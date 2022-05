Jaime Bayly y Silvia Núñez: ¿Cómo se enamoraron pese a la diferencia de 24 años de edad?

Jaime Bayly y Silvia Núñez se conocieron cuando ella tenía 18 años y él 42. Su diferencia de edad fue blanco de críticas. (Foto: Instagram)

Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco causaron gran polémica en la farándula peruana cuando anunciaron que se habían convertido en pareja. A pesar de las múltiples críticas desde ‘viejo verde’ hasta ‘trepadora’ no tuvieron reparo en hacer pública su relación sentimental. Esto debido a sus 24 años de diferencia, ya que cuando ella tenía 21 años y él 45, dieron a conocer que estaban enamorados.

Pocos creyeron que su romance no prosperaría; sin embargo, tras 11 años de haber revelado su amor ambos siguen más juntos que nunca. Incluso, Jaime Bayly confesó que en una reciente entrevista que sentía que sus sentimientos eran más fuertes.

“Estoy muy enamorado de ella, once años después estoy mucho más enamorado de ella. Verla florecer como escritora, ver que se exprese con tanta libertad a mi me hace inmensamente feliz. No podría estar más orgulloso de ella”, dijo para las cámaras de En Boca de Todos.

¿CÓMO SE ENAMORARON?

Los dos se conocieron en el 2007 cuando Núñez asistió al programa de Bayly, El Francotirador en Latina Televisión. La escritora confesó en uno de sus libros que no pensó que se iba a enamorar, puesto que ella no pensaba hablarle ni pedirle un autógrafo. Sin embargo, en el instante que se vieron hubo una conexión especial. “Me gustó mucho encontrarme con esta persona tímida, cariñosa. Me encantó, me pareció un hombre increíble, entonces desde ese momento supe que estaba enamorada de él”, contó Silvia en una entrevista.

En ese momento, la escritora tenía 19 años y él 43. Cada uno tenía una pareja diferente. Ella salía con un motociclista y el periodista estaba con su colega Luis Corbacho, con quien mantuvo una larga relación. Cabe resaltar que, Jaime Bayly reveló que era bisexual.

Primero iniciaron con una amistad y poco a poco fueron construyendo su propia historia de amor. Es así como, en el 2010 contaron en televisión nacional que eran pareja. “La vi y nunca hasta entonces yo había sentido que el amor podía ser un rayo fulminante que te cae en la cabeza o, para ser más cursi, un flechazo que te hinca al corazón”, dijo el conductor de TV en aquel entonces entre múltiples halagos a su acompañante.

Cuando se conocieron, Silvia Núñez del Arco tenía 18 años y Jaime Bayly 42; sin embargo, eso no impidió que se enamoraran. (Foto: Instagram/@snunezdelarco)

SE CASARON Y SON PADRES

Jaime Bayly había expresado en varias oportunidades que anhelaba que la joven Silvia Núñez se convierta en la madre de su tercer hijo. No pasó mucho tiempo para que se su deseo se vuelva realidad, puesto que al poco tiempo ella quedó embarazada de su pequeña Zoe, quien actualmente tiene 11 años.

Recordemos que Jaime Bayly ya había estado casada previamente y fruto de ello nacieron sus dos primeras hijas, Camila y Paola, quienes se alejaron del conductor durante 3 años cuando se enteraron de su nuevo romance. Posteriormente, limaron asperezas y hoy mantienen una buena comunicación.

Una semana antes de que nazca su bebé, los dos contrajeron matrimonio en Miami, Estados Unidos. Los tres juntos se fueron a vivir a tierras americanas y también adoptaron a una mascota. Actualmente, el periodista sigue apareciendo en las pantallas de la televisión transmitiendo desde el extranjero dirigiéndose a un público latino.

Asimismo, comparten el gusto por la escritura y se dedican a escribir libros donde, en alguna oportunidad, han contado su propia historia de amor. En una entrevista con Infobae, Silvia Núñez señaló que entre sus planes no tiene pensado quedar embarazada nuevamente. “Estamos completos, no tenemos planes de eso. Nuestra hija está grande, hemos empezado a viajar los tres juntos. Tenemos una dinámica que funciona bastante bien, entonces no nos animamos por ahora. Bueno, uno nunca debe decir nunca, pero no nos animamos todavía”, señaló.

Jaime Bayly y su familia. (Foto: Instagram)

