sentido, fue aún más directa al señalar que la vida personal del cantante ya no despierta ningún interés en ella.“Yo dije que no me iba a pasar todo el año hablando de él. Su vida personal no me importa, no me importa si se casó o no (...) Ellos no me suman, no son rentables para mí”, afirmó.

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