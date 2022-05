Giuliana Rengifo arremete contra Alfredo Zambrano: “Creo que Magaly Medina es una víctima más”

Giuliana Rengifo piensa que Magaly Medina es una víctima de Alfredo Zambrano. (Foto: Composición)

Una vez más Giuliana Rengifo salió al frente para opinar sobre Alfredo Zambrano, con quien indicó que tuvo una relación cuando éste estaba separado de Magaly Medina. Como se recuerda, el notario fue consultado sobre el tema y aseguró que salió con muchas personas cuando estaba soltero, no dando importancia a la cantante.

Sin embargo, la artista no duda en referirse a la situación cada vez que es consultada, y esta vez no fue la excepción. Después que Alfredo Zambrano decidiera enviarle una carta notarial a Janet Barboza por llamarlo “pingüino” y dar a entender que le fue infiel a Magaly Medina con Giuliana Rengifo, la intérprete opinó al respecto.

Como se recuerda, todos esperaban este 12 de mayo en América Hoy, una respuesta de Janet Barboza ante la carta notarial, sin embargo, solo optó por burlarse y pedir perdón a todos los pingüinos del Perú.

“Creo que sí es importante que de mi descargo. La verdad que es un tema importantísimo. Quiero decirle a todos los pingüinos del Perú que me perdonen. Que no fue mi intención, pingüinitos hermosos nada tiene que ver con ustedes, yo me refería siempre al pingüino de Batman”, dijo entre risas, dando a entender que no teme en las acciones legales de Zambrano.

GIULIANA RENGIFO CONSIDERA A A MAGALY UNA VÍCTIMA

La que sí se refirió al tema fue Giuliana Rengifo, quien no solo indicó que cree que Alfredo Zambrano tiene la conciencia sucia, sino que considera a Magaly Medina su víctima.

“¿Crees que el notario tiene la conciencia sucia?”, fue la pregunta que le hizo Amo y y Fuego a Giuliana Rengifo, a lo que ella no dudó en responder “Yo creo que sí”

Cuando le preguntaron si cree que Magaly Medina también tiene la consciencia sucia, la cantante sorprendió con su respuesta. “Ella es una víctima más” , se puede escuchar en el avance que mostró Amor y Fuego a través de las redes sociales. La entrevista completa se mostrará este jueves 12 de mayo en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, a partir de la 1:50 p.m., por Willax TV.

Giuliana Rengifo arremete contra Alfredo Zambrano y dice que Magaly Medina es su víctima. (Video: Willax TV)

GIULIANA RENGIFO PIDE QUE NO LA TACHEN COMO LA AMANTE

Después que saliera a la luz un falso ampay entre Giuliana Rengifo y Christian Domínguez, la cantante aclaró que nunca ha sido amante de nadie, y que la relaciones que ha tenido en su pasado no han sido con hombres casados ni separados, sino completamente solteros. Esto en referencia a Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

“Desde hace años hay un rumor de que yo soy la amante y la verdad que ya llegó al momento en que hagamos un pare porque no soy la mujer que se mete en una relación. Me siento suficientemente mujer para poder conquistar a un hombre soltero. Es hostigante”, añadió muy mortificada.

En otro momento, y al no poder más con la cólera, Giuliana Rengifo estalló en llanto y pidió que ya dejen de atacarla. Asimismo, aclaró que no tienen amistad con Christian Domínguez.

“Por favor, les digo a toda la gente que dejen de estar calificándome y a la prensa y a esa página que voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Creo que ya basta, yo hago música, y así quiero que se me reconozca, soy una señora porque me sé respetar. Basta, dejen de estar jodiénd... la vida”, dijo entre lágrimas.

Giuliana Rengifo estalla en llanto tras ser involucrada con Christian Domínguez. (Video: América TV)

