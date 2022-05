Ethel Pozo asegura que Melissa es su amiga y responde si invitará a Anthony Aranda a su boda

Ethel Pozo y Melissa Paredes son amigas nuevamente. ¿La hija de Gisela Valcárcel invitará a Anthony Aranda a su boda? (Foto: Composición Infobae)

Limaron asperezas. Ethel Pozo y Melissa Paredes eran amigas inseparables hasta que la modelo fue captada besando al bailarín Anthony Aranda, actual competidor de Esto es Guerra. “Lo sabía mi círculo cercano”, dijo la exconductora de América Hoy en su defensa, dejando en claro que no consideraba a la hija de Gisela Valcárcel como una persona cercana en su vida, a pesar de haber sido seleccionada como la madrina de su boda.

“Yo a ‘Meli’, físicamente no la volví a ver desde aquel día de las imágenes del ampay, porque nosotros solíamos vernos mucho, pero al romperse eso, uno se distancia de las amistades. Ella y Rodrigo tomaron otro rumbo y no la he vuelto a ver”, dijo Ethel Pozo a Trome a inicios de 2022.

No obstante, parece que ambas han decidido dejar atrás las polémicas que enfrentaron en su momento. En la reciente emisión de América Hoy, de este jueves 12 de mayo, la conductora de América TV indicó que ha retomado su amistad con Melissa Paredes, pero eso no significaba que apruebe su romance con ‘El Activador’.

Es por eso que, cuando se le consultó si lo invitaría a su boda, Ethel prefirió guardar silencio. “Mi amiga es Melissa. Yo dije que no iba a hablar sobre él. Mi boda es algo lindo, maravilloso. No me pongan en estos aprietos”, contestó incómoda.

ANTHONY ARANDA DISPUESTO A IR

Luego de regresar a Esto es guerra, el popular ‘Gatito activador’ fue entrevistado por Edson Dávila, quien le hizo unas preguntas relacionadas a la boda de Ethel Pozo con Julián Alexander. “¿Irías al matrimonio de Ethel de la mano de Melissa Paredes?”, consultó Giselo.

El chico reality contestó con total tranquilidad que sí iría con su pareja, siempre y cuando la hija de Gisela Valcárcel le envíe una invitación formal a la modelo. “Si Melissa me invita, claro. Dijeron que Melissa es su amiga, entonces... si invitan a Melissa y ella me invita a mí como su pareja, yo voy” , respondió el bailarín.

Por otro lado, Anthony prefirió no emitir declaraciones sobre Janet Barboza. “Le mando un saludo a la señora, le voy a regalar una nariz roja”, fue lo único que dijo. Recordemos que Melissa no lleva una buena relación con la popular ‘Rulitos’ desde que esta la puso en aprietos en televisión nacional al cuestionar su romance con Aranda.

SU PRIMER REENCUENTRO

El pasado viernes 6 de mayo, Melissa Paredes y Ethel Pozo se volvieron a ver las caras durante el concierto de Rauw Alejandro. Cada una fue acompañada de sus respectivas parejas sentimentales y demás amigos, por lo que no tuvieron inconvenientes en dirigirse la palabra.

“Había una cola inmensa, yo estaba con mi novio y con mis hijas. En eso volteo y veo a una chica regia, despampanante, con casaca de cuero roja y todo de látex. Era Melissa. Saludó a mi novio primero, ellos son amigos. ‘¡Soñado!’, le dijo. Se saludaron. Recuerden que mis hijas la conocen… Encontré una Melissa dulce, como la conocí. Sí, nos saludamos, por supuesto”, comentó la presentadora en América Hoy.

Aunque ‘El activador’ ya ha pisado el set de América Hoy en el pasado, Ethel Pozo aseguró que jamás llegaron a conocerse de manera formal. Por eso, cuando se encontró con Melissa Paredes, la modelo se vio en la obligación de presentar a Anthony Aranda como su pareja.

“Nos saludamos todo. Ella por educación tuvo que presentarnos a su pareja (Anthony Aranda) Yo no lo conozco, hubo mucha educación. Ese día ni le hablé. Nos saludamos solo por educación. No nos conocimos, porque yo nunca más le volví a hablar a Melissa (después del ampay)”, indicó Pozo.

