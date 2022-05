Selección peruana: Christian Cueva y André Carrillo tienen divertida conversación sobre el acuerdo con Adidas

André Carrillo y Christian Cueva se volvieron a juntar y bromearon sobre el nuevo sponsor de Perú.

El acuerdo entre la selección peruana y Adidas no solo causó revuelo en los hinchas, sino también los integrantes de la ‘bicolor’. André Carrillo y Christian Cueva hablaron de la marca alemana en una trasmisión de Instagram. ‘Aladino’, fiel a su estilo, no pudo evitar bromear y le sacó un par de carcajadas a la ‘Culebra’.

Carrillo puso el tema sobre la mesa. “¿Ya viste quien va a vestir el próximo año a la selección?”, consultó el futbolista del Al-Hilal. El ‘Cholito’ respondió de forma afirmativa e hizo un reclamo. “Ahí lo vi, ya tenían que ponernos a la altura ‘zambo’”.

Inmediatamente, el ‘10′ de la selección nacional le dio los créditos a la ‘Culebra’. “Estás manejando tus influencias en Adidas. Me da gusto que estés manejando muy bien”. El extremo no pudo contener la risa mientras que peinaba a su hija.

Christian Cueva habló con André Carrillo sobre Adidas, marca que vestirá a la selección peruana en 2023.

ADIDAS VESTIRÁ A LA ‘BICOLOR’

Después de 38 años, la marca alemana volverá a lucir su logo en la camiseta peruana, tal y como sucedió en el Mundial de Argentina 78 y campañas posteriores. La FPF anunció mediante sus redes sociales que a partir del 2023 hasta el 2026, la empresa deportiva se encargará de realizar la indumentaria ‘incaica’.

“Saludamos la llegada de adidas, que se sumará al trabajo con nuestras selecciones desde el próximo año y estamos seguros que realizaremos grandes campañas”, manifestó Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

Lo positivo es que no solo vestirá a la selección absoluta masculina, sino también al femenino de las siguientes disciplinas: fútbol, futsal y fútbol playa. Esto incluye a las divisiones inferiores. Además, por primera vez, los representantes de ESports también formarán parte de este acuerdo.

¿CÓMO LLEGARÁN AL REPECHAJE?

La liga de Arabia reanudó sus actividades este último fin de semana. Por lo que, Christian Cueva volvió a jugar con Al Fateh. El peruano es titular indiscutible y completó 96 minutos en el empate 4-4 ante Al Ittihad. Su equipo marcha octavo con 32 unidades.

El habilidoso futbolista será parte del choque con Al Ta’ee. El compromiso está programado para este sábado 14 de mayo a las 10:55 (hora peruana) en el Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium. Después de ese cotejo, ‘Cuevita’ tendrá tres fechas más para llegar con buen ritmo a la ‘blanquirroja’.

Por su parte, André Carrillo no viene jugando producto de una lesión en la rodilla. La ‘Culebra’ no participa en un partido oficial desde la derrota de Perú ante Uruguay en Montevideo. No obstante, al parecer su recuperación estaría llegando a la etapa final y podría hacer su reaparición en las últimas jornadas de la primera división árabe. Es decir, enfrentaría al equipo de Cueva y Al Faisaly.

Sumado a los partidos con sus respectivos equipos, Cueva y Carrillo tendrán un encuentro más para ponerse a punto ante del repechaje, donde se medirán al representante asiático, el cual saldrá del ganador entre Australia y Emiratos Árabes. Los dirigidos por Ricardo Gareca se enfrentarán a Nueva Zelanda el próximo 05 de junio a las 10:30 en el RCDE Stadium.

Para el ‘Tigre’ es fundamental la presencia de ambos futbolistas, pues junto a Gianluca Lapadula conforman el tridente ofensivo del ‘equipo de todos’. Carrillo aportó con tres goles y tres asistencias, mientras que Cueva anotó cinco tantos y habilitó en dos ocasiones en este proceso clasificatorio.

