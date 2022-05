Raúl Ruidíaz respaldado por ‘Chino’ Rivera: “Los números no lo acompañan con Perú, pero es determinante”

Raúl Ruidíaz podría volver a la selección peruana para el repechaje.

Raúl Ruidíaz hizo historia con Seattle Sounders al ganar la Concachampions 2022. Además, la ‘Pulga’ viene de anotar dos goles en la final de este certamen internacional. Por estos motivos, el técnico Víctor Rivera pone como opción al delantero en la selección peruana para afrontar el repechaje.

El ‘Enano’ lleva muchas temporadas en el extranjero y en todas tuvo un registro goleador muy bueno. Esta fue la principal razón que sea considerado por Ricardo Gareca en la ‘bicolor’. No obstante, en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022 brilló por su ausencia. No juega con el ‘equipo de todos’ desde el 10 de septiembre cuando enfrentó a Brasil.

Raúl Ruidíaz ha sido muy resistido, pues no ha podido llevar su rendimiento a nivel de clubes a la ‘blanquirroja’. Sin embargo, ‘Chino’ Rivera respaldó al atacante en conversación con Toca y Pasa. “A pesar que en la selección los números no lo acompañan, pero no deja de ser importante”.

El actual estratega de la Universidad San Martín destacó su papel en Seattle Sounders. “Cuando lo vemos jugar en la MLS es un futbolista determinante, siempre está anotando goles, siempre está en la jugada. Él mantiene una titularidad y un protagonismo”.

Por ello, el peruano confía en que sea una alternativa para el ‘Tigre’ en la repesca. “Yo creo que Ricardo lo conoce y puede ser una opción que se suma a Valera y Ormeño. Puede estar mejor momento que otros delanteros que están en el radar. Lo importante es tener opciones”.

El 'Chino' manifestó que Ruidíaz puede ser una opción para el repechaje.

NÚMEROS DE RUIDÍAZ EN LA ‘BICOLOR’

Raúl Ruidíaz debutó en la selección absoluta de la mano de Sergio Markarián. Esto ocurrió el 1 de julio de 2011 en un amistoso con Japón, el cual termino igualado sin goles. Desde ese momento, el delantero ha vestido la camiseta del ‘equipo de todos’ en 51 ocasiones y solo pudo marcar cuatro goles.

En partidos oficiales, solo celebró en dos unidades. Uno en la histórica victoria sobre la selección brasileña en Copa América y otro en el empate 2-2 con Venezuela por Eliminatorias Rusia 2018.

