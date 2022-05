Raúl Ruidíaz y su mensaje de motivación tras ganar la Concachampions: “Nunca bajemos los brazos”

Raúl Ruidíaz anotó un doblete ante Pumas en la final de la Conchampions.

Raúl Ruidíaz vivió una noche histórica el pasado miércoles. La ‘Pulga’ le anotó un doblete a Pumas en la final de la Concachampions y le dio su primer título internacional al Seattle Sounders. En medio de la celebración, el delantero se dio un tiempo para enviar un mensaje de aliento a todos los peruanos que se encuentran lejos de su país.

“Es una ilusión, sería lo más lindo, igual solo quiero disfrutar este momento que es la mejor parte de mi vida y estar con mi familia”, respondió el atacante cuando le consultaron si le gustaría jugar la Copa del Mundo con la selección peruana.

“Es el momento más feliz de mi carrera. Levantar la bandera peruana, en un país lejano donde muchos compatriotas trabajan y se sacrifican, es un mensaje para todos. Que si podemos, que nunca bajemos los brazos, yo vengo a hacer las cosas bien desde muy lejos, entonces solo quiero incentivarlos ”, expresó Ruidíaz.

Ruidíaz le mandó un mensaje de aliento a todos los peruanos que se encuentran trabajando fuera del país.

“Yo estoy orgulloso de mí mismo, a mi nadie me ha regalado nada, he tenido muchas dificultades en el camino pero gracias al apoyo de la familia que me da fuerzas. Ellos me apoyan, no obstante sin el trabajo que hago yo, no hubiera logrado nada”, afirmó el ‘incaico’.

Por último, el integrante del Seattle Sounders se refirió al crecimiento de la Major League Soccer. “En infraestructura somos los mejores, tenemos lindos estadios, lugares de entrenamiento, estamos por encima de otros países y hoy lo hemos demostrado, ganando este torneo internacional con equipos de México y otros lados. Es un gran paso para la MLS”.

Es la primera vez que un equipo del campeonato de Estados Unidos se consagra como campeón del torneo organizado por la Concacaf. Real Salt Lake en la edición 2010-2011 y Los Angeles FC en 2020 estuvieron cerca de alcanzar la gloria pero fueron derrotados por clubes mexicanos.

EL DOBLETE DE RAÚL RUÍDIAZ

El primer gol llegó a los 45 minutos del compromiso. Albert Rusnák metió un centro rasante, el cual fue controlado por Xavier Arreaga. El ecuatoriano se apoyó atrás con Raúl Ruidíaz y este le pegó fuerte. Afortunadamente, su disparo chocó en un defensor del club mexicano y esto cambió la dirección de la pelota. El portero Alfredo Talavera no pudo hacer nada para evitar el gol del ‘enano’.

El ‘nueve’ consiguió su doblete a los 80′. El elenco ‘verde’ armó una gran contra con una secuencia de pases precisos y el exjugador de Universitario de Deportes apareció en el área para definir con frialdad. De esta forma, alcanzó su tanto número 67 con el club estadounidense.

El peruano fue vital para obtener el título de la Concacaf Champions League. VIDEO: F51.

¿RUIDÍAZ VOLVERÁ A LA SELECCIÓN PERUANA?

Cada vez falta menos para que Perú juegue el repechaje con el ganador de Australia y Emiratos Árabes en el camino a Qatar 2022. Por ello, Ricardo Gareca y compañía ya estarían evaluando a los jugadores que conformarían la lista de convocados para este duelo decisivo.

Hay mucha preocupación en la zona de ataque. Gianluca Lapadula no viene jugando en el Benevento en la Serie B por una problema con su técnico Fabio Caserta según Nolberto Solano, asistente del ‘Tigre’. Esto llevaría a que Alex Valera sea considerado el posible reemplazo del ‘Bambino’. El delantero de la ‘U’ lleva siete goles en la Liga 1 2022.

Asimismo, se estaría contemplando la inclusión de un atacante más, el cual podría ser Raúl Ruidíaz o Santiago Ormeño, jugador de León de México. Cabe añadir que, la ‘Pulga’ no juega con la ‘blanquirroja’ desde el 10 de septiembre del año pasado.

