Selección peruana: conoce el presente de los delanteros de la ‘bicolor’ previo al repechaje para Qatar 2022

Conoce la actualidad de los delanteros de la selección peruana previo al repechaje.

La selección peruana se encuentra a pocas semanas de poder jugar el duelo del repechaje ante el representante de Asia. Sin duda que será el partido más importante que tendrá de cara a buscar la clasificación al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, viendo cómo llegaran los jugadores de la ‘bicolor’, en la presente nota te comentaremos cómo llegan los delanteros.

Para empezar, debemos comentar que los ‘9′ que suele convocar el seleccionador Ricardo Gareca son Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño, pero el regreso de Raúl Ruidíaz podría ser la gran sorpresa. Por ello, te mencionaremos el momento de cada uno:

GIANLUCA LAPADULA

El delantero ítalo-peruano es la principal carta de gol de la ‘blanquirroja’. Desde su llegada en el 2020 ha aportado de forma sustancial con sus 7 anotaciones y 2 asistencias en 20 partidos repartidos entre las Eliminatorias Sudamericanas y Copa América 2021.

Con el Benevento se encuentra luchando por ascender a la Serie A, aunque su situación hasta hace unas fechas no era la mejor. Estuvo apartado por el técnico Fabio Caserta debido a su intención de salir a finales del año pasado, parecía que iba a retornar, pero por desconocidos motivos, su ausencia fue una constante. Sin embargo, con la disputa de la promoción a la máxima división del balompié italiano, ‘Lapa’ volvió con gol ante SPAL y acumuló 11 tantos y 4 asistencias en 21 encuentros, por lo que se espera que siga por esa senda.

El delantero peruano en acción con el Benevento de Italia. | Foto: Benevento

ALEX VALERA

El futbolista de Universitario de Deportes es el mejor jugador de los ‘cremas’ en lo que va del año. Lo fue en la segunda parte del 2021 junto a Hernán Novick, pero en esta temporada ha mantenido su racha positiva de cara al gol. No por algo acumula 9 anotaciones en 11 cotejos. Además, 6 ellos han sido de cabeza, por lo que ha fortalecido su faceta aérea.

Su actualidad invita a pensar que sería el primer recambio para Lapadula del ‘Flaco’ Gareca, quien en los últimos encuentros tomó en mayor consideración a Santiago Ormeño para la posición.

El delantero de Universitario de Deportes atraviesa un gran presente en la Liga 1. | Foto: Liga Profesional

RAÚL RUIDÍAZ

La ‘Pulga’ era uno de los regularmente fue llamado por el estratega argentino, pero ha estado ausente en las convocatorias del elenco nacional desde la derrota ante Brasil en setiembre del año pasado. Además, no ha podido acomodarse al sistema de juego cuando fue requerido y dejó de ser llamado, en parte también, por su decisión de no ser convocado para los amistosos ante Panamá y Jamaica.

Del mismo modo, la presencia de un ‘9′ clásico estilo Paolo Guerrero o ahora Gianluca Lapadula le restó importancia y no permitió que juegue para un delantero de sus características.

Sin embargo, sus números en el Seattle Sounders son más que espectaculares. Empezó la temporada lesionado, pero de a pocos ha ido recuperando terreno gracias a sus 3 goles claves para el título de la Concachampions (1 en semifinales y 2 en la final). De ahí que su nombre ha vuelto a la palestra.

Raúl Ruidíaz anotó un doblete ante Pumas en la final de la Conchampions. | Foto: Difusión

SANTIAGO ORMEÑO

Es otra alternativa que tiene el DT ‘gaucho’ para la ofensiva del equipo de todos. Sus primeras convocatorias se realizaron en medio de una gran temporada que afrontaba en el Puebla de México (17 goles en 36 partidos).

No obstante, desde su fichaje por el Club León, su rendimiento ha bajado considerablemente, incluida su participación en el once titular. De hecho, para el entrenador Ariel Holan no era un fijo, lo cual se puede comprobar en los 8 encuentros en los que fue inicialista de los 28 jugados y con solo 1 gol. Aunque la reciente salida del exentrenador del Santos de Brasil podría provocar que su panorama cambie.

Ahora, en cuanto a su participación con Perú, ha jugado en 10 partidos, donde solo fue titular en 1 ocasión y sin hacerse presente en el marcador. Y para Gareca ha tenido mayor protagonismo por encima de Valera por su juego aéreo, pero su escasa participación podría modificar esta decisión.

Santiago Ormeño espera revertir su situación en el Club León de México. | Foto: Liga MX

