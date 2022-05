Aldo Corzo habló del repechaje y la posibilidad de clasificar con la selección peruana al Mundial de Qatar 2022

Aldo Corzo habló sobre la selección peruana y lo que viene con el repechaje y posible clasificación a Qatar 2022. | Foto: Difusión

La selección peruana se encuentra cada vez más cerca de enfrentar al representante de Asia como parte del repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Será un partido único en donde la ‘bicolor’ tratará de ganar para asegurar su cupo en la cita mundialista. En ese sentido, Aldo Corzo habló de los posibles rivales que son Australia o Emiratos Árabes Unidos.

“Cualquiera de los dos es complicado. Es un partido a muerte. No te puedo decir específicamente porque no he visto mucho la verdad. Por algo están en ese sitio. Por ahí Australia tiene mejor juego, pero Emiratos Árabes Unidos tiene a su gente cerca, entonces hay muchas variables que uno tiene que tomar en cuenta”, señaló el futbolista nacional en una entrevista para GOLPERU.

Y es que los emiratíes disputaron 10 partidos en el grupo A de las Eliminatorias Asiáticas, en donde acumularon 12 puntos y se ubicaron en la tercera posición. Lo mismo pasó con los australianos, quienes en la misma cantidad de jornadas alcanzaron las 15 unidades y se quedaron con la tercera casilla. De hecho, estos lugares les permitieron a ambas selecciones disputar un cotejo adicional para ver cuál se medirá ante la ‘bicolor’. Dicho encuentro se llevará a cabo el 7 de junio en Doha, Qatar, tan solo 6 días antes del crucial duelo del repechaje .

Ahora, encaso la ‘blanquirroja’ logre superar esta etapa, accederá de forma inmediata a la Copa del Mundo. Justamente, Corzo se mostró ilusionado por esta posibilidad, aunque pidió prudencia, ya que aún tendrán tiempo para pensar en ese compromiso. “Sería lindo estar en otro campeonato mundial, más allá de los rivales. Pero tranquilo, paso a paso”, comentó.

En esta etapa, el elenco nacional podría integrar el grupo D, en donde también están Francia, Dinamarca y Túnez. Curiosamente, los dos primeros fueron rivales de Perú en la pasada cita mundialista, por lo que podría haber una revancha para que, al final, logren conseguir mejores resultados que la edición anterior.

Aldo Corzo ha jugado 43 partidos en total con la selección peruana. | Foto: FPF

ENSEÑANZAS DE RICARDO GARECA

Por otro lado, el jugador de 32 años tuvo palabras hacia Ricardo Gareca, que desde su llegada le ha dado una identidad de juego al cuadro nacional, además de un nivel de competitividad para poder hacerle frente a cualquier selección. “Ricardo Gareca a todos nos ha enseñado muchas cosas. En eso creo que no hay ningún misterio. Todos hemos crecido como profesionales y como personas ahí en la selección. El grupo que está ya tiene muchos años y, gracias a Dios, han sido años muy bonitos que esperemos que sigan siendo así. Estamos ya juntos como siete u ocho años”, sostuvo.

MESES DEFINITORIOS

Finalmente, el exfutbolista de la Universidad San Martín no dejó de lado que los meses restantes serán fundamentales, tanto a nivel del combinado patrio, como con su club, Universitario de Deportes. “Se vienen meses lindos, decisivos. Estoy tranquilo, trabajando bien. Siento que he mejorado mucho en estas semanas. Eso me hace tener más seguridad para lo que viene. Estoy preparado para todo lo que viene y sé que voy a estar mejor”, añadió.

Cabe resaltar, que Aldo Corzo sufrió una lesión en el partido de vuelta con el cuadro ‘crema’ ante Barcelona SC de Ecuador por Copa Libertadores. Después, estuvo convocado para los duelos de la ‘bicolor’ en Eliminatorias, aunque no tuvo actividad. Su vuelta oficial se produjo en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, pero en aquella oportunidad culminó con goleada en contra para su equipo por 4-1. Desde entonces, ha mejorado físicamente y apunta, no solo a poder ser parte para buscar la hazaña de la repesca, sino también para lograr un título con los ‘merengues’.

El lateral de la selección peruana se refirió al duelo por la repesca y de las enseñanzas del técnico argentino. | Video: GOLPERU

