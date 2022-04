Ethel Pozo: ¿Por qué la conductora no apareció en América Hoy para hablar de ampays de Aldo Miyahsiro y Óscar del Portal?

Ethel Pozo no apareció en su programa este 20 de abril. (Foto: Composición)

Muchos esperaban la reacción de Ethel Pozo al hablar de los casos de las figuras de América TV, Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Como se recuerda, el conductor y periodista fueron captados con diferentes mujeres que no son sus esposas y madres de sus hijos . Mientras que el presentador de La Banda del Chino fue captado con su exreportera Fiorella Retiz en besos y caricias, al comentarista deportivo se le vio en confianzas con Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli.

Sin embargo, eso no fue todo, pues Méndez pasó la noche en el departamento de Del Portal, lugar donde vive con su esposa e hijos. Cabe señalar que su familia se encuentra en Punta Cana, donde supuestamente él le daría el alcance para renovar sus votos matrimoniales, tras cumplir 10 años.

En las redes se preguntaban mucho cómo reaccionaría en esta ocasión Ethel Pozo, y hasta no tardaron en salir los memes de la conductora llorando. Como se recuerda, la figura de América Hoy resultó muy afectada tras salir a la luz el ampay de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda, cuando ella aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Cuando Paredes asistió al problema para contar su verdad, Pozo no dejaba de llorar, mientras Janet Barboza no dudaba en cuestionarla fuertemente.

Sin embargo, si bien es cierto los conductores tocaron el tema, Ethel fue la gran ausente en América Hoy. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué optó por no hablar del tema? La razón es que desde hace días, la hija de Gisela Valcárcel tenía planes de viajar a Barcelona para ser parte del Barcelona Bridal Fashion Week, donde se deleitará de glamourosas propuestas de vestidos de novia.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora expresó su emoción de presenciar este desfile. Es por eso que en esta ocasión, no la vimos opinando sobre el tema.

Ethel Pozo: ¿Por qué la conductora no apareció en América Hoy para hablar de ampays de Aldo Miyahsiro y Óscar del Portal? La conductora está en un desfile de novias.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ RECHAZA LA INFIDELIDAD

Quien sí se refirió al tema fue Christian Domínguez. Janet Barboza le preguntarle directamente sobre cuál era su sentir ante este tema, pues él también había aceptado que fue infiel a su anterior pareja. Sorprendido respondió: “Te sientes muy mal, justamente si piensas en la familia. (La infidelidad) es injustificable. Por más que tú estés mal en una relación, eso no justifica que hagas eso (ser infiel), sobre todo si tienes familia”.

“Yo cuando me equivoqué, lo más doloroso fue mi hija. Eso será difícil que lo saque de su cabecita. Esa consecuencia es la más difícil de todas. Uno hay que saber afrontar las consecuencias y aprender de los errores. Los errores tan grandes te enseñan a no volver a cometerlos”, agregó Domínguez.

Por su parte, la popular Rulitos invitó a Óscar del Portal a asistir al programa para responder sus dudas, y le recordó que muchas veces ha sido invitado al espacio, donde ha sido muy bien recibido.

Christian Domínguez opinó sobre los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, indicando que la infidelidad trae consigo consecuencias terribles

ETHEL POZO SUFRIÓ MUCHO CON INFIDELIDAD DE ROBERTO MARTÍNEZ A SU MADRE

Ethel Pozo era una adolescente cuando su madre Gisela Valcárcel se casó con Roberto Martínez, sin embargo, la relación terminó a causa de la infidelidad del deportista. En una entrevista que la figura de América Hoy concedió este año a Infobae, explicó lo mucho que sufrió al vivir esta experiencia. La joven aseguró que tener de cerca un caso de deslealtad es algo que le sigue afectando mucho.

Esta declaración la dio cuando fue cuestionada por llorar tanto delante de Melissa Paredes, cuando se presentó en su programa tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda, estando aún casada con Rodrigo Cuba.

“Me afectó por el matrimonio y por la bebé, y quizás algunos programas aún no lo han entendido”, indicó la joven, refiriéndose a las burlas de las que fue víctima por su reacción. “Me afectó mucho porque yo ahora soy una mujer adulta, pero yo en su momento sufrí muchísimo cuando a mi mamá le fueron desleal. Muchísimo, solo Dios y mi familia saben cuánto me afectó eso, y luego ver que de repente se repite la historia en otra persona, y todo lo que eso conlleva (me afectó)”, explicó a Infobae en ese entonces, indicando que las personas no la entienden porque no saben lo que ha vivido.

¿POR QUÉ LLORÓ CON AMPAY DE MELISSA PAREDES?

Como se recuerda, en el 2021, cuando se destapó el ampay de Melissa Paredes con su bailarín Anthony Aranda, Ethel cuestionó duramente a su excompañeria de América Hoy. Incluso, fue juzgada por no dejar de llorar en una entrevista que le hicieron a la exreina de belleza.

“Claro, yo creo que a cualquier persona que le ha tocado pasar eso, me ha entendido. Otros a los que no le ha pasado se preguntarán por qué lloré, pero es dolorosísimo que por estas cosas, uno llega a perder todo, un hogar”, indicó.

“En mi caso yo perdí a amigos, porque para nadie es un secreto que todo el 2021 compartí con ella (Melissa Paredes), con su esposo (Rodrigo Cuba) con su hija y con su hermana, en mi casa y en su casa. Me impactó porque yo no sabía nada hasta el día del ampay, entonces es como un shock y una pena grande, por eso lloraba, por el amor y el cariño, y porque hace 20 años me había pasado algo parecido con mi mami”, explicó.

Ethel Pozo aclaró que Melissa Paredes no será su madrina.

