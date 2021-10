Gian Marco confirma estar separado de su esposa Claudia Moro tras 25 años de matrimonio

El artista nacional se casó con Claudia Moro en 1994. (Foto: Captura Facebook)

El cantante peruano Gian Marco Zignango acaba de confirmar que se encuentra separado de su esposa Claudia Moro, madre de sus tres hijos, desde hace aproximadamente un año y medio.

La noticia se hizo pública luego de una entrevista que concedió el cantante para el podcast ‘Se regalan dudas’ a inicios de octubre, que luego sería difundido por el portal Instarándula.

“Hace unos días atrás estábamos hablando en una reunión familiar, porque como Claudia y yo no estamos juntos más de un año y medio , nos sentamos los cinco para que cada uno expusiera lo que piensa y lo que siente de cosas que están pasando y de los cambios que vienen ocurriendo”, contó Gian Marco, quien radica en Estados Unidos.

Como se sabe, el músico y compositor no suele hablar de su vida privada con los medios, por lo que no brindó detalles sobre los motivos de la separación. No obstante, aseguró que se siente tranquilo al ver cómo han crecido sus tres hijos.

“Era increíble como cada uno estaba en su posición. Yo los escuchaba hablar, volteaba a verlos, y le decía a Claudia ‘bendito sea Dios, gracias a Dios estos niños pueden hablar y decir lo que sienten’”, finalizó.

Según el periodista Samuel Suárez, creador del portal Instarándula, ya habían rumores de una posible separación entre Gian Marco y su esposa desde abril de 2021.

Además, en febrero de este año Rodrigo González comentó en Amor y Fuego que Gian Marco estaba separado de su pareja. Sin embargo, el artista nacional jamás habló sobre ello hasta ahora.

Es importante resaltar que Gian Marco y Claudia Moro se casaron en 1994. Fruto de ese matrimonio, nacieron sus tres hijos: Nicole, Abril y Fabián Zignago Moro.

AMIGO DE CLAUDIA MORO TILDA DE SOBERBIO A GIANMARCO

En febrero de 2021, Gian Marco fue duramente criticado por un grupo de fans que aseguraron tener desagradables experiencias con el cantante.

En los videos viralizados en TikTok, los usuarios señalaron que el artista peruano solía hacía tremendo desplante al pedirle una foto o un autógrafo.

Todo esto cobró fuerza cuando el influencer y maquillador Martín Catalogne, quien trabajó por cerca de 24 años con la esposa de Gian Marco en la aerolínea American Airlines, confesó que él fue testigo de las actitudes déspotas del cantante .

“Ella lo conoció y se terminó casando con él. Él siempre estaba en nuestro grupo y siempre fue una persona antipática”, contó a través de Instagram.

“Podrías contarle más de una experiencia en la que yo he visto a Gian Marco ser una persona déspota, creerse superior que el resto, dar opiniones para hundirte. Podría contar un montón, me demoraría haciendo mil historias”, agregó.

Luego de ser tildado de soberbio, Gian Marco respondió meses después sobre estas acusaciones; sin embargo, no descartó que las versiones de sus seguidores sean falsas o ciertas.

“Yo siento que es parte de la idealización y la percepción de la gente, hoy en día se percibe mucho. También considero que cuando soy tan yo, soy yo, pues. Entonces, yo no tengo por qué fingir”, señaló Gian Marco en una entrevista para América Espectáculos.

GIAN MARCO APOYA A RESIDENTE EN PELEA CONTRA J BALVIN

El cantautor peruano Gian Marco respaldó a René Pérez, mejor conocido como Residente, en la disputa que tiene con el reguetonero J Balvin por intentar boicotear los Latin Grammy 2021.

Gian Marco decidió apoyar a Residente con un simple pero contundente comentario en Instagram. “Boom”, escribió el tres veces ganador de los Latin Grammy.

Sin embargo, el artista nacional no recibió el apoyo de sus compatriotas como esperaba. Varios usuarios le recordaron algunos hechos por los que fue criticado en el país, entre ellas las acusaciones de tratar mal a sus fans y por no pronunciarse sobre las marchas en contra de Manuel Merino en noviembre de 2020.

